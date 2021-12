Maailman rikkain mies pohtii siirtymistä päätoimiseksi somevaikuttajaksi

Teslan Elon Musk kyseli tällä kertaa Twitter-seuraajiensa näkemyksiä urasuunnitelmistaan.

Sähköautovalmistaja Teslan toimitusjohtaja Elon Musk pohtii työnsä jättämistä ja ryhtymistä päätoimiseksi vaikuttajaksi. Musk twiittasi ajatuksistaan torstaina ja kyseli seuraajiensa näkemyksiä. Twiitti loppui lyhenteeseen wdyt, joka viittaa englannin kielen sanoihin what do you think, eli mieltä mieltä olette.

Aktiivisena sosiaalisen median käyttäjän tunnettu Musk ei avannut suunnitelmiaan tarkemmin, joten lukija joutuu itse arvioimaan, miten tosissaan miljardööri tällä kertaa oli. Musk on maailman rikkain henkilö noin 263 miljardin dollarin eli noin noin 233 miljardin euron omaisuudellaan.

Muskillä on monta hanketta vireillä yritysmaailmassa. Hän on myös avaruusyhtiö SpaceX:n toimitusjohtaja sekä johtaa aivosiruyhtiö Neuralinkiä sekä infrayhtiötä nimeltään The Boring Company.

Viime tammikuussa Musk kuitenkin kertoili, että uskoo jatkavansa Teslan johdossa vielä useita vuosia.

– Olisi mukavaa saada vähän lisää vapaa-aikaa sen sijaan, että työskentelen päivin ja öin, siitä lähtien kun herään aina siihen kun menen nukkumaan seitsemänä päivässä viikossa. Aika intensiivistä. Musk pohti tuolloin.

Viime kuussa Musk kyseli Twitter-seuraajiensa näkemyksiä siitä, pitäisikö hänen myydä 10 prosenttia Teslan omistuksestaan. Enemmistö oli sitä mieltä, että pitäisi. Tämän jälkeen Musk on myynyt osakkeitaan liki 12 miljardin dollarin edestä.