Pasi Helenius joutui luottotiedottomaksi parikymppisenä. Kokemus herätti halun auttaa saman kohtalon kokeneita.

Porvoolainen autoliike KK Automyynti myy vuosittain noin 500 autoa. Lähes jokainen niistä myydään luottotietonsa menettäneille henkilöille.

Vaikka markkinoinnissa korostetaan, ettei luottohäiriömerkintä estä kauppoja, lähestyvät asiakkaat toimitusjohtaja Pasi Heleniusta usein varoen.

– Silloin ilmoitan ensimmäisenä, että hei, ei ole hätää. Minäkin olen menettänyt luottotietoni, Helenius kertoo.

Usein asiakkaat ovat yrittäneet ostaa autoa ensin jostain muualta. Helenius ei osaa nimetä montaakaan liikettä Suomessa, joissa maksuhäiriömerkintä ei estäisi auton ostamista.

– Monesti luottotiedottomia pidetään vähän sellaisina kakkosluokan kansalaisina. Meillä kaikki ovat tasavertaisia, jokainen on tervetullut.

Parhaimmillaan auto on jo puolen tunnin kuluttua asiakkaan hallussa. Tieto rahoituksen onnistumisesta selviää neljällä tiedolla: sosiaaliturvatunnuksella, työpaikan nimellä, työsuhteen kestolla ja palkan määrällä.

Vanhat maksuhäiriömerkinnät eivät estä kauppoja, mutta tuoreita merkintöjä ei saa olla. Siihen, mikä luokitellaan tuoreeksi, Helenius ei osaa vastata.

– Se on tapauskohtaista. Jos henkilöllä on pieni merkintä puolen vuoden takaa, mutta muut merkinnät ovat vuosia vanhoja, ei se välttämättä kaada kauppoja. Tärkeintä on nykytilanne.

Lue lisää: Lähes 400 000 suomalaisella on maksuhäiriömerkintä – täällä niitä on kaikkein eniten

Maksuhäiriömerkinnät ovat tavallisia. Sellainen löytyy peräti 8,5 prosentilta suomalaisista, noin 400 000 ihmiseltä, uutisoi IS heinäkuussa.

– Se ei useinkaan riipu tulotasosta tai ammatista, Helenius huomauttaa.

KK Automyynnin asiakkaat ovat työssä käyviä, usein perheellisiä henkilöitä. Helenius kuulee työssään tarinoita maksuhäiriömerkintöjen taustalla: sairastumisia, avioeroja ja irtisanomisia.

Mieleen on jäänyt vahvasti erään pariskunnan tarina. Vaimo oli sairastunut vakavasti ja mies oli joutunut jäämään pois töistä hoitaakseen lapsia. Molemmilta oli mennyt luottotiedot.

– Kun solmimme kaupat, mies oli niin herkistynyt, että tuli halaamaan minua. Hän ei ollut uskoa, että sai vihdoin auton.

Lue lisää: 6 asiaa, jotka luottotiedottomat haluaisivat kaikkien tietävän – ”Se on joskus parasta, mitä voi tapahtua”

Helenius kertoo, että myytyjen autojen keskihinta on puolittunut koronapandemian aikana. Ennen ostettiin eniten 10–20 000 euron autoja, kun nyt haarukka on parista tuhannesta kymppitonniin.

– Luulen, että syynä on kasvanut epävarmuus huomisesta. Asiakkaat haluavat sellaisen osamaksun, josta voi vielä selvitä, vaikka lomautus osuisikin omalle kohdalle.

Ennen yrityksen perustamista Helenius oli pitkään innokas autoharrastaja.

Ongelmia maksujen kanssa ilmenee välillä.

– Luonnollisesti sellaista sattuu, mutta niin käy ihan joka kaupassa.

Helenius huomauttaa, että luottotiedoton käy usein läpi tarkemman seulan kuin muut.

– Kuuntelen paljon tarkemmin sellaisen asiakkaan tarpeita ja taustoja, jotta osaan varmasti myydä hänelle sopivan hintaisen auton.

Jos käy ilmi, ettei asiakas pystykään maksamaan autoa, lähetetään liikkeestä henkilö hinaamaan se takaisin.

– Näissäkin tapauksissa tietysti haluamme, että asiakas pystyy maksamaan auton. Ei sitä haeta pois heti ensimmäisestä, toisesta tai kolmannestakaan osamaksuviiveestä, vaan sitten sitten soitetaan ja keskustellaan. Tarvittaessa annetaan maksuvapaata.

Lue lisää: Laura, 29, alkoi lainata yhä isompia summia ja menetti lopulta luottotietonsa – kertoo nyt, mihin kaikkeen maksuhäiriömerkintä vaikutti: ”Itsetuntoni on edelleen ruhjoutunut”

Helenius itse menetti luottotietonsa ollessaan parikymppinen. 18-vuotiaana vanhempiensa luota omilleen muuttanut nuorukainen pärjäsi aluksi hyvin työelämässä. Alamäki alkoi, kun määräaikainen työsuhde Seston varastolla päättyi.

– En ollut vielä valmis aikuisten maailmaan. Parikymppisenä laskut alkoivat jäädä maksamatta ja ajauduin velkakierteeseen. Ei vaan pysynyt elämänhallinta käsissä.

Maksuhäiriömerkintöjen myötä Helenius huomasi monien asioiden olevan hänen ulottumattomissa. Vakuutuksia ei saanut eikä uutta pankkitiliä voinut avata.

– Elämä tuntui siltä kuin yrittäisi kiivetä ison vuoren yli ilman varusteita. Mutta sen kanssa oppi elämään.

Hiljalleen Helenius sai hankittua lyhyitä pätkätöitä ja pääsi sitä kautta takaisin jaloilleen.

Kokemuksesta löytyy myös hyvää: se antoi Heleniukselle idean nykyisen liikkeensä perustamisesta. Nyt KK Automyynti on pyörinyt vuodesta 2015.

– Kun koin itse sen, kuinka maailma sulkeutuu maksuhäiriömerkinnän saaneilta, tajusin tässä olevan merkittävä markkinarako.