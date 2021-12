Husin ylilääkäri Asko Järvinen arvelee, että omikron-muunnosta on matkailijoiden suosimissa kohteissa.

Koronaepidemiassa tilanteet muuttuvat nopeasti. Etelä-Afrikassa ja Botswanassa on havaittu uusi koronavirusmuunnos omikron, jonka vaarallisuudesta ei vielä tiedetä.

Omikronissa on useita muutoksia piikkiproteiinista. Pelkona on, että virus leviää nopeasti. Vielä ei tiedetä, miten hyvin koronarokotukset suojaavat muunnokselta.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) ylilääkäri Asko Järvinen arvelee, että muunnosta on matkailijoiden suosimissa kohteissa.

– Viruksia löytyy sellaisista maista, joihin turistit menevät paljon. Sinne tulee ihmisiä kaikkialta. Jos virus muualla leviää, sitä ilmaantuu nopeasti myös turistikohteisiin.

Järvinen sanoo, ettei kukaan tällä hetkellä tiedä kaikkea omikronmuunnoksesta. Järvinen ei ota suoraan kantaa, pitäisikö ulkomaanmatka perua tilanteen vuoksi.

– Sehän on taloudellinen riski. Ja voi olla, ettei muunnos ole vielä niin laajalle levinnyt.

Järvisen mukaan on kuitenkin mahdollista, että matkustajat tuovat muunnosta mukanaan Suomeen.

Jos ulkomaille lähtee, kehottaa Järvinen pitämään ihmiskontaktit ominimissään oman perheen ulkopuolella ainakin kotiinpaluun jälkeen. Hän neuvoo reissaajia jäämään omaehtoiseen karanteeniin.

– Mielellään se kymmenen päivää paluun jälkeen, ja hyvin herkästi pitää käydä testeissä.

Lapin sairaanhoitopiirin infektiotautien ylilääkäri Markku Broas kehottaa ulkomaanmatkoissa noudattamaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja Maailman terveysjärjestö WHO:n ohjeita.

THL suosittelee välttämään kaikkea matkustamista Etelä-Afrikkaan, Namibiaan, Botswanaan, Zimbabween, Lesothoon, Eswatiniin eli entiseen Swasimaahan, Mosambikiin ja Malawiin.

Kaikkia ulkomaille matkaavia THL suosittelee ottamaan täyden rokotussuojan ennen matkalle lähtöä.

Kotimaan matkailussa Broas neuvoo noudattamaan normaaleja hygieniaohjeita ja alueen ohjeita.

– Meillä suositellaan yleisesti maskin käyttöä julkisissa kulkuneuvoissa ja sisätiloissa, pitää huolehtia rokotekattavuudesta ja siitä, että koronapassi on hyvin saatavilla.

Moni alue Suomessa on nykyisin leviämisaluetta ja alueilla vaaditaan koronapassia, jos lähtee vaikka ulos syömään tai osallistuu tapahtumiin.

Lapissa viimeksi Rovaniemi siirtyi leviämisvaiheeseen ja kaupungissa vaaditaan koronapassia yli 20 hengen kokoontumisissa.

Broas sanoo, että virusta on nyt paljon liikkeellä ja sitä on eri puolilla Suomea. Hänen mielestään maskin käyttö on tärkeää paikoissa, joissa ei pysty pitämään turvavälejä.

Yleisillä ohjeilla maskin käytöstä ja rokotussuojalla pärjää hänen mielestään hyvin kotimaassa.

– Ne mattimyöhäset, jotka eivät ole vielä lähteneet liikkeelle rokotuksissa, nyt on aika lähteä hakemaan rokotus.