Tällaisia ovat Suomen kalleimmat myynnissä olevat kodit – kattoterassi, spa-osasto, hiekkaranta...

Asunnonvälittäjä paljastaa, millaisia ovat ostajat useiden miljoonien eurojen kaupoissa.

Suomessa myydään parhaillaan noin 250:tä yli miljoonan euron kotia julkisessa asunnonvälityksessä. Hintaluokan yläpäässä on vielä kourallinen aivan poikkeuksellisia taloja. Ketkä ostavat monien miljoonien taloja?

9,3 miljoonaa euron luksuslukaali spa-osastoineen Kuusisaaressa

Yritysjohtajien ja lähetystöjen suosimassa Helsingin Kuusisaaressa lienee tämän vuoden kalleimpiin lukeutuva talo. Merenrantatontista ja 600 neliön asuinrakennuksesta pyydetään 9,3 miljoonaa euroa.

Tällä hinnalla saa 600 neliön talon merenrantatontilla, kolmen auton autotallin, sekä erillisen yksiön. Pakettiin kuuluu muun muassa yksityinen hiekkaranta ja oma laituri. Talossa on spa-osasto uima-altaineen, ja vilvoittelemaan kattoterassille pääsee hissillä.

7,4 miljoonan euron pytinki Lauttasaaressa

Oma rantatontti yhdistää kalleimpia taloja. Toinen huiman hintainen koti sijaitsee Helsingin Lauttasaaren arvostetussa Katajaharjun niemessä. Uniikkikohteen myynti-ilmoituksessa on jo ripaus huumoria, niin pidikkeettömästi tuhannen neliön 7,4 miljoonan euron taloa markkinoidaan.

Päämakuuhuone on kylpyhuoneineen 110 neliötä eli ison perhekodin kokoinen. Sieltä avautuu lähes 40 neliön parveke länteen merelle.

– Kerron tästä nyt ilman turhia tarinoita keittiön, ruokailutilan ja olohuoneen muodostamista kokonaisuuksista, joissa on koko perheen ja ystävien mukava viettää aikaa yhdessä, niin kuin jokaisessa 3h+k kodin ilmoituksessa lukee. Kivojahan nekin toki ovat, mutta nyt tilanne on täysin toinen. Täällä keittiö on kaukana olohuoneesta, olohuone on sen 3h+k asunnon kokoinen ja ruokailutilaan mahtuu jalkapallojoukkue kerralla syömään.

Lauttasaaren talossa kerroksia on neljä. Autohalliin mahtuu useampikin Porcshe, vesijetti tai moottoripyörä. Seuraavassa kerroksessa on ”viihtyy paatuneempikin sankari”, sillä siinä sijaitsevat uima-allas, viihdehuone keittiöineen ja biljardihuone.

Lauttasaaren kohdetta välittää Janne Kieselbach, Unique-konseptijohtaja Huoneistokeskuksesta. Hänen mukaansa tällaisten poikkeuskohteiden myyntiaika voi olla mitä tahansa päivistä useisiin vuosiin.

Kyseinen talo on ollut liki puoli vuotta myynnissä, ja näyttöjä on ollut kahdeksalle porukalle. Täysin saneeratussa talossa on yhä säilytetty 1960-luvun arkkitehtuurin tunnelmaa. Osa tämän hintaluokan ostajista halunnee tosin modernia ilmettä.

– Mahdollisia ostajia on tällaisissa kohteissa kourallinen.

5,4 miljoonan euron talo Kulosaaressa

”Suomen vaikuttavinta kokonaisuutta” puolestaan myydään Helsingin kalleimpiin kuuluvassa Kulosaaressa.

Harvinaista kolmikerroksisessa kivitalossa on, että se on suoraan myyntiin rakennettu uudiskohde, jolla omaa merenrantaa, kertoo yrittäjä Tiina Rapola Heinonen Nord LKV:sta.

– Ostajaehdokkaat ovat olleet yleisimmin yrittäjiä, yrityksensä myyneitä tai ulkomailta palaavia. Vaikka markkinatilanne ei näihin kohteisiin juurikaan vaikuta, ei koronasta ainakaan haittaa ole ollut. Moni miettii investointeja kotiin. Jos rahaa löytyy, kyllä sitä halutaan käyttää.

Satojen neliöiden talot eivät yleensä ole ainoita koteja, vaan yleensä asiakkailla on myös vapaa-ajan asuntoja, ja näitä taloja käytetään myös edustustilaisuuksiin.

Oma ranta nostaa hintaa merkittävästi. Tässäkin kohteessa yksin tontin hinta on lähelle kaksi miljoonaa euroa, melkein 30 prosenttia hintapyynnöstä.

Neliöitä on 512, ja hintaa niille laskettu 5,4 miljoonaa euroa.

