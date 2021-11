Kommentti: Suomessa on muhkeita asuntovelkoja ottanut sukupolvi, jolla ei ole kokemusta yhdestä olennaisesta asiasta

Korot ovat olleet käytännössä nollassa niin pitkään, että asuntomarkkinoille on ehtinyt tulla sukupolvi, jolla ei ole käytännön kokemusta koroista. Vaikka kukaan ei tiedä, millaiset korot ovat vaikkapa viiden vuoden päästä, jonkinlainen varautuminen olisi tärkeää kaikille, Taloussanomien tuottaja Katja Okkonen kirjoittaa.

Muutkin kuin pahanilmanlinnut varoittelevat nyt korkojen kääntymisestä nousuun, kun inflaatio laukkaa Yhdysvalloissa ja ottaa kierroksia myös Euroopassa.

Esimerkiksi Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn huomautti Talouselämän haastattelussa, että korkojen nousuun on syytä varautua.

Mitään järisyttävää korkojen pomppaamista ei kukaan povaa, mutta pitkään jatkuneelle nollakorkojen kaudelle näyttää tulevan hiljalleen loppu, ja se tarkoittaa uutta tilannetta monelle tuoreelle asuntovelkaiselle.

Asuntomarkkinoille on vuosikymmenen mittaan ehtinyt tulla sukupolvi, jolle korko on ollut toistaiseksi pelkkää teoriaa. Heille tämä poikkeuksellinen nollakorkojen aika on ollut sekä uusi että vanha normaali.

Tästä on huolissaan muun muassa Nordean konsernijohtaja Frank Vang-Jensen, joka nosti asian esille Helsingin Sanomien jutussa:

– Matala korkotaso on kestänyt pitkään, ja olen huolissani yhdestä sen sivuvaikutuksesta: meillä alkaa olla sukupolvi, joka on tottunut lainoihin, jotka eivät maksa juuri mitään [korot ovat hyvin pienet]. Rahan lainaamisen kustannukset ja riskien ymmärtäminen vääristyvät, mikä voi tehdä sokeaksi rahan arvolle. Tämä ei ole selvästikään terveellistä, ja se on myös yhteiskunnallinen kysymys, josta on keskusteltava enemmän, Vang-Jensen sanoi.

Asiaa voi katsoa myös toiselta kantilta. Omalla tavallaan tämä sukupolvi on nimittäin ollut myös onnekas.

Se on välttynyt traumaattiselta kokemukselta, joka on värittänyt – jopa pilannut – monen vanhemman ihmisen suhteen velkaan. Velasta on voinut tulla iso mörkö, jota vältellään viimeiseen asti tai ainakin siitä yritetään päästä eroon niin nopeasti kuin mahdollista.

Tasan 30 vuotta sitten Suomessa elettiin pahoja kriisiaikoja, jolloin asuntojen hinnat romahtivat ja lainojen korot pomppasivat korkeimmillaan jopa 15 prosentin tienoille. Monet joutuivat myymään asuntonsa halvalla, ja jäljelle jäi iso potti velkaa.

Nykytilanne on poikkeuksellinen, eikä kukaan tiedä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Varautuminen korkojen nousuun tavalla tai toisella kannattaa, vaikka pahinta mahdollista näkymää ei maalailisikaan.

Ongelmia voi tulla, jos talous on laskettu tarkasti sen varaan, että lainanhoitokulut pysyvät nykyisellään.