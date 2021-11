Turussa keksittiin lääke kivuliaaseen sairauteen, josta kärsii joka kymmenes nainen – sitten lääkeyhtiö ostettiin yli 800 miljoonalla eurolla

Monet niin sanotut naisten vaivat ovat alitutkittuja ja -hoidettuja tauteja, mutta muun muassa siksikin niihin liittyvä lääkeläpimurto tuotti jättikaupan Suomeen.

Forendo Pharma -nimi viittaa siihen, mihin vaivaan lääkekehitys on keskittynyt, toimitusjohtaja-omistaja Risto Lammintausta kertoo.

Joulukuussa toteutunee vuoden isoimpiin kuuluva, miljardia euroa eli niin sanottua yksisarvisluokkaa hipova yrityskauppa, kun turkulainen Forendo Pharma siirtyy yhdysvaltalaisen pörssiyhtiön Organonin omistukseen.

Kaupan arvo kohoaa korkeimmillaan noin 954 miljoonaan dollariin, noin 830 miljoonaan euroon. Kauppahinnasta yhdeksän miljoonaa dollaria on velkojen kuittauksia kaupan toteutuessa, osakkaille maksetaan kaupantekovaiheessa 75 miljoonaa dollaria ja lisäksi 870 miljoonaa dollaria useana eränä, kun tuotteiden kehityksen ja markkinoinnin aikana saavutetaan määriteltyjä tavoitteita.

” – Tämä tauti on alihoidettu ja -tutkittu.

Aikatauluarvioita lääkkeen markkinoille tulosta ei voi pörssimaailmassa antaa, mutta ainakin viisi vuotta siihen vielä varmasti menee. Potilastutkimukset on määrä aloittaa ensi vuonna.

Forendo Pharmalla on kliinisessä kehitysvaiheessa kaksi lääkeaihiota, naisilla erittäin yleisen endometrioosin ja munasarjojen monirakkulataudin (PCOS) hoitoon.

Endometrioosi on kohdun limakalvon sirottumatauti, jossa kohdun limakalvon tapainen kudos alkaa levitä pesäkkeinä kohdun ulkopuolelle vatsaontelon eri elimiin. Suomessa tautia sairastaa jopa 200 000 naista eli arviolta joka kymmenes, jopa hieman useampi, hedelmällisessä iässä oleva nainen.

– Lääkehoidolla saavutettavissa olevassa maailmassa on noin 170 miljoonaa potilasta, Forendo Pharman toimitusjohtaja Risto Lammintausta kertoo Taloussanomille.

Endometrioosi aiheuttaa kroonista kipua ja voi heikentää elämänlaatua, työkykyä ja aiheuttaa lapsettomuutta. Tautia on lääkitty muun muassa tulehduskipulääkkeillä, hormonihoidolla tai leikkauksella.

Yhtiöllä on myös toinen kehityshanke, joka liittyy munasarjojen monirakkulatautiin (PCOS). Tämä on yhtä yleinen naistentauti, jolla on lisäksi todettu jopa olevan yhteyttä kuolleisuutta lisääviin sydän- ja verisuonisairauksiin.

Kroonisen taudin hoito

Työ on nyt siinä vaiheessa, että lääkeainetta on testattu terveillä naisilla, ja se toimii toivotusti eli ei häiritse kuukautiskiertoa kuten nykyiset lääkkeet. Potilastutkimukset on määrä aloittaa ensi vuonna.

Juuri pitkäaikaiskäyttöön sopivaa lääkettä tarvitaan, koska tauti on krooninen.

Toinen ongelma on, että kun ei ole laboratoriotestiä tai kuvantamismenetelmää, jolla tauti voidaan todeta helposti, nykyään kestää keskimäärin kahdeksan vuotta diagnoosin saamiseen. Sellainen tulee usein vasta kirurgisen operaation tai tähystysleikkauksien yhteydessä.

– Tämä on ihan järkyttävän pitkä aika.