Talossa on muun muassa kattoterassi omalla loungella, spa-osasto, useita oleskelutiloja, keittiöitä ja kylpyhuoneita.

Kieselbachin mukaan monien miljoonien myyntikohteita ei useinkaan haluta missään nimessä julkiseen välitykseen.

– Näitä on yllättävän paljon. Sitten ostajia täytyy vain etsiä erilaisten kontaktiverkkojen kautta.

Asuntokauppa on jatkunut vilkkaana myös toisena koronavuonna. Erityisesti omakotitalot käyvät kaupaksi. Esimerkiksi Etuovi.comissa suurin osa hauista kohdistui omakotitaloihin, joita haettiin lokakuussa enemmän kuin kerrostaloja ja rivitaloja yhteensä.

– Korona-aikana tuntuu siltä, että kalleimpiakin koteja on haluttu näytille, jotta mahdollisimman moni löytää ne ja hintaa saadaan ehkä aikaisempaa korkeammalle, Kieselbach kertoo.

3,8 miljoonan euron omalaatuinen kartano Askolassa

Luksustalojen joukosta yksi erottautuu sekä sijainnilla että kaikilla muillakin tavoin. Uudellamaalla Askolassa myynnissä on vuonna 1900 rakennettu kartano. Siinä neliöitä on 740 ja hintaa noin 3,8 miljoonaa euroa. Pihapiirissä on monia rakennuksia ja peltopalstaa, ja päärakennus on uudistettu vanhaa kunnioittaen.

Myös vierastilat on remontoitu täysin.

Myös Kieselbachin mukaan kaikkein kalleimpien kotien ostajat ovat olleet tyypillisesti suomalaisia, jotka ovat töissä ulkomailla, mutta palaamassa Suomeen.

– He huomaavat kohteen, joka on heidän näköisensä ja ostavat sen vaikkapa vuosi pari etukäteen, että on tukikohta valmiina.

Kieselbach on havainnut, että noin miljoonan hintaluokassa, kuten myös kaikkein halvimmissa kohteissa, ostajat ovat hyvinkin tarkkoja. Kaikki mahdollinen selvitetään.

– Ollaan saatu se miljoona kasaan, mutta ei olla kuitenkaan niin rikkaita, ettäkö voisi suhtautua ihan hällä väli-asenteella johonkin vikaan. 300 000–500 000 asunnon kaupat ovat kevyempiä, samoin monen miljoonan, siellä ollaan rennompia. Jos jotain on, pannaan kuntoon.

3 miljoonan euron jugend-asunto Helsingin ydinkeskustassa

Myös Helsingin ydinkeskustan ylellistä jugend-asuntoa myy ulkomailla oleva perhe. Näytöillä kävijöitä on ollut paljon juuri myyntiin tulleessa asunnossa, muun muassa Ruotsista että Lontoosta paluumuuttajia.

Asunnossa on kaarevaa ikkunaa, erkkeriä, kipsirosettia ja ja muunneltava pohja. Asunnon voi ottaa käyttöön yhtenä kahdeksan huoneen asuntona tai jakamalla siitä kaksion.

Asunnossa on kahdeksan huonetta, 279 neliötä, ja hintapyyntö noin kolme miljoonaa euroa.

6 miljoonan euron jugendlinna Saimaan rannalla

Eräs majoitusyrittäjälle sopiva uniikkikohde on myynnissä Ruokolahdella, Etelä-Karjalassa. Hintaa on peräti kuusi miljoonaa euroa, mutta sillä saa historiallisen jugendlinnan Saimaan rannalta, puiston kesäpaviljonkeineen ja yksityisen kappelin. Paikkaan on tehty kylpylähotellin rakennussuunnitelma.

Kauppaan kuuluvat koko linnan historiallisesti merkittävä irtaimisto ja kalusteet.

Jugendlinnassa on 812 neliötä.

Kiinteistönvälittäjä Nina Tammela Snellman Sotheby'sista sanoo, että arvoasuntojen hinnat ovat nousseet huimasti viime vuosina.

Korona ei juurikaan näy tässä markkinassa, hän arvioi. Jos on varaa laittaa kotiin neljä miljoonaa, varallisuus on vielä tästä moninkertainen.

– Nyt on tullut paljon it-alan porukkaa ostajiin, koodareita ja näitä yrityskauppiaita. On vanhaa rahaa, mutta myös itse omaisuutensa luoneita, hyvin tavallisen näköisiä tyyppejä, jotka miettivät sitten, laittaako kolme vai neljä miljoonaa euroa kiinni kotiinsa.

Monen miljoonan koti on myynnissä myös Porvoossa. Villa Hellbergin edustushuvilassa on 16 huonetta.

930 neliön asuintiloja on kolmessa rakennuksessa ja huvilan neljässä kerroksessa ja lisäksi muita kiinteistöjä ja maata 19 hehtaaria.