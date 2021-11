Seurakunnilta tilattavissa sukuselvityksissä kuukausien viiveet – aiheuttaa ongelmia taloyhtiöissä

Ennen sukuselvitystä kuolinpesä ei voi lähteä maksamaan muun muassa taloyhtiöiden yhtiövastikkeita.

Pitkät viiveet seurakuntien aluekeskusrekistereistä tilattavien sukuselvitysten toimittamisessa aiheuttavat hankaluuksia taloyhtiöissä, kertoo Kiinteistöliitto. Liiton mukaan sukuselvityksen saaminen seurakuntien aluekeskusrekisteristä voi kestää useita viikkoja tai jopa kuukausia.

Ennen sukuselvitystä kuolinpesä ei voi lähteä maksamaan muun muassa taloyhtiöiden yhtiövastikkeita, sillä pankki edellyttää useimmiten sukuselvitystä ennen kuin se antaa jollekin kuolinpesän osakkaista käyttöoikeuden kuolinpesän tiliin. Maksuja saattaa näin jäädä rästiin useiden kuukausien ajalta.

– Meille on tullut yhteydenottoja, joissa taloyhtiön edustaja kysyy neuvoa tilanteeseen, jossa osakas on kuollut, eikä kukaan ota kuolinpesää hoitaakseen, ja vastikkeet jäävät saamatta, kertoo Kiinteistöliiton apulaispäälakimies Kristel Pynnönen tiedotteessa.

Liitto arvioi, että sukuselvitysten ruuhkautumisen taustalla on uudistus, jolla kirkonkirjojen pito keskitetään seurakunnista 15 aluekeskusrekisteriin. Uudistuksen on määrä helpottaa ja nopeuttaa sukuselvityksen laatimista, kunhan ruuhkat on saatu ensin purettua.

Aiemmin virkatodistukset piti tilata erikseen kaikilta niiltä paikkakunnilta, joilla vainaja oli asunut.