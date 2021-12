Näissä kunnissa tulot kasvoivat eniten viime vuonna

Kuntalainen maksoi Suomessa kunnallisveroa keskimäärin 5 124 euroa vuonna 2020.

Palkkatulot kasvoivat viime vuonna vain kolmessa maakunnassa. Kunnista Kauniainen, Suomen vaurain kunta jo pitkään, keräsi eniten kunnallisveroa kuntalaista kohden.

Eniten kunnallisveroa keskimäärin kuntalaisilta keräsivät Kauniainen (9 976 euroa), Espoo (6 879 euroa), Kirkkonummi (6 787 euroa), Siuntio (6 480 euroa) ja Pirkkala (6 314 euroa).

Vähiten kunnallisveroa keräsivät Sysmä (3 137 euroa), Polvijärvi (3 256 euroa), Rääkkylä (3 281 euroa), Karvia (3 287 euroa) ja Rautavaara (3 351 euroa)

Kuntalainen maksoi Suomessa kunnallisveroa keskimäärin 5 124 euroa vuonna 2020. Vuoteen 2019 verrattuna nousua on 83 euroa asukasta kohden.

Näin kertoo Verohallinto, joka julkaisi henkilöasiakkaiden tuloverotilastot torstaina.

Maakunnista palkkatulot kasvoivat ainoastaan Pohjois-Pohjanmaalla (+0,8 %), Pirkanmaalla (+0,4 %) ja Uudellamaalla (+0,3 %) edellisvuoteen verrattuna. Muualla palkkatulot laskivat.

Palkkatulojen lisäksi Uudellamaalla kasvoivat vuoteen 2019 verrattuna Manner-Suomesta eniten myös maksetut työttömyysetuudet.

– Uusimaa on ainoa maakunta, jossa palkkatulojen osuus ansiotuloista on yli 70 prosenttia. Tämä tarkoittaa, että maakunnassa on paljon työikäistä väestöä, ylitarkastaja Matti Luokkanen Verohallinnosta sanoi tiedotteessa.

Eniten eläketuloja eli 34 prosenttia suhteessa muihin ansiotuloihin on Etelä-Savossa. Palkkatulojen osuus ansiotuloista on Etelä-Savossa vain 56 prosenttia.

Vuoteen 2019 verrattuna molemmissa ääripäissä oli hyvin samoja kuntia kuin viime vuonna. Kunnallisveroprosentin laskeminen tai korottaminen vaikuttaa vuositasolla eniten siihen, muuttuuko kunnan keräämä keskimääräinen kunnallisvero per asukas.