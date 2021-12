Sijoititko näihin osakkeisiin? Nämä olivat vuoden hitit ja hudit

Pörssivuosi oli yleensä ottaen suotuisa, mutta mitkä osakkeet pärjäsivät hyvin ja mitkä heikommin tänä vuonna?

Pörssivuosi on tuonut sekä rajuja nousuja että laskuja.

Kun kuluva vuosi alkoi, oli moni sijoittaja varovainen tulevaisuudenarvioissaan. Korona jylläsi, eikä pörssiyritysten tulosten nopeasta paranemisesta ollut takeita.

Tästä pörssivuodesta moni odotti lähinnä paikallaan polkemista.

Osakekurssit nousivat kuitenkin selvästi, vaikka korona osoitti olevansa edelleen voimissaan. Taustalla oli keskuspankkien avokätinen elvytys, joka piti osakeindeksit nousussa. Myös yritysten tulokset kääntyivät selvään kasvuun.

Kurssivoittajista voidaan puhua silloin, kun yrityksen osake lyö laudalta pörssin hinta- tai tuottoindeksin.

Jälkimmäisessä otetaan huomioon myös yhtiön jakamat osingot. Esimerkiksi Helsingissä hintaindeksi OMXHPI on noussut tänä vuonna ennen pörssin vuodenvaihteen sulkeutumista noin 19 prosenttia ja tuottoindeksi OMXHGI noin 23 prosenttia.

Pörssien nousu ei jakautunut kuluvana vuonna aivan tasaisesti. Wall Streetin nousukärjestä löytyy esimerkiksi rokotevalmistaja Moderna. Myös sähköautovalmistaja Tesla on noussut tänä vuonna selvästi. Häviäjiä ovat olleet monet pandemiarajoituksista aiemmin hyötyneet osakkeet, kuten videopalvelu Zoom.

Helsingin pörssin voittajiin lukeutuu esimerkiksi logistiikkayhtiö Nurminen Logistics, joka on kallistunut tänä vuonna noin 340 prosenttia, kun taas listan toisesta päästä löytyy aurinkolämpökeräinten Savosolar, jonka kurssi on laskenut yli 66 prosenttia.

Nurminen Logisticsille korona-aika on tuonut liiketoiminnan kasvua, sillä se on hyötynyt viime vuonna avatusta junayhteydestä Kiinaan. Yhtiö on myös onnistunut tehostamaan toimintaansa.

Myös sopimusvalmistaja Incap on kallistunut reippaasti eli 330 prosenttia. Vaikka elektroniikkasektorilla on ollut haasteita muun muassa komponenttipulasta johtuen, on yhtiö onnistunut sitkeästi kasvattamaan tulostaan jo usean vuoden ajan.

Incap osti vuonna 2020 brittiläisen sopimusvalmistajan AWS Electronics Groupin, minkä jälkeen osakekurssi alkoi ripeästi vahvistua. Osto laajensi markkinoita, ja jatkonäkymät ovat myönteiset, kun tuotanto on kasvussa.

Vuoden voittajiin lukeutuu myös kiuasyhtiö Harvia, vaikka jyrkin kurssinousu katkesikin jo elokuussa. Yhtiö on kärsinyt kustannusten noususta ja komponenttien niukasta saatavuudesta, mutta tämä ei ole juuri näkynyt tulosluvuissa. Kurssinousua on kertynyt 140 prosenttia.

Vuoden kovin laskija on Savosolar. Kuluneen vuoden liikevaihto on ollut selvässä laskussa ja liiketappio kasvoi tammi-syyskuussa. Taustalla on asiakkaiden projektien siirtyminen. Tasetta onkin paikkailtu anneilla.

Toisaalta Savosolar on jo halpa useilla mittareilla. Yhtiön oman pääoman ja pörssiarvon suhdetta mittaava p/b-luku on vain niukasti yli yhden, eli yhtiön arvo on vain hieman korkeampi kuin tase velkojen ja vastuiden jälkeen.

Pelkkää kurssikehitystä ei kuitenkaan kannata tuijottaa, sillä pitkällä aikavälillä salkussa korostuu myös osinkojen merkitys.

Ennakoitua osinkotuottoprosenttia katsomalla pörssin päälistan kärjessä ovat nyt esimerkiksi Taaleri, Nordea ja Citycon. Osinkotuottoprosentti lasketaan jakamalla ennakoitu osakekohtainen osinko osakkeen hinnalla. Toinen tapa on laskea se jaetun osingon perusteella.

Osinkotuottoprosenttiin saattavat kuitenkin vaikuttaa väliaikaiset tekijät, kuten hetkellinen kurssilasku. Esimerkiksi viime vuonna keskimääräiset osinkotuotot nousivat korkeiksi koronan painamien osakekurssien myötä.

Tarkastelemalla osingon määrää suhteessa osinkohistoriaan voi saada paremman kuvan. Esimerkiksi teleoperaattori Elisan osinkotuottoprosentti ei yllä aivan kärkeen, mutta osinkohistoria kertoo tasaisesti nousevasta osingosta.

Kuluvana vuonna positiivisen osinkoyllätyksen ovat tuottaneet esimerkiksi hyvää tulosta koronan aikana tehnyt Verkkokauppa.com, samoin ylimääräistä osinkoa jakanut Kone.

Pettymyksen tuottivat muun muassa osinkoaan rajusti leikannut rakennusyhtiö YIT ja polttoaineyhtiö Neste.

Sen sijaan Nordean omistajat ovat voineet onnitella itseään pankin jaettua syksyllä jättiosingot, vaikka ne eivät olleetkaan varsinainen yllätys Euroopan keskuspankin voitonjakorajoitusten päätyttyä.

Myös Nordean kurssikehitys on ollut pörssin suurien yritysten joukossa varsin suotuisaa. Osake on noussut 62 prosenttia vuoden alusta. Tästä huolimatta myös Nordean osinkotuottoprosentti on pörssin kärkipäätä.