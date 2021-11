Koronapassi tänään käyttöön lähes kaikissa HOK-Elannon ravintoloissa

Noho Partners ja Ravintolakolmio ilmoittivat jo eilen koronapassin käyttöönotosta. Taustalla vaikuttavat sunnuntaina voimaan tulevat ravintolarajoitukset.

Koronapassi on tänään käytössä HOK-Elannon omistamissa Mummotunnelissa ja Amarillossa Helsingin Aleksanterinkadulla. Jonoa kuvattu ravintolan edessä elokuussa 2020.

HOK-Elanto laajentaa perjantaina koronapassin käyttöä ravintoloissaan. Passi on käytössä tänään kello 17 mennessä suurimmassa osassa HOK-Elannon ravintoloita. Jutun lopussa on lista HOK-Elannon ravintoloista, joissa koronapassi on tänä iltana käytössä.

– Vaatimus koronapassista tulee voimaan kaikkiin ravintoloihimme muutamia pikaruokapaikkoja ja kahviloita lukuun ottamatta. Koronapassi tarkastetaan ravintolaan tullessa koko aukiolon ajan, HOK-Elannon ravintolatoimialan toimialajohtaja Henriikka Puolanne sanoo tiedotteessa.

Jo eilen isoista ravintolatoimijoista Noho Partners ja Ravintakolmio ilmoittivat koronapassin käyttöönotosta. Ravintolakolmio ottaa tänään koronapassiin käyttöön kaikissa ruokaravintoloissaan.

Ravintola- ja yökerhokonserni Noho Partners puolestaan ilmoitti, että koronapassi tulee käyttöön sen ravintoloissa koronapandemian leviämisalueilla sunnuntaista alkaen.

Taustalla vaikuttavat uudet ravintolarajoitukset, jotka tulevat voimaan sunnuntaina. Aamupäivällä järjestetyssä valtioneuvoston yleisistunnossa linjattiin, että ilman koronapassia leviämisalueilla anniskeluravintoloiden täytyy lopettaa alkoholin tarjoilu klo 17 ja sulkea ovensa klo 18. Sote-ministeriryhmä oli tehnyt asiasta esityksen hallitukselle koronaepidemian jälleen kärjistyessä.

Lue lisää: Uudet ravintolarajoitukset tulevat voimaan sunnuntaina – uutena alueena mukana Etelä-Karjala

HOK-Elanto omistaa Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Hyvinkäällä, Järvenpäässä ja Keravalla 77 ravintolaa. Koronapassi on 26.11.2021 klo 17 mennessä käytössä seuraavissa ravintoloissa kaikkina aukiolotunteina:

Amsterdam, Angleterre, Belge, Casa Largo, Chico's Sello, Chico's Tikkurila, Chico's Töölö, Chico's Viikki, Chico's Jumbo, Corner Mikonkatu, Dubliner, La Famiglia Flamingo, Sir Eino Flamingo, Rosso Hyvinkää, Rosso Iso Omena, Joutsen, Jyvänen Martinlaakso, Jyvänen Myllypuro, Kaisa, Kitty's Public House, Korona, Kuikka, La Famiglia Helsinki, Memphis Hakaniemi, Mummotunneli/Amarillo Aleksanterinkatu, Mummotunneli/Gaselli Pub, Mummotunneli/Sing & Pore, Mummotunneli/Tapas Barcelona Helsinki, Mummotunneli/Venn, Oluthuone Konepaja, Pino, Poseidon, Praha, Pub 99, Rosso Kerava, Rotterdam, Sailor’s, Salve, Sports Academy Citykäytävä, Sports Academy Iso Omena, Spårakoff, Stone's, Ale-Pub, Amarillo, Amarillo night, Fredde's, Oluthuone Ratamo, Urban Rabbit, William K. Kurvi, William K. Mannerheimintie, William K.Sello, Vltava, Zetor, Ølhus Helsinki, Ølhus København, Ølhus Stockholm.