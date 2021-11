MOT: Lauri Ylösen markkinoimat design-asunnot jyrättiin maan tasalle – ostajille kymmenien tuhansien eurojen menetykset

Entisen rocktähden nimi ja asuntojen design-ilme houkuttelivat ostajia asunnoille, jotka on nyt purettu, Ylen MOT kertoo.

Entisen rock-tähden nimi ja asuntojen design-ilme houkuttelivat ostajia asunnoille, jotka on nyt purettu. Lauri Ylösellä ei ole tekemistä kaatuneen kohteen rakennuttamisen kanssa.

The Rasmus -rock-yhtyeestä tutun Lauri Ylösen nimellä markkinoiduille taloille ja niiden tuleville asukkaille on käynyt kurjasti. Porvoon Haikossa sijaitseva asunto-osakeyhtiö ajautui konkurssiin, ja kaikki rakenteilla olleet kahdeksan asuntoa on purettu.

– Siitä piti tulla ihana koti, asunnon ostanut Minna Ruolanto sanoi MOT:lle.

Ruolanto osti miehensä kanssa asunnon Haikkoonlammentieltä pari vuotta sitten. Käteen jäi heillä kymmenien tuhansien eurojen menetykset ja riita pankin kanssa. Myös monet muut ostajat ovat menettäneet kymmeniä tuhansia euroja.

Rocktähden nimi houkutti MOT:n mukaan toista ostajaa Petteri Pakarista. Hän oli seurannut Ylösen tuotantoa tv-ohjelmista ja tykästynyt hänen tapaansa suunnitella.

MOT on uutisoinut konkurssissa olevan rakennusyhtiö Siscon vakavista ongelmista ja laiminlyönneistä myös aiemmin. Haikkoonlammentien uudiskohde on yksi Siscon jälkeensä jättämästä kaaoksesta.

Kohteen design-suunnittelijana toimi Ylönen. Rakentamisesta vastasi Permiso-niminen rakennusalan yhtiö, joka osti Siscon vuoden 2019 alussa. Siscon ongelmat johtivat lopulta myös Permison konkurssiin, jolloin Haikkoonlammentien asunnot jäivät kesken.

Permiso ja Ylösen perustama Alvardag tekivät yhteistyötä, ja Ylösen nimeä käytettiin kohteen markkinoinnissa. Hän suunnitteli talojen visuaalisen ilmeen.

Lauri Ylönen asuu nykyisin perheineen Havaijin pääkaupungissa Honolulussa. Sitä ennen hän ehti asua kuusi vuotta Kaliforniassa.

Lue lisää: Lauri Ylönen avautuu Ylellä totaalisesta elämänmuutoksestaan: muutti perheensä kanssa Havaijille – koronarajoitukset aiheuttivat riipaisevan tilanteen

Ylönen asuu Honolulussa Katriina-vaimonsa ja parin vuonna 2017 syntyneen Oliver-pojan kanssa. Ylösellä on myös Suomessa asuva 13-vuotias Julius-poika entisestä liitostaan Paula Vesalan kanssa.

Ylösellä tai Alvardagilla ei ole osuutta Haikkoonlammentien rakennuttamisessa.