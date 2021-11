Kokki Arttu Vuomajoki palasi Joulupukin lomakylään ja meno on ollut hurjaa – ”Hyvä, jos ehtii hengittää”

Talviajan matkailusesonki on palannut Lappiin viime vuotta virkeämpänä. Samalla myös osa sesonkityöntekijöistä on palannut välivuoden jälkeen takaisin vanhoihin askareisiinsa. Lapissa matkailualaa vaivaa silti kova työvoimapula.

Koronapandemian vaikeimmilla hetkillä moni on puhunut poikkeusajoista. Suomeen on puolentoista vuoden sisään julistettu kahdesti poikkeusolot, ja yhteiskunta on ollut välillä useita viikkoja suljettuna. Sitten kun poikkeusolot ovat päättyneet, rajoituksia on purettu ja yhteiskuntaa avattu, ihmiset ovat alkaneet puhua paluusta normaaliin.

Rovaniemeläinen Arttu Vuomajoki sen sijaan on elänyt poikkeuksellisia aikoja siitä asti, kun koronavirus levisi Suomeen vuoden 2020 keväällä. Silloin Lappi tyhjeni turisteista ja matkailu hiipui pitkäksi aikaa. Vuomajoen vuosia jatkuneet sesonkityöt loppuivat siihen. Hän onkin itse palaamassa vasta nyt normaaliin, kun tuttu pesti Joulupukin lomakylän kokkina jatkuu jälleen.

– Ensimmäisestä koronakeväästä alkanut ja tämän vuoden sesonkiin asti jatkunut ajanjakso oli minulle todella kuiva kausi. Kokin työt loppuivat siihen paikkaan, kun korona hyydytti Lapin matkailun ja rajoitukset tulivat voimaan. Paikat eivät voineet hetkeen olla kunnolla auki, eikä kokille pahemmin löytynyt töitä, Vuomajoki kertoo.

Nyt Vuomajokea sekä monia muita suomalaisia ja ulkomaalaisia sesonkityöntekijöitä työllistävä talviajan matkailusesonki on palannut Lappiin viime vuotta virkeämpänä.

Pohjoisessa on tällä hetkellä suorastaan huutava pula työvoimasta. Pelkästään lokakuun aikana Lapin te-palveluihin ilmoitettiin 4 000 avointa työpaikkaa, joista valtaosa kytkeytyy nimenomaan sesonkityöhön.

Kokkina työskentelevä Arttu Vuomajoki on hyvillään, kun Lapin matkailusesonki tarjoaa jälleen töitä. Hän arvelee, että tämän vuoden sesongista on kehkeytymässä erittäin kiireinen.

Vuomajoki on hyvillään, että sesonkikokeille riittää taas töitä. Hänellä itsellään on sellainen tunne, että matkailusesongista saattaa tänä vuonna kehittyä hektisempi ja kiireisempi kuin aikoihin. Tämä voi osittain johtua juuri matkailualan työvoimapulasta.

– Täällä on oikeasti aivan hirmuinen kiire koko ajan. Saa juosta ihan yhtenään. Hyvä, jos ehtii hengittää. Heti, kun talon ovet aukeavat, paikka täyttyy ihmisistä. Meno jatkuu tällaisena iltamyöhään asti, Vuomajoki kuvailee tunnelmaa Joulupukin lomakylässä.

Lue lisää: Matkailupomo iloitsee: Lapin-matkailun suosio pomppasi hetkessä – kysyntä hipoo paikoin jo kaikkien aikojen ennätystä

Ennen koronapandemian puhkeamista Lapin matkailusesonki oli ehtinyt työllistää Vuomajokea joka vuosi yli viiden vuoden ajan.

Marraskuun alusta huhtikuun loppuun kestäneen työrupeaman jälkeen Vuomajoki lomaili yleensä kuukauden tai kahden ajan. Sitten hän palasi hetkeksi kokin töihin ravintola-alalle, kunnes suuntasi uutta sesonkia kohti Lappiin.

Keväällä 2020 vuosia jatkunut rutiini täytyi miettiä alusta alkaen uusiksi.

– Sesonkityöstä on saanut mukavasti rahaa, koska sitä työtä on ollut niin paljon ja työpäivät ovat olleet pitkiä. Kun sesonki oli ohi, eikä kokille ollut sen paremmin töitä Lapissa kuin muuallakaan, piti kovasti miettiä, millä rahalla sitä pärjäisi, Vuomajoki kertoo.

Vuomajoella on ystäviä ja tuttavia, jotka ovat yhtä lailla tehneet sesonkityötä jo pidemmän aikaa. He olivat kaikki samassa veneessä, kun Lapin matkailu meni koronarajoitusten takia jäihin ja sesonki lakkasi työllistämästä entisen lailla.

Vuomajoki kertoo muutaman kaverin ryhtyneen myymään ovelta ovelle varashälyttimiä. Pari ystävää lähti Rovaniemen moottorikelkkatehtaalle töihin. Hän itse yritti yhä löytää töitä ravintola-alalta.

Vuomajoen onnistui viime vuonna saada myös hetkellisesti töitä Lapin matkailun puolelta, mutta varsinaista sesonkityötä se ei ollut. Hänen mukaansa töitä riitti nipin napin tämän vuoden tammikuun puolelle, kun normaalisti työt olisivat jatkuneet pitkälle kevääseen.

Kukaan Vuomajoen ystävistä ei kuitenkaan vaikuta tyystin vaihtaneen alaa. Useimmat heistä ovat loppuvuodesta palanneet sesonkitöihinsä takaisin, kun työtä on alettu taas tarjoamaan.

– Monille etenkin ravintolapuolen sesonkityö on sellaista kutsumustyötä, Vuomajoki sanoo.

– Tämä ei ole aina mitään maailman mukavinta hommaa, joten ihmisellä on oltava tietty kutsumus, jotta työtä haluaa ja jaksaa tehdä. Ne, jotka työssä viihtyvät, eivät hevillä jätä alaa sen takia, jos töitä on ollut yhtenä vuotena tavallista vähemmän.