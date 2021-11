Matkailupomo iloitsee: Lapin-matkailun suosio pomppasi hetkessä – kysyntä hipoo paikoin jo kaikkien aikojen ennätystä

Lapin-matkailu on elpynyt odotettua nopeammin ja kysyntä on paikoin suurempaa kuin kaikkien aikojen ennätysvuonna 2019, Visit Rovaniemen toimitusjohtaja Sanna Kärkkäinen kertoo. Ulkomaisia turisteja virtaa Lappiin nyt etenkin Euroopasta ja Lähi-idästä.

Rovaniemi

Rovaniemen joulunavaus veti viikonloppuna niin kotimaisia kuin ulkomaisia turisteja Joulupukin pajakylään ennätysvuosien tavoin. Viime talven turistikato on kuin muisto vain.

– Väkeä on ollut aivan samalla tavalla kuin ennen koronaa vuonna 2019, kertoo Visit Rovaniemen toimitusjohtaja Sanna Kärkkäinen.

Kärkkäinen kertoo, että koko Lapin alueen matkailu on elpynyt odotettua huomattavasti nopeammin.

– Kysyntä on paikoin kovempaa kuin ennätysvuonna 2019. Monen majoituspaikan käyttöaste hipoo jo ennätystasoa ja kansainvälisten turistien määrä on ennätyksellistä, Kärkkäinen sanoo.

Kärkkäinen sanoo, että aiemmat ennusteet matkailun elpymisestä ovat osoittautumassa vääriksi.

– Ennuste oli, että olisimme ennätysvuoden 2019 tasolla jälleen vuonna 2024, mutta nyt näyttää siltä, että pääsemme ennätystasolle jo vuoden kuluttua, Kärkkäinen sanoo.

Turisteja saapuu nyt kaikkialta, ja selviä suosikkimaita ei Kärkkäisen mukaan ole. Suomi koetaan korona-aikana turvalliseksi matkustusmaaksi, joten kysyntää on hieman joka puolella.

– Kiinnostus on todella kovaa, mutta toki koronatilanne maailmalla on mikä on, joten peruutuksista emme vielä tiedä. Menemme kuitenkin luottavaisin ja toiveikkain mielin tekemään todella kovaa talvikautta.

Joulupukin vierailu Rovaniemen joulunavauksessa kiinnosti turisteja viikonloppuna.

Rovaniemi on tehnyt tiivistä yhteistyötä eri lentoyhtiöiden kanssa, ja kaupunkiin avataan jatkuvasti uusia lentoreittejä, jotka helpottavat turistien houkuttelemista kaupunkiin.

– Esimerkiksi Air France on meidän voimakas lentopartnerimme. Se lentää nyt suoria lentoja useita kertoja viikossa Pariisista Rovaniemelle, sillä ranskalaiset rakastavat Rovaniemeä, Kärkkäinen sanoo.

– Myös Arabiemiraatit, Dubai ja monet muut Lähi-idän kohteet lisäävät lentoja Rovaniemelle. Olemme tehneet sinne suuntaan valtavan hyvää markkinointia, ja käymme jatkuvasti neuvotteluja ja haemme kumppanuuksia.

Sanna Kärkkäisen mukaan kansainvälisiä turisteja kiinnostaa Suomi turvallisena ja luonnonläheisenä matkakohteena, jossa voi harrastaa monenlaisia eksoottisiakin talvilajeja, kuten retkiluistelua.

Rovaniemi houkuttelee turisteja ennen kaikkea joulun alla, muut Lapin kohteet tasaisemmin ympäri talvikautta.

Kärkkäinen kertoo, että Rovaniemen joulukautta on saatu pidennettyä peräti kuukaudella aiemmasta.

– Tällä hetkellä meille saapuu todella paljon turisteja Euroopasta ja Lähi-idästä.

Lapin maisemat ovat kansainvälisille turisteille varsin eksoottiset.

Viesti on sama ympäri Lapin matkailukeskuksia, Kärkkäinen korostaa.

– Suomi ja Lappi houkuttelevat juurikin puhtaan luonnon, luonnonarvojen, turvallisuuden, lumen ja revontulien vuoksi.

Viime talvena etenkin monet kansainvälisille turisteille suunnatut yritykset, kuten huskyfarmit kertoivat olevansa suurissa ongelmissa turistikadon vuoksi. Nyt tilanne näyttää huomattavasti valoisammalta.

Kärkkäinen suosittelee myös suomalaisturisteja varaamaan talvikauden majoitukset hyvissä ajoin.

– Ajoissa kannattaa olla liikkeellä.