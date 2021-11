Jättisummalla yrityksensä myyneen sarjayrittäjän uuden firman testiauto alkaa olla valmis – Slushissa tavataan sijoittajia

Slush-tapahtumaan saapuu tänäkin vuonna tuhansia yrittäjiä. Basemarkin perustaja Tero Sarkkinen ja Flowriten perustaja Aaro Isosaari kertovat, mitä he odottavat tämän vuoden tapahtumalta.

Slush-kasvuyritystapahtuma järjestetään vuoden tauon jälkeen jälleen Helsingin Messukeskuksessa 1.–2. joulukuuta. Koronan takia kutistettuun tapahtumaan pääsee tällä kertaa noin 8 000 osallistujaa, joista suuri osa on sijoittajia ja yrittäjiä.

Tero Sarkkinen kuuluu osallistujien joukossa todellisiin veteraaneihin.

– Olen ollut mukana jokaisessa Slush-tapahtumassa ensimmäisestä kerrasta eli ratikkahalleilta lähtien. Silloin kaikki osallistujat mahtuivat yhteen yhteiskuvaan, Sarkkinen muistelee.

– Minulla ovat firmat vaihtuneet, mutta Slush on ja pysyy.

Sarkkinen myi vuonna 2017 ohjelmistotestaukseen erikoistuneen Rightware-yhtiön 64 miljoonalla eurolla kiinalaiselle yritykselle.

Lue lisää: Tero Sarkkinen, 46, käyttää yrityskaupasta saamiaan rahoja enkelisijoituksiin – ”Samoilla rannekelloilla tässä mennään”

Vuonna 2015 hän perusti Basemark-yhtiön, joka on tuottanut ohjelmistotyökaluja itseajavien autojen ohjelmistojen kehittäjille. Alkusyksystä Münchenin automessuilla yritys julkaisi Rocksolid Core -nimisen itseajavan auton käyttöjärjestelmän.

– Viisi isoa eurooppalaista autonvalmistajaa arvioi sitä parhaillaan, Sarkkinen kertoo.

– Nämä prosessit kestävät aika pitkään. Toivotaan, että ensi vuoden aikana saamme pari pilottiasiakasta. Olemme aika luottavaisia, että siihen päästään.

Yhtiö viimeistelee tällä hetkellä testiautoa, jolla ratkaisun toimintaa pystytään käytännössä todistamaan mahdollisille asiakkaille. Kaupasta ostettuun tavalliseen autoon on lisätty muun muassa kameroita, tunnistimia, sekä tarvittavat prosessorit ja ohjelmistot. Tavoitteena on saada auto esittelykuntoon vielä tämän vuoden puolella.

– Autolla ajetaan jo testiajoja, ja kerätään dataa. Se on ollut voimannäyte aika pieneltä tiimiltä. Sarkkinen kehuu.

– Autonvalmistajille on mahdollista heittää tuhansia insinöörejä tämmöiseen hankkeeseen, mutta meillä on vain joitakin kymmeniä.

Sarkkisen mukaan Basemark on tänä vuonna selvästi päässyt jonkinlaisen kynnyksen yli, sillä yhteydenottoja on tullut jo Japanista asti.

– Se on hieno hetki, kun on kuusi vuotta tehty pohjatyötä ja se alkaa nyt kantaa hedelmää.

Ensimmäiset Basemarkin kehittämää järjestelmää käyttävät autot tulevat markkinoille luultavasti neljän vuoden päästä, Sarkkinen arvioi.

Vaikka tieto Basemarkista alkaa jo levitä autoalan analyytikoidenkin kautta, pitää Sarkkinen Slushia yhä tärkeänä tapahtumana.

– Olemme tapaamassa sijoittajia ja yhteistyökumppaneita, ja viime vuosina sinne on alkanut tulla aika paljon autonvalmistajia ja alihankkijoita. Siellä on ollut esimerkiksi Audi ja Porche. Eli paitsi sijoittajia, niin nyt myös mahdolliset asiakkaat ovat siellä, Sarkkinen kertoo.

Hän kiittelee varsinkin Slushin matchmaking-työkalua, jolla voi sopia puolen tunnin palavereja kiinnostavien yritysten tai henkilöiden kanssa.

– Siellä voi tehokkaasti pitää päivän aikana toistakymmentä tapaamista. Toki ne ovat aika tehokasta hissipuhetta, mutta siinä voi luoda henkilökohtaisen kontaktin ja sopia jatkosta.

Sarkkisen mukaan tapaamisia on sovittu tälläkin kertaa useiden nimekkäiden sijoittajien kanssa.

– Nyt niitä tapaamispyyntöjä tulee kiihtyvällä tahdilla, se on hyvä merkki, Sarkkinen kertoo.

Basemark järjestää Slushin aikoihin myös yhtiön sisäisen kokoontumisen, johon tulee yhtiön työntekijöitä muun muassa Aasiasta ja Yhdysvalloista saakka.

Lue lisää: Slush kerää taas tuhansia sijoittajia ja yrittäjiä Helsinkiin – näin koronarajoitukset muuttavat tapahtumaa

nuorempaa yrittäjäpolvea Slushissa edustaa Aaro Isosaari, joka on muutamana aiempana vuonna työskennellyt itse Slushissa vapaaehtoisena, mutta on nyt ensimmäistä kertaa mukana oman Flowrite-yrityksensä kanssa. Hän on yksi Pohjoismaisista yrittäjistä, jotka pääsevät kertomaan yrityksestään ja tuotteestaan Slushin Nordic Showcase -lavalla.

– Käytännössä käyttäjä kirjoittaa lyhyen ohjeistuksen tai version viestistä, esimerkiksi pari lausetta. Siitä tekoäly muodostaa täyspitkän viestin tai sähköpostin, tiivistää Isosaari, toinen Flowrite-yhtiön perustajista.

Slushista yritys etsii lähinnä uusia työntekijöitä.

– Rahoituksen hankkiminen Slushissa ei ole meille ajankohtaista, mutta osallistumme tapahtumaan rekrytointimielessä, Isosaari kertoo.

Yhtiön tuotteella on jo 30 000 asiakkaan jonotuslista, vaikka tuotetta ei ole vielä varsinaisesti alettu markkinoida.

– Todennäköisesti alamme tehdä enemmän markkinointia ensi vuonna, kun tuote on siinä määrin valmis, että sen voi ottaa suoraan nettisivulta käyttöön.

Suunnitelmissa on tavata Slushin aikana myös Flowriten sijoittajia ja työntekijöitä, joista osaa yhtiön perustajat eivät ole koskaan käytännössä tavanneet.

Koronapandemian aikana perustettu yritys on etävärvännyt työntekijöitä ulkomaita myöten, ja yrityksen toiminta on siis alun pitäen rakennettu etäyhteyksien varaan.

– Kun aloitettiin yritys viime syksynä toisen perustajan kanssa, niin tiesimme, että palkkaamme myös ulkomaisia osaajia, Isosaari kertoo.

– Etäkommunikaatio on ollut luonnollinen tapa toimia, ja yhtiön työympäristö on rakennettu alusta alkaen sen varaan.