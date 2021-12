"Pääkaupunkiseudulla vuokralaisen markkinat” – ylitarjonta näkyy hinnoissa

Koronapandemia on myllertänyt vuokra-asuntomarkkinoilla, minkä lisäksi tarjonta on lisääntynyt. Tilastokeskuksen mukaan nyt vallitsevat vuokralaisen markkinat.

Vuokralla asuminen on yleistynyt merkittävästi kymmenen viime vuoden aikana ja tarjontaa kasvukeskuksiin on tullut paljon, kun uudistuotanto on ollut vilkasta asunto­sijoittamisen suosio on kasvanut.

Tilastokeskuksen tuoreen selvityksen mukaan ennen koronapandemian alkua pääkaupunkiseudulla oli vuokra-asunnoista paljon kysyntää ja vuokrat olivat tasaisessa 1–2 prosentin vuotuisessa nousussa. Pandemian ajan puolitoista vuotta on ollut hyvin erilainen.

– Nyt vuokra-asunnoista on ajoittain ylitarjontaa, etenkin pääkaupunkiseudulla. Ylitarjontaan ovat johtanut etäopiskelu, ulkomaisten opiskelijoiden kato ja Airbnb-asuntojen siirtyminen pitkäaikaiseen vuokraukseen matkailun pysähtymisen vuoksi, Tilastokeskus kertoo artikkelissaan.

Pääkaupunkiseudulla tarjonnan kasvu on näkynyt vuokrien nousuvauhdin hidastumisena. Tilastokeskus pohtii, kuinka pysyvää markkinoiden muutos on.

– Tällä hetkellä varmaa on, että markkina on hyvin suotuisa vuokra-asunnon etsijälle sekä asunnon vaihtajalle, Tilastokeskus sanoo.