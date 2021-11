Näin omistus jakaantuu Anne Bernerin jättämässä bränditalossa

Manna & Co:ssa käytiin kaikessa hiljaisuudessa yt-neuvottelut syksyllä.

Anne Berner kuvattiin vuonna 2014 yrityksensä tuotteiden keskellä. Manna & Co pitää sisällään myös Makian ja Finlaysonin.

Ikonisten suomalaisbrändien omistajayhtiön Manna & Co:n omistajuudesta on jäänyt epäselvyyttä sen jälkeen, kun Vallila Interior Oy:n pääomistajan, entisen liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin kerrottiin lopettaneen työt Vallilan palveluksessa.

Taloussanomat uutisoi asiasta keskiviikkona.

Vallila Interior, Bernerin perheyritys siirtyi viime keväänä uuden brändikonsernin omistukseen kokonaisuudessaan yhdessä Finlaysonin ja Makia Clothingin kanssa.

Bernerin lähtö on yllätys, joskin Manna-konsernin sisällä hänen lähdöstään on tiedetty jo noin kaksi kuukautta. Lähdöstä kerrottiin Taloussanomien tietojen mukaan yt-neuvotteluiden käynnistämisen yhteydessä syksyllä.

– Käytiin alkusyksystä tämäntyyppinen keskustelu, jossa hän ilmoitti, että hän voisi pikkuhiljaa ruveta vetäytymään tästä aktiivisesta toiminnasta. Nyt oli kaikkien osapuolten näkökulmasta ihan hyvä aika toteuttaa siirtoja, Mannan hallituksen puheenjohtaja Risto Voutilainen sanoi STT:lle torstaina.

Anne Bernerin kerrottiin siirtyneen pois Vallilan palveluksesta.

Manna & Co:n perustaminen julkistettiin toukokuussa. Kuvassa Totti Nyberg (vas), Risto Voutilainen, Mikko Koponen ja Anne Berner.

Berner ehti toimia yhtiön luovana johtajana vuodesta 2019. Kauppalehden keväisessä haastattelussa Berner puhui innostuneesti yhtiöön paluustaan ja uudistuksista, jotka käsittävät sekä uusia tuoteryhmiä että askeleita Aasiaan.

– Saan nyt Vallilassa käyttää aikani siihen, missä koen olevani yhtiölle eniten hyödyksi, eli luovan työn johtamiseen. Minulla ei itselläni ole taitoa luovassa työssä, mutta minulla on taito saada muista paras irti niin, että siitä syntyy yhtiölle paras tulos, hän sanoi lehdelle.

– Ratkaisu jatkaa työelämässäni eteenpäin oli omani, ja siirtymä tehtiin hyvässä yhteistyössä (Manna & co:n toimitusjohtajan) Mikko Koposen kanssa, Berner itse kertoi keskiviikkona.

Berner ei ole myöskään Mannan hallituksessa. Sen puheenjohtajan ja pääomistajan Risto Voutilaisen mukaan taustalla ei ole erityistä syytä, vaan veli Mathias Berner edustaa perhettä Mannan hallituksessa.

– Tämä on sovittu jo yrityskaupan yhteydessä. Ei sen kummempaa dramatiikkaa, Voutilainen sanoi.

Anne Bernerin toinen veli Miku Berner työskentelee Vallila Contractin toimitusjohtajana.

Mannalla monta omistajaa

Bernerin veljet eivät aiemmin halunneet kertoa, kuinka suuren osuuden Bernerien holding-yhtiö omistaa Mannasta taikka edes sen nimeä. Miku Bernerin mukaan perheessä on päätetty, ettei omistusosuus tai edes holding-yhtiön nimi ole julkista tietoa.

Osakasluettelo on osakeyhtiölain mukaisesti julkista tietoa. Bernerien omistusosuus on holding-yhtiö Oy Interior Capitalin kautta 8,1 prosenttia. Tämä käy ilmi yhtiöstä saadusta osakasluettelosta.

Asiakastiedossa nimenkirjoitusoikeus on holding-yhtiössä merkitty Anne ja Miku Bernerille.

Osakasluettelon mukaan Voutilaisen yhtiöistä Vouti-Invest omistaa nykyään 38 prosenttia ja Investin Vouti kuusi prosenttia Mannasta.

Kuositehtailija Oy:llä on kahdeksan prosenttia. Sen omistaa Petri Pesonen, joka on Finlaysonin entisiä omistajia. Ruutupatruunalla eli Jukka Kurttilalla on 16 prosentin siivu ja tunnetulla sijoittajalla Sophia Ehrnroothilla kuusi prosenttia. Hekin olivat Finlaysonin omistajia.

Makian osakas Sebastian Koreneff perheineen omistaa Mannaa kahden yhtiön kautta yhdeksän prosenttia. Kokonpesä-yhtiöllä, asianajaja Markus Kokolla on 2,5 prosenttia. Alle prosentin paloja on pääosin henkilöosakkailla noin kuusi prosenttia. Joukossa on henkilöstöä, tekstiilialan ihmisiä ja sijoittajia.

Finlaysonin myymälä on toiminut pisimpään Finlaysonin alueella.

Voutilaisen mukaan Manna pyrkii läpinäkyvyyteen omistustiedoissa kuten viestinnässä muutoinkin. Hänen mukaansa mitään muutoksia ei omistuksissa ole tapahtunut sitten kevään yritysjärjestelyiden.

Bernerien oman firman omistusten julkisuuteen hän ei ota kantaa.

Mannan ympärillä on pyörinyt myös huhuja, jotka liittyvät brändien tulevaisuuteen, myymälöihin ja irtisanomisiin. Sellaiset ovat tyypillisiä isoissa yritysjärjestelyissä. Mannan johdon mukaan mitään brändisuunnitelmia ei ainakaan toistaiseksi ole ollut.

Erään mannalaisen mukaan tieto Bernerin lähdöstä saatiin keskellä toimihenkilöiden yt-neuvotteluita ja epävirallisesti. Manna ei myöskään tiedottanut yt-neuvotteluista, mutta sellaista velvoitettakaan sillä ei ole.

Lokakuussa päättyneet yt-neuvottelut käytiin toimintojen uudelleen järjestelyiden takia. Niissä karsittiin hallintoa.

Voutilaisen mukaan mitään erityistä tarvetta ei ole ollut tiedottaa yt-neuvotteluista, eikä siinäkään tapahtunut mitään ”dramaattista”. Voutilainen arvioi irtisanomisten kohdistuneen vain muutamaan prosenttiin noin 300 työntekijästä.

Tarkoituksena ei ole vähentää työntekijöitä, vaan päinvastoin vahvistaa brändejä ja siten lisätä työn määrää, Voutilainen sanoo.