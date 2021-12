Kuluttaja-asiamies: JVG:n markkinoinnissa rikottiin useita sääntöjä

JVG:n :n ja Unibetin kaupallisessa yhteistyössä oli monta ongelmaa, toteaa viranomainen. Esimerkiksi ulkomaalaisten rahapeliyhtiöiden markkinointi on Suomessa kielletty.

JVG-yhtye ja rahapeliyhtiö Unibet ovat rikkoneet vaikuttajamarkkinoinnin sääntöjä, toteaa kuluttaja-asiamies.

JVG:n ja Unibetin kaupallisessa yhteistyössä on viranomaisen mukaan useita ongelmia. Ulkomaisten rahapeliyhtiöiden markkinointi on Suomessa kielletty, ja siksi se on myös kuluttajansuojalain mukaan hyvän tavan vastaista. Koska JVG:n ja Unibetin yhteistyössä tuottama markkinointi oli suunnattu Suomeen, on Poliisihallitus todennut sen jo arpajaislain vastaiseksi.

Lisäksi yhtyeen sosiaalisessa mediassa sekä musiikkivideoilla tekemä Unibetin mainonta ei ollut selvästi tunnistettavissa mainokseksi.

Kuluttaja-asiamies muistuttaa, että kaupallisista yhteistöistä on kerrottava markkinoinnissa selkeästi, jotta kuluttaja tietää heti olevansa kaupallisen vaikuttamisen kohteena.

JVG:n Unibetia koskevissa Instagram-julkaisuissa ainoa merkintä kaupallisesta yhteistyöstä oli tekstin loppupuolella oleva aihetunniste #teamunibet.

Ongelmia oli myös JVG:n Frisbee-musiikkivideolla, joka julkaistiin alun perin Youtubessa Unibet Finland -kanavalla, joten se oli selvästi osa kaupallista yhteistyötä, mutta sitä ei tuotu selvästi esiin. Artistit käyttivät kilpa-autoilijan ajovarusteita, joissa ainoina mainosmerkkeinä näkyi Unibet.

Youtube-videoita voidaan kuitenkin jakaa myös muualla verkossa, jolloin alkuperäinen julkaisukanava ei tule yhtä selvästi esiin.

Video julkaistiin myöhemmin myös toisena versiona, jossa logot oli sumennettu.

JVG:n levy-yhtiö on ilmoittanut, ettei se ole ollut millään tavalla mukana markkinointiyhteistyössä.

JVG-yhtye on sitoutunut kuluttaja-asiamiehen vaatimuksesta muun muassa huolehtimaan jatkossa markkinoinnin tunnistettavuudesta.