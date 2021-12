Bensan ja sähkön hinnat ovat ampaisseet – näin paljon ”tankillinen” rasittaa autoilijan kukkaroa

Sähköauton lataaminen spot-hinnalla maksoi hurjasti tiistaina.

Kotona ja kiinteällä sähkösopimuksella ladattu auto on ajossa yhä huomattavasti bensa- ja diesel-autoja halvempi, vaikka sähkön hinta onkin korkealla.

Bensan hinta liikkuu ennätystasoilla Suomessa. Marraskuussa litra maksoi keskimäärin 1,837 euroa, mutta kahden euron rajakin on paikoin ylittynyt.

Myös sähkön pörssihinta huitelee poikkeuksellisen korkealla. Tiistaina hinta ampaisi rajusti, sillä päivän keskihinta on Nordpoolin mukaan liki 470 euroa megawattitunnilta.

Molemmat hintapiikit näkyvät nyt autoilijan kukkarossa, bensan paljon useamman, koska sähköautojen osuus on vielä pieni kuten myös pörssisähköasiakkaiden. Ladattavien autojen osuus kaikista autoista on noin 11 prosenttia. Suomen teillä liikkui syksyllä alle 89 000 sähköautoa, joista joka viides oli täyssähköinen.

Millä hinnalla tankin tai akun saa nyt täyteen? Kuinka pitkälle tankillisella tai akullisella pääsee?

Sähköllä tai polttoaineella tankkaamisen hintoja on vaikea vertailla keskenään, koska ladattavien ja polttomoottoriautojen kulutus, toimintamatka, sähkön hinta ja tankkien ja akkujen koko vaihtelevat.

Teimme karkean laskelman Autoliiton avulla bensa-autolle, dieselille ja täyssähköautolle. Lähtöolettamana on, että polttomoottoriautoihin tankataan 50 litraa polttoainetta.

Fakta Sähköauton ”tankillinen” selvästi edullisin 1. Bensiiniautossa täysi tankillinen maksaa nyt 93,70. Bensiiniautolla tankillisella ajaa noin 790 km (polttoainekulu per 100 km on 11,9 euroa). 2. Dieselautossa täysi tankillinen maksaa nyt 84,05 euroa. Dieselautolla tankillisella ajaa 1 000 km (polttoainekulu per 100 km on 8,4 euroa). 3. Yleisellä esimerkkisähköautolla tyypillisen akun lataus maksaa 5,80 euroa. Sillä ajelee vajaat 300 kilometriä. Bensa-auton tankillisen 790 kilometrin matka maksaisi näin laskettuna sähköautolla noin 15 euroa, dieselauton 1 000 kilometriä tekisi sähköautolla noin 19 euroa.

Esimerkkilaskelmat osoittavat, että sähköllä voi ajella edelleen huomattavan paljon halvemmalla kuin polttoaineilla. Tosin poikkeuksellinen sähköpiikki miltei tasaa eron hetkellisesti.

Jos akkua olisi ladannut tiistaiaamuna kello kahdeksan, jolloin spot-sähkö ampaisi hetkellisesti 124,30 senttiin, lataus olisi maksanut huimat 71,90 euroa. Päivän keskihinnalla täysi latinki maksaisi 27,30 euroa.

Pörssisähkön päivän keskihinnalla eli 0,47 sentin hinnalla ladattu sähköauto kuluttaisi ’tankillisen’ matkaan eli 790 kilometriin sähköä noin 70 euron edestä.

Fakta Näin laskelma tehtiin Laskelma on tehty seuraavilla oletuksilla: Bensiiniauton todellinen kulutus 6,3 litraa 100 kilometrillä eli hieman EU-kulutusta suurempi, samoin dieselauton todellinen kulutus 5,0 litraa 100 kilometrillä. Polttoaineiden hinnat ovat EU:n Weekly Oil Bulletin -julkaisusta marraskuun lopulta. Sähköauton laskelmassa muuttujia on monta. Pikalatauksen hintaan vaikuttaa latausteho. Erot ovat isojakin. Tässä laskelmassa sähköauton todellinen kulutus on poimittu Autoliiton Moottori-lehden testistä, talvikaudella 22,4 kilowattituntia 100 kilometrillä ja kesäkaudella 18,5 kilowattituntia 100 kilometrillä. Esimerkkisähköauto on Volkswagen ID.3 ja keskikokoinen akku, jonka kapasiteetti on 58 kilowattituntia. Sähkön nykyinen keskihinta siirtoineen laskettiin 10 sentin mukaan. Kotilatauksella ja 10 sentin hinnalla kustannus oli 2–2,5 euroa sataa kilometriä kohden. Pikalatauksen 100 kilowatin teholla, kesäkauden kulutuksella kustannus oli 6,1–6,3 euroa sadalla kilometrillä. Pienemmällä 50 kilowatin teholla kustannus oli 4,9–7,1 euroa sadalla kilometrillä.

Pikalataamisen hinnoittelu kirjavaa

Kotona lataaminen on kaikkein edullisinta, ja hinta jää tuolloin jopa huomattavan edulliseksi. Pikalatauspaikoissa hinnat voivat olla moninkertaisia. Tämä on laskettava mukaan, jos eroja laskee pitkille reissuille, joilla pysähdytään pikalatauspaikoille. Hinnoittelu on myös kirjavaa.

Lataushinnoittelu voi ensinnäkin vaihdella niin, että jossakin maksetaan vain energiasta ja jossakin ajasta ja energiasta, Autoliiton viestintäpäällikkö Jukka Tolvanen kertoo.

Esimerkiksi osa ruokakaupoista tarjoaa sähkön ilmaiseksi, osalla taas lataus on maksullista, esimerkiksi 16–30 senttiä kilowattitunnilta, ja mahdollisesti aloitusmaksu, Plugit-palvelun lisäkulu tai pidemmän latausajan jälkeinen lisämaksu päälle.

Myös autojen kyky vastaanottaa energiaa vaihtelee, joten saman energiamäärän lataaminen voi olla hyvin eri hintaista samassa latauspisteessä.

Eri palveluntarjoajien asemille pitää myös olla oma RFID-tägi tai puhelinsovellus eli pitää olla kyseisen palveluntarjoajan asiakas. Muiden palveluntarjoajien sovelluksilla hintaan voi tulla roaming-maksu, mikä voi joissakin tilanteissa nostaa hinnan moninkertaiseksi.