Meyer Turun uusi 337-metrinen loistoristeilijä luovutettiin ostajalle – tältä siellä näyttää

Meyer Turun loistoristeilijä Costa Toscana luovutettiin tänään Costa Cruisesille. Kyseessä on 185 000 bruttovetoisuustonnin risteilyalus, jonka pituus on 337 metriä ja leveys 42 metriä. Polttoaineenaan alus käyttää LNG:tä eli nesteytettyä maakaasua.

Matkustajia alukseen mahtuu 6 730 ja miehistöä 1 646 henkiä. Costa Toscanan ensimmäinen risteily käynnistyy Italian Savonasta 5. päivä maaliskuuta 2022. Viikon mittainen risteily vie matkustajat Marseihin, Barcelonaan, Valenciaan, Palermoon ja Roomaan. Ensimmäisen debyyttimatkan jälkeen alus jää läntiselle Välimerelle, jossa se operoi ympärivuotisesti.

Hyttejä aluksessa on yli 2 600 kappaletta. Lisäksi siellä on kylpylä, viihdealueita, teemabaareja, 21 ravintolaa ja muita ruokaelämysaluetta.

Meyer Turun mukaan ajallaan tehty luovutus kertoo telakan kyvystä toimia myös vaikeina aikoina.

– Käännämme Costa Toscanan mukana uuden lehden telakalla. Olemme kehittäneet laivanrakennusprosessejamme ja nyt alamme nähdä näitä tuloksia tämän kauniin aluksen myötä, Meyer Turun toimitusjohtaja Tim Meyer sanoo tiedotteessa.

Costa Toscanaa luonnehditaan tiedotteessa ”älykkääksi kaupungiksi”. Laivassa on huipputeknologiaa, jotka on suunniteltu entisestään vähentämään sen ympäristövaikutuksia. Esimerkiksi päivittäinen vedentarve tuotetaan muuttamalla merivettä makeaksi vedeksi. Energiankulutus on minimoitu laivan muotojen suunnittelulla ja älykkäällä energiatehokkuusjärjestelmällä.