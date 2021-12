Ruotsalainen Woltin haastaja lupaa ruokaostokset ovelle 10 minuutissa ja työsuhteiset fillarilähetit

Uusi ruokaostosten toimittaja Kavall lupaa nopeita toimituksia ja nopeaa kasvua.

Päivittäistavaran toimittaja Kavall on tänään aloittanut toimintansa Helsingissä. Yhtiö lupaa toimittaa ruokaostokset kotiovelle kymmenen minuutin kuluessa tilauksen maksamisesta.

Toisin kuin monet muut uudet toimitus- tai ruokalähettipalvelut, Kavall palkkaa henkilökuntansa suoraan työsuhteeseen. Työ on osa-aikaista, ja työajoissa ja palkoissa noudatetaan kaupan alan työehtosopimusta, Kavallin Suomen-maajohtaja Carl Tilgmann kertoo Taloussanomille.

Lähettien työsuhteista on vireillä useita kiistoja eri puolilla maailmaa. Tunnetut ruokalähettipalvelut kuten Wolt ja Foodora katsovat, että lähetit ovat itsenäisiä yrittäjiä.

Kavallin on tarkoitus avata liikkeet Tampereella ja Turussa vielä joulukuun aikana. Kevään aikana liikkeitä on tulossa 5–8 lisää.

– Kaikki riippuu siitä, miten löydämme toimitiloja. Hankalinta Suomessa on nyt löytää vapaita toimitiloja, jotka sopivat meille, Tilgmann sanoo.

Toinen pulma on työvoiman löytäminen, sillä jokaiseen avattavaan liikkeeseen tarvitaan 42 työntekijää.

– Meillä on työttömyyttä, mutta samaan aikaan työvoimapulaa, Tilgmann tiivistää työmarkkinoilla vallitsevan tilanteen.

Kavallin ensimmäinen liike Helsingissä sijaitsee Aleksis Kiven kadulla, ja toimitusalue kattaa Vallilan, Alppilan ja Itä-Pasilan. Yhtiö laskee, että kymmenessä minuutissa on mahdollista saavuttaa alue, joka 3–4 kilometrin säteellä liikkeestä.

– Tilaukset tehdään mobiiliapilla. Toimitusmaksu on 1,90 euroa ja aika lähtee juoksemaan, kun tilaus on apissa maksettu, Tilgmann kertoo.

Lähetit saavat työnantajaltaan käyttöönsä sähköpolkupyörän ja työvaatteet.

Toistaiseksi Kavall ei ole asettanut Suomen-aloitukselleen kannattavuustavoitetta.

– Jossain vaiheessa toiminnan pitää tietenkin olla kannattavaa. Tietenkin tämä perustuu volyymiin. Jokaisessa toimintamaassa kaupat ovat samanlaisia ja toiminta on striimattu kustannustehokkaaksi, Tilgmann sanoo.

Kavall on nuori yritys, sillä se on aloittanut toimintansa Ruotsissa toukokuussa. Yhtiö toimii Tukholmassa, Göteborgissa, Malmössä ja nyt myös Helsingissä. Kavallin tavoitteena on olla Pohjolan johtava päivittäistavaran pikatoimittaja jo ensi vuonna.