Lipton-teet vaihtavat omistajaa jättikaupassa

Unilever myy teeliiketoimintansa eli Liptonin ja 33 muuta teemerkkiä.

Kuluttajakäyttäytymisen muutos on nakertanut Unileverin teeliiketoiminnan kannattavuutta.

Elintarvikejätti Unilever myy teeliiketoimintansa yhdysvaltalaiselle CVC Capital Partnersille 4,5 miljardin euron hinnalla. Kauppa merkitsee sitä, että muun muassa Lipton-teet vaihtavat omistajaa.

Myytävä liiketoimintakokonaisuus on nimeltään Ekaterra ja siihen kuuluu Liptonin lisäksi 33 muuta teemerkkiä. Viime vuonna Ekaterran liikevaihto oli kaksi miljardia euroa.

Unilever kuitenkin pitää teeliiketoimintaansa Intiassa ja Indonesiassa sekä pysyy Pepsin kanssa perustamassaan pullotetun teen yhteisyrityksessä.

Unilever odottaa saavansa kaupan päätökseen ensi vuoden alkupuoliskon aikana.

Kaupalla Unilever saa päätökseen jo kaksi vuotta kestäneen prosessin, jolla se on pyrkinyt hankkiutumaan eroon tuloksen kannalta taakaksi muodostuneesta teeliiketoiminnasta. Ekaterra on jäänyt jälkeen muutoksessa, jossa mustan teen suosio on vähentynyt ja kuluttajien tottumukset muuttuneet.