Euroseteleiden ulkoasua uudistetaan – vuonna 2024 selviää miltä ne näyttävät

EKP kysyy kaikkien kansalaisten mielipidettä asiantuntijoiden valitsemista teemoista. Sen jälkeen järjestetään suunnittelukilpailu.

Euroopan keskuspankki (EKP) aikoo uudistaa eurosetelien ulkoasua. Se ennakoi, että uusien setelien ulkoasu selviää vuoteen 2024 mennessä.

– Eurosetelit ovat olleet nyt käytössä 20 vuotta, ja niiden ulkoasua on aika uudistaa niin, että kaikki eurooppalaiset tuntevat ne omikseen, EKP:n pääjohtaja Christine Lagarde sanoo tiedotteessa.

Suunnitteluprosessin aluksi perustetaan työryhmiä, jotka kokoavat euroalueelta ihmisten näkemyksiä siitä, millaiset teemat sopisivat uusiin euroseteleihin. Työryhmät koostuvat euroalueen eri maiden edustajista. Suomen edustajana asiantuntijaryhmässä on taiteilija Maaria Wirkkala. Mukana on laajasti myös historioitsijoita sekä sekä luonnontieteiden, yhteiskuntatieteiden, kuvataiteiden ja tekniikan alan tuntijoita.

Nykyisessä eurosetelisarjassa teemana ovat aikakaudet ja tyylisuunnat. Setelien kuvissa näkyy muun muassa siltoja, ikkunoita ja porttikäytäviä.

EKP kysyy kaikkien kansalaisten mielipidettä asiantuntijoiden valitsemista teemoista, minkä jälkeen järjestetään suunnittelukilpailu. Eurooppalaiset saavat kertoa näkemyksensä suunnitelmista, ja EKP:n neuvosto tekee lopullisen päätöksen ulkoasusta.

Vaikka kontaktittomien maksutapojen suosio on kasvanut pandemian aikana, myös käteistä tarvitaan arvon säilyttäjänä. Eurojärjestelmällä on vuoteen 2030 ulottuva käteisstrategia. Sen tavoitteena on varmistaa, että käteistä on saatavilla ja sitä voi käyttää maksamiseen vielä kauan riippumatta siitä, lasketaanko sen rinnalle ehkä liikkeeseen digitaalinen euro.

– Setelien uuden ulkoasun suunnittelu ja digitaalista euroa koskeva tutkimustyö etenevät rinta rinnan. Molemmissa hankkeissa on mandaattimme mukaisesti tavoitteena tarjota eurooppalaisten käyttöön turvallinen ja luotettava raha, EKP:n johtokunnan jäsen Fabio Panetta lausuu tiedotteessa.

Suunnitteluprosessin päätteeksi EKP:n neuvosto käynnistää uusien setelien tuotannon ja päättää alustavasti liikkeeseenlaskuaikataulusta.