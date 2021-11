Pikkujoulukausi näyttää edelleen hyvältä, kertoo ravintoloitsija – tieto koronapassin käytöstä jopa perunut perumisia

Ravintolat toivovat koronapassista pikkujoulukauden pelastusta. Passilla ravintolarajoitukset voi kiertää.

Ruokaravintoloihin keskittynyt Ravintolakolmio-konserni ilmoitti tänään jo aamulla, että se ottaa koronapassin käyttöön kaikissa ruokaravintoloissaan huomisesta alkaen. Ruokaravintoloissa koronapassia ei vielä ole yleisesti otettu käyttöön.

– Päätimme olla tässä esimerkillisiä, ja asiakkailta on jo tullut myönteistä palautetta, Ravintolakolmio-konsernin ravintoloitsija Joonas Keskinen kertoi aamupäivällä Taloussanomille.

Sosiaali- ja terveysministeriö ilmoitti iltapäivän tiedotustilaisuudessaan uusista ravintolarajoituksista, joiden mukaan anniskelu loppuu kello 17 ja ruokailukin kello 18, ellei ravintolassa ole koronapassi käytössä.

Ravintola- ja yökerhokonserni Noho Partners ilmoitti tiedotustilaisuuden jälkeen, että koronapassi tulee käyttöön sen ravintoloissa koronapandemian leviämisalueilla sunnuntaista alkaen.

– Koronapassin käytöllä Noho Partners haluaa mahdollistaa yhteiskunnan aukipitämisen sekä turvata suomalaisten pikkujoulujen vieton, yhtiö sanoo tiedotteessaan.

Noholla on ollut koronapassi käytössä useissa yökerhoissaan ja viihderavintoloissaan lokakuun puolivälistä lähtien.

– Kokemukset passin käytöstä ovat pääasiassa olleet myönteisiä ja sen käyttö on sujunut hyvin yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Passi on mahdollistanut meille lähestulkoon normaalin liiketoiminnan harjoittamisen, Nohon toimitusjohtaja Aku Vikström sanoo tiedotteessa.

Ravintolakolmion Keskinen kertoo, että syksyn edetessä pikkujoulukausi on näyttänyt hyvältä. Pääkaupunkiseudun koronanyrkin tämänviikkoisten suosituskiristysten myötä tuli peruuntumisia, mutta samaan aikaan uusiakin varauksia.

Pikkujoulukausi näyttää Keskisen mukaan edelleen myönteiseltä. Yhtiön ilmoitus koronapassin käyttöönotosta vaikuttaa tuottavan kiitosten lisäksi myös asiakkaita.

– Sellaistakin on sattunut, että varausta on oltu perumassa, mutta ei olekaan peruttu kun on saatu tietää koronapassin käytöstä, Keskinen kertoo.

Nohon Vikström kertoo varaustilanteen elävän nyt poikkeuksellisen vilkkaasti.

– Jonkin verran tulee yritystapahtumien siirtoja ensi vuodelle, mutta vastaavasti yksityiskuluttajat varaavat tiiviisti pöytiä, erityisesti ruokaravintoloihin. Uskon, että koronapassin laajemmalla käyttöönotolla saadaan tähän myös selkeä käytäntö ja terveysturvallinen asiakaskokemus, hän sanoo Taloussanomille.

