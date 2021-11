Tällä työpaikalla työkaverit päättävät toistensa palkat – ”Joskus on ollut todella korkeita korotustarpeita”

Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä esittää tasa-arvolain muuttamista siten, että palkkatietojen avoimuus kasvaisi merkittävästi. Työnantajien palkkatilastojen lisäksi yksittäistenkin henkilöiden palkkatiedot saisi tietää syrjintäepäilyjen selvittämiseksi.

Palkka-avoimuus on jo arkipäivää – paljon pidemmälle vietynä – monissa julkisen alan töissä sekä erilaisilla malleilla sovellettuna muutamissa it- ja konsulttialojen firmoissa.

Analyysiyhtiö Inderes lienee siinä mielessä poikkeuksellinen, että se soveltaa hyvinkin radikaalia palkka-avoimuutta ja on myös hiljattain listautunut.

Työntekijöiden palkka-avoimuuteen Inderesillä siirryttiin vuoden 2018 lopulla. Työntekijät jopa päättävät omista ja työkavereidensa palkoista tiimeissä.

Palkkamalli on ollut osa siirtymistä niin kutsuttuun itseohjautuvaan organisaatiomalliin. Inderesin organisaatio on hierarkiaton. Johtoryhmäkään ei ole oikeastaan ryhmä vaan kaksikko, jossa on vain talous- ja toimitusjohtaja. Tiimien koko on 5–20.

Inderesin toimitusjohtaja Mikael Rautanen korostaa, että palkkaus rakennettiin sellaisten toimintamallien varaan, jotka sopivat juuri heille.

– Palkka-avoimuus herättää paljon tunteita, enkä osaa sanoa toimisiko meidän mallimme myös muualla. Meillä se toimii.

– Jotta tiimit pystyvät ottamaan vastuuta omista päätöksistään ja taloudestaan, niille pitää antaa myös valtaa päättää asioista laajasti. Siksi menimme kertaheitolla aika radikaaliinkin malliin.

Nykyään palkkajumppa tehdään kerran vuodessa. Yleiset periaatteet, joihin palkitseminen perustuu, ovat yhteisiä. Niitä ovat työntekijän tuottavuus, vastuut, vastuunkanto, kokemus ja henkilöbrändi.

Tiimit luovat itse mittarit, joiden pohjalta palkitsemisesta keskustellaan. Esimerkiksi analyytikolla se, kuinka montaa yhtiötä hän seuraa. Tiimit myös selvittävät alan yleisiä palkkatasoja keskustelun taustaksi.

Inderesin toimistotilaa Ruoholahdessa Helsingissä.

Läpinäkyvyys on edellytyksenä, ja keskusteluun otetaan myös liiketoiminnan mittaristot, jotta päätökset ovat liiketoiminnallisesti vastuullisia, Rautanen kertoo. Tiimi valitsee palkkakeskustelun vetäjät, fasilitoijat.

Lisäksi malliin kuuluu vertaisarvioinnin palkka-algoritmi. Siinä kollegat arvioivat toinen toisiaan ja algoritmi muodostaa painotetun keskiarvon listan tiimin mielestä oikeudenmukaisesta palkitsemisesta. Osa kokee sen hyödyllisenä, osa ei käytä sitä, sillä työkalun käyttö ei ole pakollista.

Bonuksia ei ole, vaan palkka on kiinteä. Laaja henkilöstöomistajuus – noin 80 prosenttia yhtiöstä – lisää perusteita sille, että palkkapäätökset ovat omissa käsissä.

– Olen aina pystynyt luottamaan ihmisiin ja tiennyt, että jos ihmisille antaa vapautta, he myös ottavat ja kantavat vastuun, Rautanen sanoo.

Tiimi tekee myös rekrytoinnin alusta loppuun. Se tietää minkälaista osaamista tarvitaan ja millaista palkkaa missäkin tehtävässä maksetaan.

– Palkkamallissamme on selkeät liiketaloudelliset syyt ja hyödyt, joiden takia tähän malliin olemme menneet.

– Pidemmällä aikavälillä yrityksen menestys riippuu siitä, saako se parhaita osaajia taloon ja toisekseen saako se pidettyä heidät siellä. Jos tiimi huomaa, että sillä on liian huonot palkat, se ei enää pysty rekrytoimaan ja syntyy liiketoiminnallinen riski, että hyvät ihmiset lähtevät talosta.

Pörssiympäristö ei ole tuonut mitään erityisiä muutoksia siihen, miten Inderesissä päätöksiä tehdään. Jos jotain, niin aiempaakin parempaa ymmärrystä vastuusta joka päätäntävallasta seuraa, Rautanen huomauttaa.

Alkujaan koko parikymmenhenkinen henkilöstö tiesi toisensa palkat. Nykyään, kun liiketoimintayksiköitä on kolme ja työntekijöitä jo 80, palkka-avoimuus rajautuu liiketoiminta-alueisiin. Ei ole tarpeen, että jokainen osakeanalyytikko tietää jokaisen koodarin tai videoteknikon palkan tai toisinpäin.

Rautasen mukaan olennaisen tärkeää on, että palkkakeskustelua ei käydä tunnepohjalta vaan taustalla on kunnollinen mittaristo, joka on kaikille läpinäkyvä ja ymmärrettävä.

– Ovatko kaikki aina kokeneet, että ne ovat sellaisia. No ei. Mikään systeemi ei ole koskaan täydellinen. Toisaalta voi kysyä, olisiko sitten parempi että jokainen käy johtajan kanssa kabinetissa neuvottelemassa palkkansa ja paras neuvottelija voittaa.

Esimerkki on kärjistys, sillä näidenkin ääripäiden yritykset käyttävät erilaisia palkitsemisjärjestelmiä, jotka eivät ole avoimia, mutta joissa noudatetaan määriteltyjä periaatteita ja kriteereitä ja niiden toteutumista seurataan.

– Tämä on malli joka vaatii julmetun paljon keskustelua ja sen, että tiimillä on vahva tahtotila tehdä mallista mahdollisimman toimiva. Tämä on ollut pitkä oppimismatka, ja kehittävää on aina.

Systeemi toi aikanaan näkyväksi, miten vaikea palkoista on puhua ääneen ainakaan Suomessa. On ollut tilanne, jossa tiimi on ollut huolissaan yhden työntekijän palkan oikeudenmukaisuudesta ja motivaatiosta, tai tilanne, jossa kursaillaan yhdessä jopa perusteltua korotusta tiimille.

– On pelkoja, että kun mennään avoimeen malliin, paljastuuko epäoikeudenmukaisuuksia ihmisiä kohtaan. Mutta onhan se hyvä, että jos sellaisia on, ne pintautuvat ja ne voidaan korjata.

– Joskus on ollut todella korkeita korotustarpeita summana kahdesta tekijästä. Henkilö on kasvanut lyhyessä ajassa, tehnyt hyvää työtä ja lisäksi jo lähtötaso on ollut alhainen.

Kaikkea ei pysty mittaamaan, kuten sitä kuinka arvokas ihminen on kaikkine luonteenpiirteineen ja erilaisine vahvuuksineen työyhteisölle.

– Mittarit ovat keskustelun raaka-ainetta. Jos palkka pohjautuisi vain niihin, se voisi ohjata henkilöä hakemaan vain mahdollisimman hyviä lukemia. Se tekisi meistä yksilösuorittajia ja kokonaiskuva unohtuisi. Se on tämän mallin kiehtovuus ja hankaluus.