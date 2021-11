Venäläisen Sberbankin salaisella rahoituksella tehdään massiivisia kiinteistöostoja miehitetyllä Krimin niemimaalla

Ex-pääministeri Esko Aho on hallintoneuvoston jäsen Sberbankissa, joka on jo kansainvälisten pakotteiden kohteena Krimin miehityksen vuoksi.

Venäjän presidentti Vladimir Putin (vas.) ja Sberbankin pääjohtaja German Gref tapasivat Kremlissä viime kuussa. Kumpikin on kansainvälisellä pakotelistalla.

Venäjän suurin pankki, valtio-omisteinen Sberbank toimii päinvastaisista väitteistään huolimatta salaa Krimin niemimaalla, kertoo ukrainalaismielinen uutissivusto Euromaidanpress.

Suomen entinen pääministeri ja keskustapuolueen puheenjohtaja Esko Aho istuu Sberbankin hallintoneuvostossa. Kremlin pankkina tunnettu Sberbank on kansainvälisten pakotteiden kohteena, koska Venäjä on miehittänyt Krimin niemimaan ja tukee venäläismielisten kapinallisten sotaa itäisessä Ukrainassa.

Esko Aho nimitettiin Sberbankin hallintoneuvostoon vuonna 2016, jolloin Krimin miehityksestä oli kulunut kaksi vuotta.

Sberbank on myöntänyt asunto- ja kiinteistölainoja Krimillä ainakin vuodesta 2019 saakka, mutta tahti on viime aikoina kiihtynyt voimakkaasti, Euromaidanpress kirjoittaa ukrainankieliseen raporttiin viitaten. Miehitetyllä Krimillä on Sberbankin rahoituksen turvin ostettu ”massiivisesti” kiinteistöomaisuutta.

Pankki toimii Krimillä salaa, jottei sitä vastaan asetettaisi lisää pakotteita. Sberbank on toistuvasti kiistänyt, että se toimisi Krimin niemimaalla.