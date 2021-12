Lähihoitajat saavat Pihlajalinnalta korvauksia yhteensä kymmeniä tuhansia Parkanossa

Käräjäoikeuden mukaan palkkaerot palvelutalossa eivät olleet perusteltuja. Ammattijärjestö Tehyn mukaan tapaus ei ole ainutlaatuinen.

Neljä lähihoitajaa on saamassa Pihlajalinnalta korvauksia maksamattomista palkanlisistä.

Pirkanmaan käräjäoikeuden tuoreen päätöksen mukaan korvaukset nousevat yhteensä kymmeniin tuhansiin euroihin. Lisäksi tulevat oikeudenkäyntikulujen korvaukset.

Taustalla on sote-ulkoistus. Parkanon kaupunki ulkoisti 52-paikkaisen Rauhalan palvelukeskuksen eli vanhusten palvelutalon vuonna 2015 Pihlajalinnalle. Samalla siirtyi vanhoja työntekijöitä Pihlajalinnan palvelukseen.

Rauhalan työsuhteissa alettiin soveltaa yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta. Vanhoille työntekijöille maksettiin kunnan ja uuden työnantajan välisen palkaneron kattamiseksi siirtymälisiä. Osalla oli myös vanhoja henkilökohtaisia lisiä.

Siirtymälisiä ei kuitenkaan maksettu johdonmukaisesti samantasoisina samalla osaston työntekijöille. Myöskään palkan henkilökohtaista osaa ei maksettu yhdenvertaisesti.

Eri aikaan työsuhteen aloittaneiden palkkauksessa oli eroja, joille ei löytynyt perusteita. Käytännössä vanhemmat, liikkeenluovutuksen yhteydessä tulleet työntekijät olivat saaneet korkeampaa palkkaa, kuin sen jälkeen aloittaneet lähihoitajat.

Käräjäoikeuden mukaan työnantaja olisi voinut liikkeenluovutuksen jälkeen palkata työntekijät samanlaisella palkalla sen sijaan, että myöhemmin tulleet saivat pienempää palkkaa.

Tilanne oli jatkunut vuoden 2015 jälkeen ennallaan, eikä sen korjaamiseen ollut käräjäoikeuden mukaan ryhdytty. Oikeuden mukaan liikkeenluovutus ei ollut peruste palkan eroille, jotka olisi tullut yhtenäistää viimeistään kahdessa vuodessa liikkeen luovutuksesta eli vuoden 2016 loppuun mennessä.

Tehyn lakimiehen Mirja Kinnusen mukaan tapaus ei ole sote-ulkoistuksissa mitenkään ainutlaatuinen.

– Nämä teemat ovat varsin tuttuja. Samantyyppisiä oikeusjuttuja on vireillä muitakin ja ne koskevat palkkatasoa liikkeenluovutuksen jälkeen.

Yhteistä tapauksissa on hänen mukaansa se, että kunnasta on siirtynyt liikkeenluovutuksen mukana vanhoja työntekijöitä. Yksityinen soteyritys on palkannut myöhemmin myös uusia työntekijöitä.

– Näille on maksettu pienempää palkkaa samasta työstä, kuten tässä tapauksessa.

Tyypillisesti peruspalkka laitetaan yksityisen sektorin työehtosopimuksessa mahdollisimman alas eli minimipalkkaluokkaan.

– Sen yli menevä osa laitetaan vanhoilla työntekijöillä yleensä henkilökohtaiseksi lisäksi, Kinnunen sanoo.

Vanhoilla työntekijöillä saattaa olla satojen eurojen henkilökohtaisia lisiä, jotka eivät perustu työehtosopimuksen kirjauksiin.

– Uudet työntekijät palkataan samaan minimipalkkaluokkaan, mutta ilman henkilökohtaista lisää. Tämä on melko yleistä.

Parkanon kaupungin ja Pihlajalinnan yhteisyritys Kolmostien Terveys vastusti kannetta ja vaati käräjäoikeutta hylkäämään sen kokonaisuudessaan.

Parkanon kaupunki omistaa yhteisyrityksestä 4 prosenttia ja Pihlajalinna loput.

Pihlajalinnan kuntien kanssa harrastamassa sotepalvelumallissa Pihlajalinna perustaa kunnan tai kuntayhtymän kanssa yhteisen yrityksen, josta Pihlajalinna omistaa enemmistön ja kunta tai kuntayhtymä loppuosan.