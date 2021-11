Tuore raportti kertoo: Yksinasuvilla on näin paljon pienemmät tulot kuin parin kanssa asuvilla

Kalevi Sorsa -säätiön tuore raportti kiinnittää huomiota yksinasuviin suomalaisiin. Kirjoittajien mukaan yksinasuvat ovat sodanjälkeisen yhteiskuntapolitiikan väliinputoajia.

Yksinasuvien määrä on kasvanut Suomessa merkittävästi 1960-luvulta tähän päivään.

Yksinasuvien määrä on kasvanut Suomessa merkittävästi viimeisen 60 vuoden aikana.

Kun vuonna 1960 Suomessa oli noin 189 000 yhden hengen kotitaloutta, vuonna 2020 näiden kotitalouksien määrä oli noussut 1,25 miljoonaan. Yhden hengen kotitalouksien osuus oli vuonna 1960 vain noin 16 prosenttia ja vuonna 2020 jo 45 prosenttia kaikista asuntokunnista.

Kalevi Sorsa -säätiön tuore raportti kiinnittää huomiota yksinasuviin suomalaisiin. Kirjoittajien mukaan ”yksinasuvat voidaan nähdä sodanjälkeisen yhteiskuntapolitiikan väliinputoajina”.

– Hyvinvointivaltiota rakennettiin tietynlaisen perhekäsityksen varaan, eivätkä esimerkiksi yksin asuvat työikäiset olleet asuntopolitiikan kohderyhmää sotien jälkeen, raportin laatineet Mikko Lievonen ja Maija Mattila kirjoittavat.

Tutkimus on kyennyt osoittamaan, että yksinasuvien hyvinvoinnissa on puutteita useammin kuin muissa kotitaloustyypeissä elävillä ihmisillä. Syyt ovat moninaisia, mutta eräät niistä liittyvät yksinasuvien taloudelliseen tilanteeseen ja heidän sosioekonomiseen asemaansa.

Kalevi Sorsa -säätiön raportin mukaan tutkimustiedosta käy ilmi, että yksinasuvat ja myös yksinhuoltajat ovat muita useammin köyhiä sekä suhteellista köyhyyttä että minimibudjettiin perustuvaa köyhyyttä tarkasteltaessa.

Esimerkiksi käytettävissä olevat rahavarat ovat yksinasuvilla henkeä kohden pienemmät kuin lapsettomilla pariskunnilla. Vuonna 2019 yhden hengen talouksissa tulot olivat vajaat 23 000 euroa, kun lapsettomalla pariskunnalla tulot kulutusyksikköä kohden olivat noin 34 500 euroa.

Myös varallisuudessa yksinasuvien asema on heikko suhteessa pariskuntiin. Vuonna 2019 yksinasuvien kotitalouksien nettovarallisuus oli keskimäärin 48 912 euroa, kun lapsettomalla pariskunnalla nettovarallisuutta oli keskimäärin 168 681 euroa. Parien, joilla on lapsia, nettovarallisuus taas oli keskimäärin 128 046 euroa.

Perustoimeentulotuen saajista yksinasuvien osuus on noin 60 prosenttia.

Noin kolmannes yksinasuvista suomalaisista oli köyhyys- tai syrjäytymisriskissä vuonna 2019. Osuus oli sama myös myös yksinhuoltajilla.

Lapsettomilla pareilla vastaava osuus puolestaan oli noin seitsemän prosenttia. Pareista, joilla oli lapsia, köyhyys- tai syrjäytymisriskissä olevien osuus oli noin kymmenen prosenttia.

Raportin mukaan yksinasuvat ovat erityisessä köyhyys- tai syrjäytymisriskissä kaikissa ikäryhmissä, mutta viimeisen kymmenen vuoden aikana alle 35-vuotiaiden osuus on tässä suhteessa korostunut. Tilanne on muuttunut olennaisesti vuodesta 2008, jolloin suurin köyhyys- tai syrjäytymisriskissä olevien yksinasuvien ryhmä oli yli 64-vuotiaat eli pääasiassa eläkeläiset.

– Huomattavaa on myös, että 2010-luvulla on ollut vuosia, jolloin työikäisten 35–64-vuotiaiden köyhyys- tai syrjäytymisriski on ollut suurempi kuin yli 64-vuotiaiden, raportin kirjoittajat toteavat.

Yksinasuvan kohdalla työttömyydellä tai muulla taloudellisella vastoinkäymisellä on suhteessa suurempi vaikutus toimeentuloon. Raportin kirjoittajien johtopäätös näin ollen on, että työttömyyden tai toimeentulo-ongelmien kohdatessa yksinasuminen muodostaa lisäriskin ihmisen hyvinvoinnille.