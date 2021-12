Suomalainen "karaoken spotify” pyrkii maailmalle – omistajien joukossa eturivin artisteja

Karaoken striimauspalvelu Singa aikoo laajentua ulkomaille.

Suomalainen karaoken striimauspalvelu Singa ottaa ensiaskeleita Yhdysvaltain markkinalle tuoreen pääomarahoituksen avulla.

Uudenlaisen digitaalisen karaokepalvelun laajenemiseen on hiljattain sijoittanut usea eturivin artisti: Pyhimys, Teflon Brothers, Mokoma, Stam1na, Pikku G sekä JVG:n perustama levy-yhtiö PME Records.

Kasvuyritystapahtuma Slushin alla yritys julkisti vaihtovelkakirjapohjaisen 1,4 miljoonan rahoituskierroksen, jossa mukana on lisäksi Teollisuussijoitus, Woltiin sijoittaneen Ilkka Kivimäen Maki.vc, Superhero Capital sekä aiemmat enkelirahoittajat Corporatum ja Icebreaker rahaston osakas Kristian Pentti.

Kaikkiaan rahaa on tullut Singalle 4,4 miljoonaa euroa, josta pääosa jo loppuvuodesta 2018.

Singan perustaja, toimitusjohtaja Atte Hujanen tunnetaan yhtenä Slushin perustajista.

”Karaoken spotify”

Singaa markkinoidaan ”karaoken spotifyna”, sillä sen ajatuksena on tarjota kuluttajille ja ravintoloille digitaalinen laulukirjasto, jota voi käyttää laitteesta riippumatta – kuten Spotifyta musiikin kuuntelussa tai Netflixiä elokuvien ja tv-sarjojen katselemiseen. Matkaa esikuviin on vielä paljon.

Globaali karaokemarkkina on valtava, 15 miljardia dollaria. Japanissa on isoja, Tokion pörssissä toimivia, karaokeyhtiöitä, joita Singa haastaa.

– Iso kansainvälinen ilmiö, mutta aivan supervanhanaikainen analoginen maailma. Ne firmat, jotka perustettiin 1980-1990-luvulla, ovat edelleen olemassa ja monissa samoja johtajia.

– Jos Singaa ei olisi, karaokebaareissa laulettaisiin edelleen digitaaliseksi nauhoitettuja mutta samoja rakeisia VHS-videoita.

Hujanen tuntee pelurit ja on ollut muun muassa perustamassa yli 40 maassa pidettävää karaoken maailmanmestaruuskilpailua.

Singa on kasvanut noin 30 hengen työllistäväksi yritykseksi. Kuvan etualalla toimitusjohtaja Atte Hujanen.

Singassa on yli 100 000 biisin jatkuvasti päivittyvä tarjonta, jota voi kuunnella läppärillä, kännykällä tai älytelevisiolla.

Helsingin startup-tapahtuman Slushin avajaisbileisiin Singa lennätti karaoken underground-legendan Joe Hatchibanin, joka tunnetaan Berliinin Mauerparkissa kesäisin pidettävistä jättimäisistä ulkokaraoke-tapahtumista.

Karaokea korona-aikana

Singan tulovirta perustuu Spotifyn tapaan kympin kuukausimaksuun. Ostaa voi myös seitsemän päivän tilauksen. Ammattilaispalvelu on kalliimpi, koska se kattaa julkisen esittämisen oikeudet.

Vuonna 2015 liiketoimintansa aloittaneen Singan liikeidea nojaa laajaan tarjontaan ja itse laulamiseen. Pelillisempää elementtiä on mukana uusimmissa, noin neljäsosassa kappaleita.

Näissä kappaleissa mukana on nuottiviivasto, ja jos mikrofonin kiinnittää laitteeseen tai käyttää kotikaraoke-ohjelmaa, laulaja näkee kuinka hyvin osuu nuotteihin, vaikka esitystä ei pisteytetäkään. Sovellusta voi käyttää myös kaiutin-mikki-settien kautta.

Singa ei kerro kuluttaja-asiakkaidensa täsmällistä määrää. Se puhuu kymmenistä tuhansista. Ravintola-asiakkaita on lähes tuhat. Tänä vuonna Singa tulee olemaan Deloitten listalla Suomen 50 nopeimmin kasvavista teknoyrityksistä.

