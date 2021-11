Tunnettu yritysjohtaja myy huimalla rahalla korjattua miljoonakartanoa – ”Tuntuu tyhmältä istua terassilla yksin polttelemassa sikaria”

Askolan kartanon historia on värikäs.

Arto Tenhusen hulppea kartano on kaupan.

Pörssiyhtiö Sopranon perustaja ja pääomistaja Arto Tenhunen, 62, myy parhaillaan haikein mielin erästä pitkäaikaista unelmaansa, jonka ohi on eletty elämä nyt ajanut.

Joulukuun alussa Tenhunen jää eläkkeelle yli 40-vuotisen uransa jälkeen. Siihen mahtuu yli 20 yritystä, ja yrittäjävalmentamista ja sijoittamista.

Arto Tenhunen.

Osa uuteen elämänvaiheeseen siirtymää on päätös myydä pois perheelle aikanaan saneerattu Askolan kartano.

Kartanoa kaikkine tiluksineen ja rakennuksineen myydään vajaalla 3,8 miljoonalla eurolla. Päärakennuksessa on 740 neliötä.

Kokonaisuuteen kuuluu useita rakennuksia.

Vuonna 1900 valmistuneen päärakennuksen Tenhunen rakennutti käytännössä kokonaan uudestaan välikattoja ja -lattioita myöten. Kaikesta kuulee, että paikka on suurella rakkaudella ja rahalla kunnostettu, mutta ei museoksi tai edustustilaksi vaan ennen kaikkea kodiksi.

Kun paikkaan oli uponnut 2,5 miljoonaa euroa, Tenhunen lakkasi kertomansa mukaan laskemasta kustannuksia. Hän kunnostutti sitä kaksi vuotta ammattilaisten avulla, kunnes perhe muutti sinne asumaan vuonna 2005.

Arkkitehti suunnitteli ikkunat, hirsistä etsittiin alkuperäiset paikat tammiportaikoille. Sauvaparkettien ja tapettien kuvioita haettiin oikean ajan hengessä.

– Yritin rakentaa sen sellaiseksi kuin se olisi voinut olla.

Kartanoa on remontoitu paljon, mutta muun muassa tapettien ja lattioiden kuvioita on haettu myös historiasta.

Historia tippui katosta

Kun välipohjia revittiin auki, katosta tippui iso yllätys.

– Alhaalta ylös kulkee piippuja, jotka yhtyvät kolmannen ja neljännen välissä. Sinne oli pantu hiekkaa eristeeksi tonneja. Kaiken keskeltä tipahti parin sadan sivun arkisto talon historiaa.

Nykyisin paperit ovat Sotahistorian laitoksen omaisuutta.

Virkataloksi kartanon rakennutti Nikolai II. Paikka oli tarkoitettu postin, verovarojen sekä vankien kuljetukseen. Virkatalojen piti sijaita hevosen päivämatkan päässä toisistaan.

Eräs virkaisäntä asui Askolan kartanossa pitkään, palvellen ensin venäläisiä. Sitten taloa käyttivät saksalaisjoukot sisällissodan aikaan. Virkaisäntä oli todennäköisimmin halunnut pelastaa arkiston joutumisen Venäjälle tai Saksaan.

Huoneista ja terasseilta aukeavat näkymät peltojen yli.

Talo on toiminut myös hoitolana, sillä siellä tarjottiin saksalaistyyppisiä kuhne-kylpyhoitoja. Tenhunen löysi sieltä aikanaan muun muassa 50 vanhaa hetekaa.

– Naapurin isäntä kertoi, että pikkupoikina he tienasivat taskurahaa kantamalla kylpylään savea joentörmästä, ’kuttaperkkapaljuihin, joissa rikkaat helsinkiläisämmät istuivat’.

Myöhemmin talo siirtyi Askolan kunnalle, ja siitä ravintolayrittäjälle.

Tenhunen osti paikan vuonna 2003 erittäin huonokuntoisena ravintolayrittäjän konkurssipesänä.

– Unelmakohde remonttitaitoiselle.

Rakennus lämpiää maalämmöllä ja bioöljyllä. Ilmanvaihto kestää 200 hengen juhlat. Nykyaikainen talotekniikka on piilotettu vanhaan kartanosisustukseen. Keittiö on ammattilaistasoa, on kuntosalia, tatamia, viinikellaria, ulkouima-allas ja ylellisiä majoitustiloja vieraille.

Vanhaan taloon on upotettu modernia yllellisyyttä.

Lapsiperheen koti

Tenhunen myy Askolan kartanon, koska se on ”hiukan liian iso” yhden miehen kodiksi. Pihasaunakin on omakotitalon kokoinen. Lapset ovat jo lentäneet omilleen.

– Talo kaipaa käyttöä, että siellä oikeasti asutaan. Siellä on paljon tiloja, joissa kukaan ei käy. Biljardia on vaikea pelata yksikseen. Tuntuu tyhmältä istua isolla terassilla yksin polttelemassa sikaria.

Tenhunen kertoo, että joitakin ihmisiä on käynyt näytöillä vakavassa mielessä. Hieman kiinnostusta on myös maailmalta, sillä kartano on kansainvälisessä välityksessä.

Tiluksilta löytyy paikkoja isoillekin seurueille.

Tenhunen itse on hankkinut vanhan tukkilaismökin synnyinkulmiltaan Pieksämäeltä. Sitä hän rakentelee kesäpaikaksi. Lisäksi hän katselee asuntoja Etelä-Euroopasta.

Onko hyvä hinta tärkein vai onko sillä väliä kenelle kartano päätyy?

– Et uskokaan miten tärkeää se on. Haluaisin olla ylpeä siitä, että kartano saa uuden elämän ja että se joka sen ottaa osaa sitä arvostaa.

– Itse toivoisin, että löytyy perhe, jossa on nuoria lapsia tai lapsenlapsia. Tulisi elämää. Olihan se ihanaa aikaa, kun lapset olivat pieniä, oli uima-allas ja mekastus kuului kartanolta.