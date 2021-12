Lelukauppias kuulee yläkerran äänistä, että nyt menee hyvin – Yhdysvaltain talouskasvua ei välttämättä horjuta edes omikron

Amerikkalaiset kuluttavat tänä vuonna joulumarkkinoilla ennätysmäärän rahaa.

West Hartford, Connecticut

Lelukauppa Toy Chestin lelumanageri Ed Dunn tietää korvakuulolta, kun kaupalla menee hyvin. Marraskuun viimeisenä perjantaina lounasaikaan on sellainen hetki.

– Yläkerrasta kuuluu, kuinka lapset nauravat ja puhuvat. Äidit ja isät puhuvat. Siitä tässä on kyse, Dunn sanoo.

Ed Dunnin johtamalla lelukaupalla menee nyt hyvin.

Vuosi sitten tilanne oli toinen.

Koronaviruspandemian toinen aalto ravisteli silloin Yhdysvaltoja, ja ihmiset pysyttelivät kotonaan myös Connecticutin osavaltion West Hartfordissa, jossa Toy Chest on toiminut jo vuodesta 1956.

Monien muiden liikkeiden tavoin Toy Chest joutui sulkemaan ovensa keväällä 2020. Kaupan avauduttuakin ihmiset pysyttelivät kotonaan vielä pitkään.

Vasta tämän vuoden keväällä alkoi näkyä merkkejä paremmasta.

– Yhtäkkiä syntymäpäivät palasivat. Meille ne ovat valtavan tärkeitä. Ne ovat jokapäiväinen leipämme, Dunn sanoo.

– Ihmiset palasivat kauppoihin ja alkoivat jälleen nauttia elämästään. Se oli upeaa. Ihmiset tunsivat olonsa paremmaksi, ja siitä taisi olla lopulta kyse.

Amerikkalaiset ovat todellakin lähteneet liikkeelle ja avanneet lompakkonsa. Monien kukkaro vieläpä pullistelee säästöistä, sillä pandemian aikana ihmiset vähensivät kulutustaan ja valtio maksoi anteliaita tukirahoja. Kotitalouksien säästämisaste on Yhdysvalloissa ennätyksellisen korkea.

Ennätyksiä on luvassa myös joulumyynnissä. Kansallinen vähittäiskaupan liitto arvioi, että kuluttajat käyttävät ostoksiinsa vuoden kahden viimeisen kuukauden aikana jopa 760 miljardia euroa, noin kymmenen prosenttia enemmän kuin vuosi sitten.

Vähittäiskaupan lisäksi myös muilla talouden sektoreilla menee Yhdysvalloissa kovaa. Suurissa kaupungeissa on tällä hetkellä vaikea saada pöytävarausta ruuhka-aikoina. Uudet asunnot menevät kuin kuumille kiville. Spekulatiivisille sijoituskohteille riittää kysyntää.

Sijoitusrahasto Afalonin pääanalyytikko Tero Kuittinen ei näe kasvulle loppua lähitulevaisuudessa.

– Nyt jännitetään vain sitä, kasvoiko talous neljännellä kvartaalilla kahdeksan vai seitsemän prosenttia. En odottanut näkeväni aikaa, jolloin Yhdysvaltain talous kasvaa nopeammin kuin Kiinan, Kuittinen sanoo.

Yhdysvalloissa pitkään asunut Kuittinen ei usko, että edes uutiset omikronmuunnoksen leviämisestä vaimentavat kulutusjuhlia. Yhdysvalloista löytyi keskiviikkona ensimmäinen omikrontapaus.

– En usko, että ihmiset paljon omikronista välittävät. Täällä on hyväksytty niin korkeat kuolleisuusluvut. Euroopan ja Aasian maat suhtautuvat omikroniin paljon vakavammin, Kuittinen sanoo.

Kuittisen mukaan omikronilla voi olla jopa Yhdysvaltojen taloutta piristävä vaikutus. Huolet omikronista ovat pudottaneet öljyn maailmanmarkkinahintaa. Tämä on hyvä uutinen korkeasta inflaatiosta huolestuneille amerikkalaisille. Polttoaineen hinnalla on psykologisesti suuri merkitys amerikkalaiskuluttajille.

Kuittisen mukaan inflaatio on ainoa tekijä, joka voi hillitä Yhdysvaltain talouskasvua lähitulevaisuudessa. Paljon puhutut toimitusketjuongelmat näyttävät osoittautuvan odotettua pienemmäksi huoleksi.

Shoppailijat etsivät tarjouksia Floridan Orlandossa.

Toy Chestin lelumanageri Ed Dunn myöntää, että kauppa ei ole saanut kaikkia toivomiaan tuotteita, mutta tärkeimmät kuitenkin. Sisäänostohinnat eivät ole nousseet, mutta rahtimaksut ovat.

– Emme ole kokeneet sitä koskaan aikaisemmin. Tähän asti olemme aina maksaneet prosentteina rahdin hinnasta, Dunn sanoo.

Kaupalle on tuottanut vaikeuksia myös osa-aikaisten myyjien löytäminen, vaikka se on nostanut heille maksamiaan tuntipalkkoja. Työvoimapula riivaa koko Yhdysvaltoja.

Dunn ei kuitenkaan ole halunnut siirtää kohonneita kustannuksia hintoihin – ainakaan toistaiseksi. Näyttää siltä, että asiakkaat palkitsevat hänet siitä.

– Meillä on hyvä sesonki. Olemme tyytyväisiä, Dunn sanoo.

Onko pandemia jo ohitettu?

– Totta puhuakseni ihmiset haluavat sen olevan ohi. He haluavat jättää sen taakseen. Monet ovat saaneet rokotuksensa, ja he uskaltavat tulla taas kauppaan. Kyse on enemmän asenteesta kuin todellisuudesta.