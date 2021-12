Laivan kaivoksen tuotanto pyörii keskeyttämättömässä kolmessa vuorossa ex-johtajien lähdöstä ja yrityssaneerauksesta huolimatta.

Raahen Laivan kultakaivoksella työt jatkuvat, vaikka Lionsbridge Capitalin kautta kaivosta käynnistäneet johtajat ovat poistuneet Mattilanperällä sijaitsevalta työmaalta.

Oulun käräjäoikeus vangitsi Otso Goldin entisen toimitusjohtajan Brian Wessonin viime viikolla todennäköisin syin epäiltynä törkeästä kavalluksesta ja maksuvälinepetoksesta. Samana päivänä Otso Gold jätti yrityssaneeraushakemuksen käräjäoikeuteen.

Kaivoksen rikastamolla työskentelevä prosessinhoitaja Taneli Penttilä, 23, uskoo, että vasta kuukausi sitten avatun kultakaivoksen tulevaisuus on sekavasta tilanteesta huolimatta turvattu.

– Kyllähän täällä kaikenlaiset huhut kiersivät viime viikolla. Otan juorut juoruina, kaikkea ei kannata uskoa. Luotan siihen, että työt jatkuvat, portit aukeavat töihin tullessa ja palkka napsahtaa tilille entiseen malliin, hän sanoo.

Laivan kaivoksen toiminta ei ole pysähtynyt viime päivien tapahtumien takia. Töitä tehdään edelleen keskeyttämättömässä kolmessa vuorossa.

Raahelainen Penttilä aloitti työt kaivoksen rikastamossa syyskuun alussa. Hän paiskii töitä 2 päivää–2 yötä–6 vapaata -periaatteella. Hän on työskennellyt kaivoksella aiemminkin. Vuonna 2018–2019 hän ajoi kiviainesta louhoksella urakoitsijan leivissä.

Mattilanperän alueella on nyt kaksi avolouhosta. Maa-ainesta liikutellaan kaivoksesta käsittelyyn noin sata rekkakuormaa eli neljä tuhatta tonnia vuorokaudessa.

Yhdestä tonnista maa-ainesta saadaan noin yksi gramma kultaa. Raahessa on syksyn aikana toteutettu neljä valua, jokaisesta niistä on saatu 4–5 kultaharkkoa. Yksi harkko painaa 5–6 kilogrammaa.

Penttilän työhön rikastamolla kuuluu muun muassa prosessin ja laitteiden valvonta sekä näytteiden ottaminen kiviaineksesta.

– Tykkään työstäni todella paljon. Se on mukavaa ja monipuolista. Ilman kultakaivosta olisin hakeutunut töihin pohjoiseen tai Ouluun. Nyt voin jäädä kotiseudulle.

Otso Goldin väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi nimitetty Dan Andersson vahvistaa, että 140 työntekijän joukossa on runsaasti Penttilän tapaisia paikallisia.

–Ja iso osa on nuoria, alle kolmekymppisiä, joten kaivos on tuonut työpaikkoja niille alan ammattilaisille, jotka haluavat jäädä kotiseudulleen.

Andersson tuli Raaheen viime viikolla operatiivisen asiantuntijan Ville Kutvosen kanssa tukemaan entistä johtoa kaivosyhtiön tilanteen selvittämisessä. Ex-johtajien lähdön ja poliisitoimien jälkeen miesten työnkuva muuttui.

– Yritämme rauhoittaa tilannetta, puhua työntekijöiden kanssa ja selvittää kokonaistilannetta. Kalenteri elää koko ajan, emme tiedä mitä tulevina päivinä tapahtuu. Lunkisti pitää ottaa, Kutvonen sanoo.

– Kaivos on luvanvaraista toimintaa. Yksi tehtävä on selvittää mikä on lupien tilanne, Andersson jatkaa.

Ville Kutvonen ja Dan Andersson tulivat Raaheen entisen johdon rinnalle selvittelemään yhtiön asioita. Yllättäen he selvittelevätkin yrityksen saneerausta.

