Jopa 400 euron palkkio työntekijälle uuden osaajan löytämisestä – näin Kauhavan ikkunatehtaan kikka on toiminut

Kauhavalainen Skaala otti keväällä käyttöön rekrytointipalkkion, joka maksetaan yhtiön henkilökuntaan kuuluvalle, joka onnistuu houkuttelemaan taloon uuden työntekijän.

Ikkuna- ja ovitehtaalla on töitä tarjolla. Peruskoulutusta ei vaadita. Yritys avustaa kotiutumisessa ja asunnon etsimisessä, lupaa myynti- ja markkinointijohtaja Antti Hautapakka.

Kauhavan Ylihärmässä toimiva ikkuna- ja ovitehdas Skaala otti keväällä käyttöön rekrytointipalkkion. Yrityksen kauppa käy ja tilauskanta on hyvä, mutta työntekijäpula uhkaa hidastaa tuotantoa.

Jokainen uuden työntekijän yritykseen tuova henkilökunnan jäsen saa rekrytointipalkkiona 400 euroa. Palkkio maksetaan kahdessa erässä: 100 euroa tipahtaa tilille, kun uusi työntekijä tulee taloon ja loput 300 euroa sitten, kun hänet vakinaistetaan koeajan jälkeen.

Syksyn aikana rekrytointibonus on tuonut taloon toistakymmentä uutta työntekijää, kertoo myynti- ja markkinointijohtaja Antti Hautapakka.

– Olemme ajoittain käyttäneet sitä myös aiemmin hyvillä kokemuksilla. Palkkio on motivoinut työntekijöitä soittelemaan sukulaisia ja tuttavia läpi, hän kertoo.

Skaalan myynti- ja markkinointijohtaja Antti Hautapakka pitää rekrytointipalkkiota hyvänä keinona innostaa omaa henkilökuntaa kyselemään lähipiirin halukkuutta tehtaan tuotantotehtäviin.

Skaala on ikkuna- ja ovibrändi, joka on perustettu vuonna 1956 Kauhavalla. Viime vuonna liikevaihtoa kertyi noin 50 miljoonaa euroa. Työntekijöitä on noin 350.

Yrityksen pääasialliset markkinat ovat Suomessa, Ruotsissa, Venäjällä ja Britanniassa.

Yrityksen perusti aikanaan ylihärmäläinen Otto Hautanen. Hänen poikansa jatkoivat yrityksen toimintaa vuosikymmenien ajan, kunnes vuonna 2017 enemmistöosuus Skaalasta myytiin itävaltalaiselle IFN Holding Ag:lle (Internationales Fenster Netzwerk).

Skaalan toimitusjohtaja on Christian Klinger.

Skaalan päätehdas sijaitsee Kauhavalla. Työntekijöitä yrityksessä on kaikkiaan noin 350.

Ikkunoita ja ovia valmistava tehdas toimii pienellä paikkakunnalla. Ylihärmässä on noin 3 000 asukasta. Kauhavan asukasluku on noin 15 700.

Tehdas kaipaa lisää työntekijöitä tuotantoon ikkuna- ja ovivalmistuksen eri vaiheisiin sekä myyntiedustajia pientalokohteisiin. Lisäksi on paikka auki myös huoltosähkömiehelle tehdashuollossa.

– Alkutuntipalkka Skaalalla on hieman korkeampi kuin puusepänteollisuuden työehtosopimuksessa. Lisäksi Skaala maksaa toimitusaikoihin ja laatuun painottuvaa tavoitepalkkiota työntekijöille, joka nostaa keskituntiansiota keskimäärin 17 prosenttia, kertoo Hautapakka.

Tuotannon tehtäviin ei ole erillistä pohjakoulutusvaatimusta, vaan yritys perehdyttää uuden työntekijän erikseen jokaiseen tehtävään.

– Ainoat vaatimukset ovat reipas ja työtä pelkäämätön asenne ja valmius vuorotyöhön, sillä tuotantomme pyörii kahdessa-kolmessa vuorossa arkisin.

Uusia työntekijöitä autetaan alueelle kotiutumisessa ja asunnon etsimisessä. Hautapakan mukaan lähialueella on tarjolla eri kokoisia omistus- ja vuokra-asuntoja.