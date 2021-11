Kommentti: Ravintola-alan edunvalvoja voisi herätä todellisuuteen – pikkujoulujen peruminen ei ole nyt se juttu

Kyllä, ravintola-ala on kärsinyt todella paljon koronan vuoksi tehdyistä rajoituksista. Ala voisi kuitenkin ottaa koronapassin joka paikassa käyttöön, ja sillä hoituisi suuri osa ongelmaa. Pikkujoulujen peruuntumisesta valittaminen aiheuttaa lähinnä myötähäpeää, kirjoittaa erikoistoimittaja Heidi Hagelin.

Ei käy kateeksi matkailu- ja ravintola-alan etujärjestön Maran toimitusjohtajaa Timo Lappia. Ala on ollut tiukilla ja jäsenkunnan näkemyksissä on varmasti yhteen soviteltavaa. Kansa on nyt reilut puolitoista vuotta katsellut Lappia huokailemassa uutisissa ja ajankohtaisohjelmissa, miten ravintola-alaa kuritetaan.

Vakiolause tuntuu olevan, ”eikö hallitus muuta keksi kuin kurittaa ravintola-alaa”.

Se on Maran totuus.

Monen muun totuus näyttää toiselta. Viimeksi tiistaina pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä vaati hallitukselta ravintolarajoituksen tuntuvaa kiristämistä kiihtyneen koronaepidemian hillitsemiseksi. Äänessä oli Helsingin pormestari Juhana Vartiainen (kok).

Keskiviikon A-studiossa perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) sanoi, että ravintoloille esitetään uusia rajoituksia jo viikonlopuksi.

Sosiaali- ja terveysministeriö tekee Kiurun mukaan esityksen uusista rajoituksista tänään kokoontuvalle sote-ministerityöryhmälle.

”Tarkastellaan kaikkia rajoituksia, ja erityisesti myös anniskelua koskevia rajoituksia,” Kiuru vastasi A-studiossa kysymykseen, mitä tarkalleen esitetään.

Hän muistutti moneen kertaan, että koronapassilla kireämmistäkin ravintolarajoituksista vapautuu.

Maran kannattaisi ajaa jäsenkunnassaan läpi ajatus, että koronapassia aletaan vaatia aina ovella, ilman kellonaikarajoituksia. Jos siitä seuraa, että kaikki eivät tule – niin kas, se juuri on koronapassin tarkoitus.

Rokottamattomat jäävät ulkopuolelle.

Saattaisi kannustaa aika montaa ottamaan rokotteen.

Älkää ainakaan tulko enää kertomaan, että paha juttu kun pikkujouluja perutaan. Nyt on kyse aika paljon isommasta asiasta kuin pikkujoulusta ja ravintola-alasta. Joka siis voi olla auki koronapassilla.

Vaatikaa sitä passia.