Laivan kaivos Mattilanperällä käynnistettiin syksyllä kolmannen kerran. Aiemmilla kerroilla kullan maailmanmarkkinahinta ja tuotanto eivät kohdanneet.

Andersson sanoo, että kullan hinnan nousu on tehnyt Raahen kaivoksesta kannattavan. Tuotantoa yritettiin saada syksyn aikana käyntiin hieman liiankin nopeasti.

– Käynnistysvaiheessa tulee paljon ylimääräisiä kuluja. Siihen kun lisätään vielä käynnistyksen aikana ilmentyneet laiteongelmat, niin tulos oli erilainen kuin alunperin kaavailtiin.

Keskiviikkona kullan hinta oli Lontoon metallipörssissä (London Metal Exchange, LME) 1 584 euroa unssilta (28,35 grammaa).

– Hinta on sen verran hyvä, että omistajat ovat halunneet avata kaivoksen ja käynnistää tuotannon mahdollisimman pian pakkasesta ja lumesta huolimatta. Keväällä käynnistäminen olisi tietysti edullisempaa ja helpompaa, Andersson sanoo.

Raahen kultakaivos avattiin jo kolmannen kerran kuukausi sitten. Otso Gold on toiminut aiemmin nimillä Nordic Gold ja Nordic Mines. Kaivosyhtiön omistaa kanadalainen sijoitusyhtiö Brunswick Gold.

Kaivoksen tilanne kärjistyi viime viikolla, kun kaivosyhtiön omistajat saapuivat Raahen hallituksen kokoukseen. Tuntia ennen kokousta Otso Goldin johtoon kuuluneet toimitusjohtaja Brian Wesson, varatoimitusjohtaja Clyde Wesson ja johtaja Yvette Harrison lähettivät kirjallisen eronpyynnön hallitukselle.

– Se yllätti kaikki. Vasta tuntia ennen kokousta oli sovittu, että tavataan kaivoksella. Kun tulimme paikalle, johtaja oli tyhjentänyt huoneensa, vienyt tietokoneen mukanaan ja häipynyt. Tilanne oli yhtä härdelliä, Andersson sanoo.

Hallituksen jäsenistä paikalla olivat puheenjohtaja Vladimir Lelekov, Nicolas Pascault ja Victor Koshkin. Kaivosyhtiön konttorille tullessa heille valkeni, että yrityksen asiat ovat aivan sekaisin.

– Laskupino oli kasvanut valtavan korkeaksi. Ei ollut muuta mahdollisuutta kuin hakeutua yrityssaneeraukseen. Sitä haettiin 3. joulukuuta, ja 7. joulukuuta Oulun käräjäoikeus antoi suojan tilapäisen suojan velkojilta. Mukana saneerauksessa ovat Suomen, Ruotsin ja Kanadan yhtiöt, Andersson kertoo.

Oulun käräjäoikeus hyväksyi torstaina Otso Goldin väliaikaisen maksu- ja vakuudenasettamiskiellon, perintäkiellon ja ulosmittauksen sekä muiden täytäntöönpanotoimenpiteiden kiellon.

Yhtiö on saanut velkojasuojan myös Ruotsissa ja Kanadassa

Suoja velkoja vastaan antaa yhtiölle mahdollisuuden esittää velkojille velkasaneerausjärjestelyjä. Otso Gold Oy:llä on velkaa kaikkiaan noin 74,6 miljoonaa euroa, josta noin 60 miljoonaa euroa on konsernin sisäistä velkaa kanadalaiselle emoyhtiölle Otso Gold Corporationille.

Otso Goldin väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi nimitetty Andersson ja väliaikaiseksi talousjohtajaksi nimitetty Thomas Dillenseger edustavat uudelleenjärjestelyihin erikoistunutta Alvarez & Marsal -konsulttiyhtiötä. Se vastaa nyt kaivosyhtiön päivittäisestä toiminnasta ja talouden sekä operatiivisen johdon vakauttamisesta.