Koronapandemia rokotti rajusti myös Singaa, jonka liikevaihdosta 70 prosenttia kertyi baaripuolelta. Nyt osuus on 60.

Samaan aikaan kotikäyttäjien määrä räjähti. Ihmiset hakivat piristystä elämäänsä hoilottamalla karaokea kotisohvilla. Ensimmäisen lockdownin aikaan käyttäjämäärä jopa kahdeksankertaistui kuukausitasolla. Tosin lähtötasokin oli vielä matala.

Ensimmäisenä koronavuonna kasvuakin syntyi kymmenisen prosenttia, ja tänä vuonna sitä tulee arviolta 25–35 prosenttia. Tänä vuonna päästään noin pariin miljoonaan liikevaihdossa. Viime vuoden liikevaihtoa kertyi Suomen Asiakastiedon mukaan 1,6 miljoonaa euroa, ja tappiota reilut 700 000 euroa.

Japaniin ei asiaa

Nyt kansainvälistymiseen on vaihdettu taas isompi vaihde. Singa on palkkaamassa kuutta työntekijää Yhdysvaltoihin. Hujasen mukaan tavoitteena on, että USA ohittaa Euroopan markkinan jo ensi vuonna ja että ilman uusia koronarajoituksia yritys pääsee takaisin liiketoiminnan 2–3-kertaistamisen vuosivauhtiin.

Markkina on auki 13 maahan, ja Pohjoismaat ja Britannia on olleet päämarkkinoita. Lisäksi on muita Länsi-Euroopan maita ja Australia. Vuoden loppuun mennessä Singa laajenee itäisempään Eurooppaan, jolloin maita on kaikkiaan noin 30.

Japanin ja muun Aasian Singa jättää suosiolla rauhaan.

– Sinne eivät länsimaiden firmat pääse muutenkaan halvalla. Näin pyhän asian kuin karaoken kanssa totesimme, että vallataan ensin kotikentät yksi kerrallaan.

Hujanen kehuu Singaa siitä, että se noudattaa Woltin tapaan erittäin pihiä kulurakennetta. Vaikka startup-firma ei ole vielä päässyt kannattavaksi, perusliiketoiminta on jo sellaista, pois lukien aggressiivinen markkinointi ja kasvuinvestoinnit.

Joukkorahoitus auki – isoa riskiä sietäville

Yli 30 työntekijän yritykseksi kasvanut Singa on avannut välirahoituskierroksen myös joukkorahoitukselle Invesdor-alustalla. Kaikelle kansalle avoin sijoitusmahdollisuus on ovi päästä nauttimaan jopa Woltin tapaisesta menestyksestä. Tämä on Hujasen mukaan myös Singan tavoite.

Päämääränä on joko listautuminen tai yrityskauppa, jos sopiva kumppani löytyy.

Vuoden 2023 lopussa liikevaihto voisi olla nykytahtia 12–20 miljoonaa euroa. Yhtiö on laskenut, että yksisarvistason eli miljardin dollarin arvoon pääsemisen rajan, liikevaihtoon sidotulla laskentatavalla, voisi saavuttaa lähivuosina.

Startup-maailmassa sijoitus tarkoittaa hyvin riskillistä rahaa, Hujanen muistuttaa.

Yhtä toivotonta kuin lottoaminen tuoton saaminen ei ole, mutta siihen on syytä varautua, että rahat menettää.

– Tämä ei saa olla kenenkään viimeisten säästöjen kohde. Lisärahaa emme välttämättä myöskään tarvitse, koska tässä vaiheessa tarvittava pääoma on kerätty jo.

Riskinä ei ole Woltin alkuaikojen tapaan se, että kovia kilpailijoita olisi paljon.

– Me emme ole löytäneet (maailmalta) yhtäkään startupia, joka tekisi karaoken digitalisointia näin.

Karaokeappeja kylläkin on, kuten yhdysvaltalainen Smule, mutta se toimii enemmän Tiktokin tapaan.

– Isoin riskimme on se, että kun nämä isot karaokefirmat ovat saaneet toimia vuosikymmeniä rauhassa ja ihmiset ovat tottuneet niihin, saammeko markkinoinnilla tunnettuutta riittävästi ja ihmiset ja baarit vaihtamaan vanhat dvd-levynsä ja videonsa.