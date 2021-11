Ikea vuokraa miniasunnon alle eurolla kuussa – ainoa laatuaan

Tokiossa sijaitseva asunto on kalustettu ja varustettu Ikean tuotteilla. Asukas valitaan hakemusten perusteella.

Ruotsalainen huonekalujätti Ikea tarjoaa vuokralle alle 10 neliömetrin asuntoa Tokiossa. Vilkkaalla Shinjukun alueella sijaitsevan asunnon vuokra on vain 99 jeniä eli vähemmän kuin euron kuussa. Tämä ilmenee Ikean tällä viikolla julkaisemasta kampanjasta. Asiasta kirjoittaa muun muassa CNN.

Tarjolla on vain yksi asunto, joka on täysin kalustettu Ikean huonekaluilla ja tarvikkeilla. CNN:n mukaan Ikea on pyytänyt vuokralle haluavilta hakemuksia joulukuun 3. päivään mennessä. Vaatimuksena on yli 20 vuoden ikä.

Ikea vuokraa asunnon määräaikaisella sopimuksella, joka jatkuu 15. tammikuuta 2023 asti. Asukkaan on maksettavat omat sähkö- ja vesilaskunsa.

Ikea ei ole ensimmäistä kertaa asuntomarkkinoilla. Vuosituhannen alussa Ikea toi markkinoille BoKlok-konseptin, jolla rakennettiin taloja Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa.