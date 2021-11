Nordean päästrategit kirjoittivat rokotekriittisen tekstin pankin sivuille – Nordea aloitti sisäisen selvityksen

Nordean kaksi päästrategia esitti rokotekriittisiä näkemyksiä pankin sivuilla julkaistussa markkina-analyysissa. Teksti on nyt poistettu, ja Nordea on aloittanut asiasta sisäisen selvityksen.

Pohjoismaiden suurin finanssikonserni Nordea julkaisi sivuillaan viime sunnuntaina kahden päästrateginsa kirjoittaman markkina-analyysin, jossa he kyseenalaistivat muun muassa koronarokotusten tehon. Nordea on nyt poistanut kirjoituksen sivuiltaan vedoten siihen, että markkina-analyysi oli ”viestinnällisesti epäonnistunut”.

Taloussanomien toimitus on nähnyt tekstin kokonaisuudessaan.

Markkinakommenttien sijaan Nordean päästrategit keskittyivät tekstissä esittämään lähinnä kärkkäitä mielipiteitään koronarajoitusten tarpeellisuudesta ja kyseenalaistamaan rokotteiden tehon.

Tekstin sävyä voi luonnehtia rokotekriittiseksi. Rivien välistä käy melko selväksi, että päästrategien näkemykset rokotusten tarpeellisuudesta eroavat olennaisesti lääkäreiden ja terveysviranomaisten näkökulmasta.

Strategit eivät perustaneet näkemyksiään tutkittuun ja tieteellisesti tuotettuun tietoon, vaan esittivät pintapuolisia havaintojaan koronatilanteen kehittymisestä eri maissa.

Taloussanomat pyysi Nordean ulkoisen viestinnän johtajaa Satu Malkamäkeä kertomaan, miksi Nordea on julkaissut rokotekriittisen tekstin sivuillaan. Nordea on julkisuuteen kertonut, että se noudattaa viranomaisten koronasuosituksia.

Malkamäki pyytää lähettämään kysymykset Nordean viestinnän sähköpostiin. Hän vastaa kysymyksiin pitkälti samoilla lauseilla, joilla hän kommentoi asiaa keskiviikkoiltana Ylelle.

– Viime viikonloppuna julkaistussa tekstissä esitetyt näkemykset eivät edusta Nordean virallista kantaa, ja kyseinen teksti on poistettu verkkosivuiltamme. On selvää, että kyseisessä tapauksessa on epäonnistuttu, ja olemme tästä pahoillamme, Malkamäki kirjoittaa.

Taloussanomat kysyi Malkamäeltä, onko Nordea linjannut, että sen päästrategit voivat kommentoida markkina-analyyseissa myös muita asioita kuin markkinoita ja esittää vapaasti kriittisiä näkemyksiään.

Samalla kysyimme, lukeeko joku konsernin henkilökunnan kirjoittamia tekstejä etukäteen vai julkaistaanko ne Nordean sivuilla sellaisinaan.

– Nordeassa tuotetaan runsaasti erilaisia analyyseja, katsauksia, blogitekstejä sekä tutkimuksia kaikissa maissa, joissa Nordealla on toimintaa. Teksteissä voidaan kertoa esimerkiksi markkinoiden ja talouden käänteistä ja niiden vaikutuksista markkinoihin ja sijoituksiin. Näiden julkaisuprosessi vaihtelee suuresti, Malkamäki vastaa kysymykseen sähköpostissaan.

Malkamäki kertoo, että Nordea on aloittanut sisäisen selvityksen päästrategien kirjoituksesta. Hänen mukaansa konserni haluaa varmistaa, ettei vastaavaa virhearviointia pääse jatkossa tapahtumaan.

Taloussanomat tutustui päästrategien aiempiin markkina-analyyseihin Nordean sivuilla. Niissä huomio on enemmän markkinoiden kuin rokotusten tai koronatilanteen kommentoinnissa, mutta kirjoittajat ottavat kantaa myös jälkimmäisiin.

Tekstien sävy ei ole yhtä raflaava kuin sunnuntaina julkaistussa analyysissa. Strategit ovat tuoneet näkemyksiään kuitenkin esiin useammassa kuin yhdessä markkina-analyysissa.

Marraskuun alussa julkaistussa kirjoituksessa he esimerkiksi syyttävät poliitikkoja siitä, että he tekevät rokottamattomista ihmisistä ”syntipukkeja”, joiden takia koronarajoituksia joudutaan tiukentamaan.