– On myös yleistä vähättelyä, että naisilla nyt on vaan kaikenlaisia naistenvaivoja. Toinen puoli on se, että hoidot ovat suoraan sanoen huonoja. Ehkäisypillerit ovat melko heikkotehoisia, estrogeenin pysäyttäjät sopivat vain hetkelliseksi hoidoksi, leikkauksia joudutaan tekemään useita.

Tauti tuottaa sairauspoissaoloja, inhimillistä kärsimystä ja kipua, jota hoidetaan vahvoillakin lääkkeillä. Yhdysvalloissa endometrioosia sairastavia naisia päätyy opiaattilääkkeiden käyttäjiksi ja -lääkeriippuvuuteen, Lammintausta kertoo.

Forendo Pharman Risto Lammintausta ja Maarit Merla olivat kertomassa yritysjärjestelyistä marraskuun 11. päivänä.

Maailmalla alan tutkijoiden visio on, että seuraavan kymmenen vuoden aikana, päästään tilanteeseen, jossa jo nuoret naiset, joilla kuukautiset alkavat, hoidetaan kuten vaikkapa diabetesta. Tehokkaan lääkkeen lisäksi tarvitaan läpimurtoa diagnostiikassa. Nyt näkyvissä onkin uusia diagnoosimenetelmiä, jolla tauti voidaan jatkossa todeta jopa verikokeella.

Pitkä matka lääkekehitykseen

Forendon endometrioositutkimuksen juuret ovat lähes parikymmentä vuotta vanhoja. Tuolloin alettiin tutkia tiettyä biologista mekanismia ohjaavaa entsyymiä ja sen vaikutusta pesäkkeiden kasvuun.

Taudissa vatsaonteloon pääsee kuukautisten aikana kohdun limakalvon soluja. Osalla naisia ne eivät poistukaan normaalisti kuukautiskierron mukaan vaan pesäkkeet jatkavat tuntemattomasta syystä kasvuaan väärissä paikoissa.

Entsyymimekanismi vaikuttaa siten, että estradiolin, vaikuttavan estrogeenihormonin pitoisuuden pitoisuus, on paljon suurempi kuin verenkierrossa ja ylläpitää kasvua ja tulehduksia. Havaintoja oli tehty sekä maailmalla että Lammintaustan edellisen yhtiön Hormos Medicalissa, jonka Lammintausta perusti vuonna 1997 neljän muun tutkijan kanssa.

Myös Hormos oli menestys sijoittajille ja omistajille, kun sen keksintö, ospemifeeni, pääsi USA:n markkinoille 2010-luvun alussa. Osphena-lääke on tarkoitettu vaihdevuosioireisiin. Kaupan jälkeen ryhmä keskittyi jälleen vahvemmin jatkamaan endometrioosiin liittyvää työtä (Forendo = for endometriosis).

Marraskuun kaamoksessa lääkealan suurkauppa jäi ruokalähettiyhtiö Woltin miljardikauppakohun varjoon.

Forendo olisi saattanut päästä omalla porukalla myyntilupavaiheeseen asti ehkä noin sadan miljoonan euron panostuksella. Suuri lääkefirma käyttää helposti useita satoja miljoonia euroja kehityshankkeeseen ja hankkii laajemman tietopohjan ja tunnettuuden suoraan maailmanlaajuiseen markkinointiin.

Yrittäjän menestyminen ja onnistunut yrityskauppa tuottaa tyydytystä, Lammintausta huomauttaa, mutta dollarinkuvat silmissä ei työtä tehdä.

– Jos tehtäisiin, tekisin varmaankin jotain muuta.

Myös Forendon pääomasijoittajilla on Lammintaustan mukaan mukana paitsi bisnesajattelu, myös motivaatiota siitä, että työllä on jotain suurempaa merkitystä.

– Tässä ei suuri tuotto tule parissa vuodessa, mutta on nähty, että rahoitukseen on tarvetta women’s health -sektorilla. Toisaalta kun innovaatioita on ollut vähän, onnistuminen tarkoittaa bisnesmahdollisuuksia.

Lammintausta itse on eläkeiässä ja vetäytymässä taustalle.

– Jollain tavalla haluan olla mukana lääkekuvioissa edelleen. Harrastuksia pitää olla.