Mekaanisessa metsäteollisuudessa syttyi kiivas riita – ”Valmistelu laajasta saarrosta on käynnissä”

Teollisuusliitto ja Suomen Yrittäjät käyvät kovaa sanasotaa mekaanisessa metsäteollisuudessa.

Yrittäjät haluavat mekaaniseen metsään sopimuksia tes-järjestelmän ulkopuolelle. Teollisuusliitolla on valmius työtaistelutoimiin, jos sopimuksiin ei päästä.

Mekaanisen metsäteollisuuden sopimusneuvotteluissa on syttynyt kova sanasota Teollisuusliiton ja Suomen Yrittäjien kesken.

Neuvotteluilmapiirin kireyttä kuvaa Suomen Yrittäjien torstainen kannanotto, jossa se arvostelee ankarasti Teollisuusliiton yhteydenottoja alan yrityksiin.

Teollisuusliitto pyrkii Yrittäjien mukaan ”sanelemaan yrityksille noudatettavat työehdot mukaan lukien palkankorotukset”.

Taloussanomat on nähnyt yhden viesteistä.

Taustalla on Metsäteollisuus ry:n viime vuoden syksynä tekemä päätös jättäytyä pois työehtosopimusjärjestelmästä. Metsäteollisuus ei enää neuvottele jäsenyritystensä puolesta toimialan tes-sopimuksia vaan sopimukset tehdään yrityksissä.

Teollisuusliiton nykyinen sopimus mekaanisessa metsäteollisuudessa päättyy vuoden lopussa ja ammattiliitto Pron sopimus 28. helmikuuta.

Työntekijöitä ja toimihenkilöitä edustavat liitot tavoittelevat parhaillaan neuvotteluissa tes-sopimuksia alan noin 200 yritykseen. Avoimia neuvottelupöytiä on noin 70.

Yrittäjät haluaisi sen sijaan nähdä lisää paikallisia sopimuksia kokonaan tes-järjestelmän ulkopuolella.

”Suorastaan härskiä”

Tesiä noudatetaan, jos työnantaja kuuluu tesin solmineeseen työnantajaliittoon tai toimialalla on yleissitova työehtosopimus. Tes-sopimuksessa neuvotteluosapuolena on aina ammattiliitto ja työnantajayritys tai työnantajaliitto.

Suomen Yrittäjien mukaan Teollisuusliitto painostaa yrityksiä ja antaa virheellisiä tietoja.

Johtaja Janne Makkula Suomen Yrittäjistä kutsuu Teollisuusliiton ”painostusta ja väärän tiedon levittämistä suorastaan härskiksi”.

Yrityksille tulleissa viesteissä todetaan hyvinkin kovin sanakääntein liiton kanta: Tes-sopimus pitää tehdä liiton kanssa, suoraan henkilöstön kanssa tehdyillä sopimuksilla ei ole merkitystä ja että liitto ei tule hyväksymään kuin Teollisuusliiton tai Pron kanssa solmitut sopimukset.

Tänään aamupäivästä Teollisuusliitolta tuli eräälle yritykselle vieläkin kovasanaisempi viesti.

– Valmistelu laajasta saarrosta on käynnissä. Tarvitsen esittämästämme työehtosopimuksesta Teollisuusliitto/Pro hyväksynnän torstaihin 9.12. klo 15.00 mennessä. Näin emme laita valmisteltuja toimenpiteitä liikkeelle.

Kyse ”neuvottelukutsuista”

Teollisuusliitto vahvistaa, että yhteydenottoja on lähetetty, mutta kieltää että ne olisivat painostustoimia. Ne ovat neuvottelukutsuja, joiden mukana on mennyt työehtosopimusten ehdotuksia tes-neuvotteluiden pohjaksi.

Makkula muistuttaa, että yritysten ei ole pakko neuvotella ammattiliiton kanssa. Niillä on hänen mukaansa useita vaihtoehtoja työehtojen järjestämiseen, kun valtakunnallinen tes-sopimus päättyy.

Yrittäjien mukaan sopimuksesta voidaan neuvotella ilman ammattiliittoa yritystasolla henkilöstön kanssa. Henkilöstö voi valita neuvotteluihin edustajakseen luottamusvaltuutetun.

Yrittäjien viittaama malli on tällöin sopimus, jossa ehdot perustuvat työlainsäädäntöön ja oman työsopimuksen ehtoihin. Tesin eli työehtosopimuksen voi sen sijaan solmia ainoastaan työntekijäyhdistys, joka on aina ammattiliitto.

Ammattiliittojen mukaan työehtosopimus takaa työntekijälle lakia paremmat ehdot ja mahdollisuudet joustoihin.

”Surullista, jos joku lankeaa”

Yrittäjien mukaan Teollisuusliitto on myös ilmoittanut, että ehdotuspohjiin ei lähtökohtaisesti voi tehdä muutoksia. Yritykset ovat pitäneet Teollisuusliiton tätäkin toimintaa saneluna.

– Nämä ovat meidän neuvotteluesityksiämme, joiden pohjalta haluaisimme tehdä työnantajien kanssa työehtosopimuksia. Siinä ei ole mitään ihmeellistä, että liitto lähestyy työnantajapuolta tai tässä tapauksessa yrityksiä solmiakseen työehtosopimuksen sopimuskauden lopun lähestyessä, Teollisuusliiton varapuheenjohtaja Turja Lehtonen sanoo.

– Eivät ne ole painostusta, tämän kiistämme täysin.

Painostus- eli työtaistelutoimia ei Teollisuusliitto ole julistanut vielä yhteenkään metsäteollisuuden yritykseen, mutta edellä kerrotun viestin perusteella kaukana ei olla.

Niiden aika voi Lehtosen mukaan olla myöhemmin, mikäli sopimuksiin ei joidenkin yritysten kanssa päästä.

Lehtonen pitää ”surullisena, jos joku yritys lankeaa” Yrittäjien agendaan tes-sopimusmallin romuttamisesta.

Teollisuusliiton lähettämän esityksen kustannusvaikutus yrityksille on Yrittäjien mukaan yhteensä kymmenen prosentin luokkaa kolmen vuoden aikana.

Sopu-uutisiakin on tullut tes-neuvotteluista tällä viikolla. UPM Plywood ja Teollisuusliitto saavuttivat neuvottelutuloksen työehtosopimusneuvotteluissa. UPM kertoi kesällä, että työntekijöiden kanssa on tarkoitus tehdä liiketoimintakohtaisia työehtosopimuksia. Malli on hiertänyt neuvotteluissa pitkään.

– Uskon, että huomenna perjantaina tulemme julkaisemaan useita uusia mekaanisen metsäteollisuuden alalle syntyneitä yrityskohtaisia työehtosopimuksia, Lehtonen sanoo.