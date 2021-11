Omikron hermostutti markkinat, mutta onko edessä pikkujouluralli vai kurssipudotus? Näin arvioi päästrategi

Perjantain kurssinotkahdus näyttää jäävän väliaikaiseksi. Osakestrategi ei toisaalta usko myöskään uuteen kovaan nousuun.

Tiedot uuden virusmuunnoksen nopeasta leviämisestä aiheuttivat perjantaina osakemarkkinoilla selvää laskua eri puolilla maailmaa. Lasku jatkui tänään Aasiassa.

Euroopassa osakekurssit lähtivät sen sijaan tänään lievään nousuun. Laaja viiteindeksi Stoxx 600 oli aamupäivällä yli prosentin nousussa.

Myös Wall Streetin osakefutuurit ennakoivat tänään nousuavausta. Perjantaina pahimmillaan 13 prosenttia halventunut raakaöljyn futuurihinta on kääntynyt tänään ylämäkeen.

S-Pankin päästrategin Lippo Suomisen mukaan palautuminen perjantain pudotuksesta on jäänyt suhteellisen loivaksi, mikä kertoo markkinoiden epävarmuudesta.

– Perjantain säikähdys oli aika kova siihen nähden, että faktoja oli vielä aika vähän tarjolla. Koronan vastaisessa taistossa ajateltiin kuitenkin oltavan jo voiton puolella ja pettymys takapakista oli suuri, Suominen sanoi.

Reaktion taustalla on myös lokakuussa alkanut osakeralli. Epävarmuus viruksesta painoi osakkeet syyskuussa laskuun, mutta lokakuussa hyvin sujunut tuloskausi sai sijoittajat taas ostolaidalle ja osakkeet nousuun.

– Takana oli kova ralli ja vuodenvaihde on lähestymässä. Korona-uutinen tuli puskista, mihin nähden reaktio ei ollut yllätys.

Uuden omikron-muunnoksen pelätään aiheuttavan koronarajoitusten tiukkenemista uudestaan, mikä voisi hidastaa hyvään vauhtiin päässeen talouden kasvua.

Perjantaina osakkeet laskivat selvästi Wall Streetilla. Laskukärjessä olivat mahdollisista uusista rajoituksista ensimmäisenä kärsivän lento- ja matkailualan osakkeet. EU:n komissio on suositellut jäsenmaille eteläisen Afrikaan alueelta tulevan lentoliikenteen lopettamista.

Maailman terveysjärjestö WHO totesi, että omikron on vakava huolenaihe, koska se näyttää alustavien tietojen mukaan aiheuttavan suuremman tartuntariskin. Tarkempien tietojen saamiseen menee kuitenkin aikaa.

Suomisen mukaan kovaan osakeralliin ei enää ole juuri aineksia eikä hän usko pienempään pikkujouluralliinkaan.

– Se on mahdollista, mutta alla olevia huolia on paljon ja halukkuus lisätä riskiä hyvin sujuneen vuoden jälkeen on enää rajallinen.

Koronasta pitäisi kuitenkin saada paljon huonompia uutisia, jotta markkinat pakittaisivat pidempään.

– Tähän vaadittaisiin koronan aiheuttama talouden taantuma. Tällaisen voisi aiheuttaa virus, johon rokotteet eivät toimisi ja palattaisiin lähtöpisteeseen.

Suomisen mukaan suuremmat riskit aiheutuvat kiihtyneestä inflaatiosta. Sijoittajat ovat alkaneet varautua siihen, että inflaatio ei hellitä vähään aikaan vaan on pidempiaikainen ongelma.

– Kaikki näkevät, että inflaatio pysyy korkeammalla kuin mitä ajateltiin. Vaikeampaa on sanoa, missä vaiheessa siitä tulee merkittävä ongelma, joka uhkaa taloutta.

Inflaation pysyvä kiihtyminen merkitsisi keskuspankkien koronnostoja, jotka ovat yleensä osakemarkkinoille vaikeaa nieltävää. Koronan uusi leviäminen voisi toisaalta tukea markkinoita siinä mielessä, että Yhdysvaltain keskuspankin koronnostot ajautuisivat kauemmaksi, kun elvytystä jatkettaisiin.