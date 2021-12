Lapin husky-yrittäjän sesonki näyttää vielä hyvältä – brittien joulumatkoissa yllättävä käänne

Viime vuosi oli monelle Lapin matkailuyrittäjälle vaikea. Tämä talvi on tuonut valoa. Näin myös enontekiöläiselle Hetta Huskies -yrittäjälle Pasi Ikoselle.

Koirat eivät koronasta ole piitanneet, mutta sen sijaan niiden ulkomaiset asiakkaat kaikkosivat viime talvena kuin tuhka tuuleen.

– Kitkuttelemalla siitä selvittiin, sanoo Hetta Huskies-matkailuyritystä pyörittävä Pasi Ikonen.

Hänen mukaansa talvisesonki on alkanut nyt toisissa merkeissä.

– Tällä hetkellä näyttää paremmalta kuin viime vuonna eli kohtalaisen normaalilta talvelta, vaikka vielä ei tiedetä mihin suuntaan uudet koronavariantit tilannetta vievät, Ikonen sanoo.

Nyt on palkattu myös vakituisen väen lisäksi myös sesonkityöntekijöitä, joita viime vuonna ei ollut lainkaan.

Koirasafarien osallistujamäärät ovat palanneet lähelle koronaa edeltävää tasoa.

Hetta Huskiesilla on normaalikautena noin 15 000 asiakasta vuodesta. Näistä lähes kaikki tulevat ulkomailta.

Juuri alkanut joulukuu on tärkein kuukausi. Suurin osa tässä kuussa tulevista asiakkaista on brittejä. Näin on muillakin Lapin matkailuyrittäjillä.

– Joulukuu on ollut brittien kuukausi ja heitä on aika hyvin nytkin liikkeellä, kun viime vuonna ei tullut ketään. Ollaan suurin piirtein koronaa edeltäneellä tasolla, Ikonen sanoo.

Asiakkaisiin lukeutuu myös ranskalaisia, belgialaisia ja hollantilaisia, joiden osuus korostuu muina aikoina. Se, mistä maasta vieraat kulloinkin tulevat, riippuu matkanjärjestäjistä.

Viime vuonna ulkomaisten matkailijoiden katoa ei onnistuttu paikkaamaan kotimaasta, sillä jostain syystä suomalaiset eivät ole olleet kovin innokkaita käyttämään koirasafaripalveluita.

– Tämä on toisaalta ymmärrettävää. Monesti kotimaassa ei hankita sellaista palvelua joka hankitaan ulkomailla matkailtaessa, Ikonen sanoo.

Suurin osa Hetta Huskiesin, kuten muidenkin Lapin ohjelmayrittäjien tuloksesta tehdään joulukuun ja maaliskuun välisenä aikana.

Näinä sesonkikuukausina yrityksen pitäisi tienata vähintään 30 000 euroa kuukaudessa, jotta koko vuoden tulos pysyisi vesirajan yläpuolella. Pelkästään koiranruoka maksaa noin 50 000 euroa vuodessa.

Hetta Huskiesilla on töissä reilut parisataa koiraa. Koronan myötä pieni osa adoptoitiin ennalta valittuihin perheisiin.

– Tosin meillä oli adoptio-ohjelma käynnissä jo ennen koronaa, Ikonen sanoo.

Osa koirista siirtyi taasen eläkkeelle. Tähän vaikutti Ikosen mukaan myös se, että ”suuret ikäluokat” eli vuosina 2007–2008 syntyneet huskyt ovat tulleet eläkeikään.

– Husky on pitkäikäinen rotu, jota ei ole jalostettu liikaa. Monet meidän koiramme elävät jopa 15–16 -vuotiaiksi.

Osa vetokoirista pääsi viime talvena etelänmatkalle, sillä nelisenkymmentä koiraa oli töissä Vermoon perustetussa talvielämyspuistossa ja Tuusulan Krapihovissa.

– Sillä saatiin hiukan paikattua tulosta, vaikka koirien siirrosta oli myös kuluja, Ikonen sanoo.

Ennen koronaa Lapin vetovoima oli selvässä kasvussa. Työ- ja elinkeinoministeriön lukujen mukaan ulkomainen matkailukysyntä kasvoi Lapissa vuosina 2017–2019 keskimäärin 6,7 prosenttia vuodessa.

Korona toi tähän stopin ja samaan kasvuvauhtiin pääseminen tulee kestämään pitkään. Nyt orastavaa elpymistä uhkaa koronan leviäminen uudestaan.

Rovaniemen kaupunki on ollut marraskuun lopusta lähtien koronan leviämisalue. Lisäksi uhkana on Euroopassa leviävä omikron-muunnos. Lapin matkailuyrittäjät ovatkin syystä huolestuneita.

Levin Elämysyrittäjät ry. perustettiin viime vuoden syksyllä kokoamaan yhteen suositun matkailualueen ohjelmapalvelu- ja elämysyrittäjät.

Yhdistyksen puheenjohtajan Ilkka Soinun mukaan omikron-muunnoksen aiheuttama pelko on näkynyt siinä, että varausten vahvistaminen jää usein viime tippaan.

– Uusi variantti on lähtenyt aika nopeasti kiertämään niissä maissa, joista meilläkin käy asiakkaita, Soinu sanoo.

Tämä näkyy etenkin ulkomaisten asiakkaiden epäröintinä.

– Nyt on kysytty tarkkaan varausehtoja: koska on viimeinen päivä, jolloin voi vielä vahvistaa varauksen ja saako rahat takaisin.

Positiivista on se, että varsinaisia varausten peruutuksia ei ole ainakaan vielä tullut juuri ollenkaan.

– Toivoa huomiseen on vielä eikä kirvestä ole missään nimessä heitetty kaivoon.

Koronavariantti aiheuttaa Levinkin matkailuyrittäjissä huolestuneisuutta.

Uusin käänne on se, että britit ovat alkaneet joukolla saapua Lappiin, koska pääministeri Boris Johnsonin ennakoidaan ilmoittavan ennen joulua uusista matkustusrajoituksista.

– Kaikki haluavat lähteä maasta ulos ennen kuin päätös tulee 18. joulukuuta. Uusien rajoitteiden pelätään astuvan voimaan jo seuraavana päivänä. Nyt aikaistetaan jo ostettuja ja maksettuja matkoja.

Soinun mukaan matkailuyrittäjät ovat toivoneet viranomaisten toimintaan ennakoituvuutta, jotta tiedettäisiin millä pelisäännöillä minäkin päivänä mennään.

– Ei ole vielä tietoa siitä, pitääkö meidän tehdä jatkossa jotakin eri tavalla kuin ennen. Arvailun varassa olevia asioita on paljon, Soinu sanoo.

– Toistaiseksi viranomaistahot ovat olleet sitä mieltä, että mennään kuten ennenkin eli jos on kaksi rokotetta saanut, niin jatketaan marssia.

Jos kuluva kausi menee kahden heikon kauden jälkeen huonosti, on monen paikallisen yrittäjän tilanne Soinun mukaan heikko.

– Sitten ollaan hätää kärsimässä ja jotkut joutuvat jopa lopettamaan leikin siihen. Kyseessä on monta työpaikkaa.

LUE LISÄÄ: Husky-yrittäjä Pasi kertoo tilanteestaan