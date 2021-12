SpaceX:n perustajan Elon Muskin mukaan avaruusyhtiön rakettimoottorin kehitystyö on pahoissa vaikeuksissa.

Elon Musk lähetti viime perjantaina SpaceX-avaruusyhtiönsä työntekijöille erikoisen sähköpostin. Hän kehotti yhtiön kaikkia kynnelle kykeneviä työntekijöitä luopumaan viikonloppusuunnitelmistaan ja jatkamaan työntekoa viikonlopun yli. Asiasta kertoo teknologiauutissivusto The Verge.

Musk perusteli pyyntöänsä sillä, että SpaceX:n raketeissa käytettävän Raptor-moottorin kehitystyö on pahoissa vaikeuksissa. Muskin mukaan vaikeudet voisivat pahimmillaan johtaa siihen, että SpaceX ajautuisi konkurssiin.

Raptor-moottori on määrä ottaa käyttöön SpaceX:n Starship-raketissa. Työn alla olevan raketin olisi tarkoitus mahdollistaa ihmisten vieminen niin Kuuhun kuin Marsiin. SpaceX on myös suunnitellut, että se kuljettaisi raketin avulla omia, toisen sukupolven Starlink-satelliittejaan kiertoradalle. Ongelmana on kuitenkin se, että ilman toimivaa Raptor-moottoria Starship ei liiku mihinkään.

Moottorin kehitykseen liittyvistä ongelmista on tiedetty yhtiössä jo ennestään, mutta sähköpostissaan Musk kertoo ongelmien olevan jopa pahempia kuin mitä aiemmin on raportoitu. Työntekijöilleen lähettämässä viestissään hän ilmoitti myös itse jättävänsä viikonlopun vieton väliin ja keskittyvänsä ratkomaan Raptoriin liittyviä ongelmia.

– Suunnittelin pitäväni tämän viikonlopun vapaata, ensimmäistä kertaa pitkään aikaan, mutta sen sijaan aion työskennellä Raptorin parissa koko yön ja läpi viikonlopun, Musk kirjoittaa medialle vuotaneessa sähköpostissaan.

Raptor-moottorin kehitystyö on edennyt viime aikoina kangerrellen. Kaikkiaan kolme moottorin kehitystyössä mukana ollutta avainhenkilöä on jättänyt lyhyen ajan sisällä SpaceX:n.

Sähköpostissaan Musk selitti, että Starship-raketilla pitäisi päästä lentämään ensi vuonna vähintään kerran kahdessa viikossa tai muuten SpaceX ajautuu konkurssiin.

Sähköpostin vuodettua julkisuuteen Musk loivensi yhtiön konkurssiuhkaa koskevaa lausuntoaan Twitterissä. Hän totesi, että konkurssin riski on tällä hetkellä epätodennäköinen, mutta esimerkiksi maailmanlaajuisen taloustaantuman myötä se saattaisi muuttua todennäköisemmäksi.