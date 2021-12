Kommentti: Nesteen toimitusjohtajan yllätysero oli pettymys sijoittajille – seuraajalle luvassa haasteita

Kolme vuotta Nesteen toimitusjohtajana olleen Peter Vanackerin ero jättää seuraajalle haasteita ratkottavaksi, vaikka yhtiön perusliiketoiminta on kunnossa.

Jalostamoyhtiö Nesteen toimitusjohtaja Peter Vanacker ilmoitti tänään yllättäen jäävänsä pois postiltaan ensi kesään mennessä. Syytä ei kerrottu.

Vanackerin edeltäjä Matti Lievonen eläköityi 60-vuotiaana. Vanacker on vasta 55-vuotias, joten hänellä lienee työuraa vielä jäljellä. Missä, sitä ei vielä tiedetä.

– Emme voi kommentoida tarkemmin Vanackerin henkilökohtaista päätöstä tai jatkosuunnitelmia, yhtiöstä kerrottiin tänään.

Nesteen osakkeen kurssireaktiosta päätellen Vanackerin ero ei ollut markkinoiden mieleen. Osake oli tänään lähes viiden prosentin laskussa. Tosin Nesteen osakekurssi on pakittanut tänä vuonna muutenkin.

Nesteen mukaan yhtiön strategian toteutus ja operatiivinen toiminta jatkuvat tulevasta toimitusjohtajavaihdoksesta huolimatta entiseen tapaan.

Strategian ytimeen kuuluu uusiutuvien polttoaineiden liiketoiminnan kasvu. Siinä Neste tähtää maailman huipulle.

Tätä linjaa Vanacker on uskollisesti toteuttanut. Tulokset ovat olleet hyviä. Uusiutuvat toivat viime vuonna leijonanosan konsernin liiketuloksesta.

Nesteellä on uusiutuvia polttoaineita tuottavat jalostamot Porvoon Kilpilahdessa, Rotterdamissa ja Singaporessa. Tuotanto on laajenemassa. Singaporen laajennus on loppusuoralla ja Rotterdamin uudesta uusiutuvien tuotteiden jalostamosta odotellaan piakkoin lopullista päätöstä.

Uudella toimitusjohtajalla – kuka hän sitten onkaan – riittää kuitenkin myös lähiajan haasteita.

Nesteen viimeksi julkaistu eli heinä–syyskuun tulos kertoi, että uusiutuvien tuotteiden vertailukelpoinen liikevoitto oli laskussa. Vastatuulta ovat tuottaneet jo pidempään tiukat raaka-ainemarkkinat. Haasteet eivät ole lähiaikoina katoamassa mihinkään.

Vaikka Neste tuottaa ympäristöystävällisiä uusiutuvia tuotteita, ovat kiristyvät päästövaatimukset sen huolena. Tähän suuntaan paimentaa myös valtio-omistaja.

Porvoon jalostamo on Suomen suurimpia kasvihuonepäästöjen lähteitä, joten tässä riittää tulevalla toimitusjohtajalla puuhaa. Neste on sitoutunut tekemään Porvoosta Euroopan vastuullisimman jalostamon vuoteen 2030 mennessä.

Myös palmuöljyn käyttöä uusiutuvien raaka-aineena on arvosteltu. Yhtiön tavoitteena on vähentää palmuöljyn osuus nollaan jo vuoteen 2023 mennessä.