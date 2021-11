Katso, missä avoimien työpaikkojen määrä on lisääntynyt eniten – kuva näyttää yllättävän eron

Työvoiman kysyntä on lisääntynyt keväästä 2021 lähtien erityisesti siivoojien, lähihoitajien ja myyjien ammattiryhmissä.

Tämän vuoden alusta lähtien työpaikkojen määrä on jälleen ollut kasvussa jonkin aikaa jatkuneen laskun jälkeen. Viime syyskuussa työnvälityksessä oli avoimia työpaikkoja kuukauden aikana yhteensä noin 170 000, kun vuoden 2021 helmikuussa niitä oli 130 000.

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen tuoreimpien lukujen perusteella työllisyyden kasvu on vahvistunut Suomessa lokakuussa.

Samalla myös avoimien työpaikkojen määrä on lisääntynyt. Kun avoimien työpaikkojen määrä kääntyi laskuun koronapandemian kynnyksellä helmikuussa 2020, niin tämän vuoden alusta lähtien työpaikkojen määrä on jälleen ollut kasvussa. Esimerkiksi viime syyskuussa työnvälityksessä oli avoimia työpaikkoja kuukauden aikana yhteensä noin 170 000, kun vuoden 2021 helmikuussa niitä oli 130 000.

Jos Suomi jaetaan kahteen osaan, Uuteenmaahan ja muuhun Suomeen, avoimien työpaikkojen määrän lisääntyminen näyttää tänä vuonna keskittyneen erityisesti Uudenmaan ulkopuolelle.

Akavan pääekonomisti Pasi Sorjonen nosti tiistaiaamuna havainnon esiin Twitterissä.

Missä maakunnissa avoimien työpaikkojen määrä on sitten lisääntynyt eniten?

Työ- ja elinkeinoministeriön viimeisimmän työllisyyskatsauksen mukaan avoimia työpaikkoja oli lokakuussa lukumäärällisesti eniten Uudellamaalla, jossa niitä oli yhteensä lähes 23 570.

Avoimien työpaikkojen määrä näyttää taas lisääntyneen viime lokakuun ja vuoden 2020 lokakuun välillä eniten Ahvenanmaalla ja toiseksi eniten Lapissa. Avoimien työpaikkojen määrä lisääntyi Ahvenanmaalla 164 prosenttia ja Lapissa 149 prosenttia. Näillä alueilla avoimien työpaikkojen lukumäärä oli luonnollisesti paljon pienempi kuin Uudellamaalla.

Suuremmista maakunnista avoimien työpaikkojen määrä lisääntyi etenkin Pirkanmaalla, jossa niiden määrä lisääntyi 116 prosenttia viime vuoden lokakuusta tämän vuoden lokakuuhun. Avoimia työpaikkoja Pirkanmaalla oli viime lokakuussa lähes 9 500.

Työ- ja elinkeinoministeriön neuvotteleva virkamies Mika Tuomaala arvioi, että avoimien työpaikkojen määrän kasvua Ahvenanmaalla ja Lapissa saattaa pitkälti selittää matkailun vapautuminen pahimman korona-ajan jälkeen.

– Etenkin Lapissa työvoiman kysyntää luo parhaillaan alkamassa oleva talviajan matkailusesonki.

Lapin ely-keskus kertoi tiistaina, että pelkästään Lapin te-palveluihin on kuukauden aikana ilmoitettu 4 000 työpaikkaa. Tämän vuoden alusta työpaikkoja on Lapissa ilmoitettu avoimeksi yli 29 500, mikä on enemmän kuin aiempina vuosina koko vuoden aikana.

Ely-keskuksen mukaan työvoiman saatavuushaasteissa näkyy tällä hetkellä erityisesti juuri matkailun kausiluonteisen työvoiman tarve. Yritykset eivät ole voineet hakea työvoimaa varautuen ja ennakoiden kuten ennen, koska työvoimatarpeiden arviointi on ollut koronatilanteesta johtuen vaikeaa.

Akavan pääekonomisti Sorjonen pohti Twitterissä, millaisia töitä muualla Suomessa sitten on tarjolla.

Suuntaa antava vastaus tähän löytyy työ- ja elinkeinoministeriön Taloussanomille toimittamasta aineistosta. Sen perusteella keväästä 2021 lähtien julkiseen työnvälitykseen ilmoitetuissa paikoissa kasvua on ollut erityisesti siivoojien, lähihoitajien ja myyjien ammattiryhmissä.

Töihin on haettu paljon myös konepaja- ja metallituotteiden kokoonpanijoita sekä ravintola- ja suurtaloustyöntekijöitä.

Huomattavaa on vuosien 2020 ja 2021 välillä tapahtunut muutos siinä, millaisiin töihin ihmisiä on haettu.

Jos nyt töitä on tarjolla etenkin siivoojille, lähihoitajille ja myyjille, viime vuonna työpaikkoja on ollut avoinna eniten työllistämistoimen toimialalla, jonka osuus avointen työpaikkojen määrästä oli 40 prosenttia.

Työ- ja elinkeinoministeriön aineiston mukaan työllistämistoimen toimialan suuri osuus selittyy sillä, että siihen kuuluu yksityinen työnvälitys ja työvoiman vuokraus. Yksityisen työnvälitystoiminnan kautta haetaan erityisesti rakennustyöntekijöitä, teollisuuden ja rakennusalan avustavia työntekijöitä, myyjiä sekä eri alojen asentajia ja korjaajia.

Seuraavaksi eniten avoimia työpaikkoja vuonna 2020 oli julkisessa hallinnossa sekä terveyspalvelujen, liikkeenjohdon konsultoinnin ja vähittäiskaupan toimialoilla.