Teknologiayhtiö Nokia rakentaa uudet toimitilat Ouluun Linnanmaalle. Yhtiö kertoo saaneensa päätökseen neuvottelut Oulun kaupungin sekä rahoituskumppanin kanssa. Tiedotteessa ei rahoituskumppania nimetä.

Toimitilat kattavat tuotekehitys-, toimisto- ja tuotantotiloja ja niiden on Nokian mukaan tarkoitus valmistua vuoden 2025 aikana.

– Uusissa toimitiloissa yhdistyvät korkea teknologia ja kestävä kehitys, ja niiden suunnittelussa huomioidaan tulevaisuuden joustavat työskentelytavat, tiedotteessa kerrotaan.

Rakennuttajana toimii Nokian valitsema rahoituskumppani ja kun toimitilat valmistuvat, Nokia on sitoutunut vuokraamaan ne rahoituskumppaniltaan. Neuvottelut urakoitsijakumppaneiden kanssa ovat parhaillaan käynnissä.

Nokia arvioi, että toimitilojen rakennustyöt alkavat ensi kesänä, kun Oulun kaupunki on saanut päätökseen yhteisesti sovitut tietyöt alueella. Rakennusvaiheen yhtiö arvioi kestävän kokonaisuudessaan noin kolme vuotta ja Nokian tavoitteena on muuttaa uusiin toimitiloihin vaiheittain vuoden 2025 aikana.

– Suomi on Nokialle tärkeä tutkimus- ja tuotekehitysmaa ja palkkaamme tälläkin hetkellä lisää T&K-osaajia Ouluun, Tampereelle ja Espooseen. Pysyäksemme edelläkävijöinä myös tulevaisuudessa tarvitsemme Ouluun toimitilat, jotka yhdistävät huipputeknologian ja tulevaisuuden joustavat työskentelytavat, Nokian Oulun yksiköstä ja mobiiliverkkojen globaaleista toimitusketjuista vastaava johtaja Erja Sankari perustelee hanketta tiedotteessa

Oulun kaupunginjohtaja Päivi Laajala iloitsee päätöksestä.

– Tämä on erittäin hieno päivä Oululle ja koko Pohjois-Suomelle. Nokialla on Oulussa merkittävä rooli ja tällä päätöksellä on positiivinen vaikutus koko alueen elinkeinoelämään ja paikalliseen yritysekosysteemiin.

Nokia työllistää Suomessa yli 6 000 henkilöä Espoossa, Oulussa ja Tampereella. Yhtiö kertoo palkanneensa Suomeen vuosina 2018–2020 noin 1 200 työntekijää vakituisiin työsuhteisiin. Kuluvan vuoden aikana yhtiö on palkannut lähes 500 työntekijää suurimmaksi osaksi erityisasiantuntemusta vaativiin tuotekehitystehtäviin.