Jos lasten joulun toivelistalta löytyy tämä tuote, ”he joutuvat todennäköisesti pettymään”

Kaupat käyttävät prosentteja ja tuotelaskureita luomaan ostopainetta.

Kuluneella viikolla sähköposteihin on tipahdellut toinen toistaan houkuttavampia tarjouksia. Tahti todennäköisesti kiihtyy kohti loppuviikkoa ja perjantain Black Friday -kauppapäivää.

Aktia-pankki kirjoittaa markkinakommentissaan Suomeen rantautuneista ostopäivistä Black Fridaysta ja sitä seuraavasta Cyber Mondaysta.

– Selvää on, että kuluttajilla on rahaa, joka polttelee lompakoissa ja todennäköistä on myös, että jouluna nähdään jonkinlainen kulutusjuhla.

Jos lasten toivelistalta löytyy Playstation 5 -pelikonsoli, Aktian mukaan he joutuvat todennäköisesti pettymään. Joidenkin tietojen mukaan jo vuoden markkinoilla olleen pelikonsolin jonotusaika Suomessa olisi noin puoli vuotta.

– Tämä on hyvä esimerkki siitä, miten kysyntä eri tavaroista maailmalla on ollut niin voimakasta, että tuotantoketjut eivät kerta kaikkiaan pysy mukana.

Lue lisää: ”Tällaista tilannetta ei ole ennen nähty” – elektroniikan maailman­laajuinen komponentti­pula voi muuttaa laitteiden käyttöä merkittävästi

Syynä on komponenttipula, joka näkyy paitsi autoissa myös monissa muissa yksinkertaisemmissakin tuotteissa, jotka ovat loppuneet kaupan hyllyiltä.

Siruissa eli piistä valmistettavissa puolijohteissa pula on huutavin, Elkomit ry:n toimitusjohtaja Veli-Matti Kankaanpää kertoi aiemmin tässä kuussa STT:lle. Näitä komponentteja käytetään tänä päivänä lähes kaikkialla: älypuhelimissa, tietokoneissa, datakeskuksissa, teollisuudessa, autoissa, kulutuselektroniikassa ja langattomassa tiedonsiirrossa.

Pankki: Älä sokaistu prosenteista

Kaupat odottavat sesongista erittäin vilkasta, mutta aleprosenteista ei pidä sokaistua.

Säästöpankin vuosittaisen kyselyn tulokset paljastavat, että 60 prosenttia suomalaisista on katunut ostoksiaan jälkikäteen. Nuoret katuvat muita useammin ostoksiaan.

– Ongelmia syntyy, jos ostokseen ei oikeasti olisi varaa, mutta ei haluta jättää ”ainutlaatuista” alennusta käyttämättä tai aletaan katua ostoksia jälkikäteen, Säästöpankin pääekonomisti Henna Mikkonen opasti tiedotteessa.

Ostopäätökseen vaikuttavat erilaiset psykologiset tekijät, joita ei aina tiedosta tai halua tiedostaa. Kurinalaisena kuluttajana itseään pitävä saattaa päätyä ostamaan jotain vaikka ”käy vain katsomassa”, Mikkonen sanoo.

Toinen ostokäyttäytymistä ohjaava psykologinen tekijä on laumasieluisuus, eli ihmiset haluavat tehdä asioita, joita muutkin tekevät. Lisäksi kuluttaja voi ajatella, että vastaavaa tarjousta ei tule enää ja päätyy ostamaan ettei tarvitsisi katua.

– Esimerkiksi isot alennusprosentit tai laskurit, jotka ilmoittavat ”vain 1 tuote jäljellä”, aiheuttavat olon, että päätös on tehtävä heti. Tämä on hyvä kikka, jolla ihmiseltä otetaan harkinta-aika pois. Tässäkin tilanteessa on hyvä istua hetken alas ja miettiä, tarvitseeko tätä tuotetta oikeasti, Mikkonen neuvoo.

Joskus myyjä on voinut jopa nostaa tuotteen alkuperäistä hintaa ennen alennusmyyntejä, jotta alennus näyttäisi mahdollisimman isolta.