Ikea vuokraa miniasuntoa alle eurolla – tältä se näyttää

Viime viikolla kerrottiin huonekalujätti Ikean erikoisesta vuokra-asunnosta. Ruotsalaisfirma tarjoaa vuokralle alle 10 neliömetrin asuntoa Tokiossa. Vilkkaalla Shinjukun alueella sijaitsevan asunnon vuokra on vain 99 jeniä eli vähemmän kuin euron kuussa.

Tarjolla on vain yksi asunto, joka on täysin kalustettu Ikean huonekaluilla ja tarvikkeilla. CNN:n mukaan Ikea on pyytänyt vuokralle haluavilta hakemuksia joulukuun 3. päivään mennessä. Vaatimuksena on yli 20 vuoden ikä.

Taloussanomat pyysi Ikealta kuvia, jotka näyttävät miltä miniasunnossa näyttää. Kuvissa asunto on stailattu Ikean tilpehöörillä. Ilman kalusteita ja sisustusta kuvattuna tila näyttää varsin pelkistetyltä. Nukkumapaikka on parvella ja sen alapuolella sijaitsevat oleskelutilat. Varsinaista keittiövarustusta ei kuvissa näy. Ruokapöytä saa hoitaa myös työpisteen virkaa.

Oleskelutilaan on mahdutettu myös sohva.

Ilman kalusteita lattiapinta-ala näyttää verrattain pieneltä.

Sisustuksessa näkyy monia suomalaiskodeistakin tuttuja tavaroita.

Nukkumaan kiivetään tikkaita pitkin.

Nukkumatila löytyy parvelta.