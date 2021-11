Mökinvuokraus käy kuumana joulun alla – tällaisia kohteita on tarjolla

Vuokramökkien kysynnän odotetaan olevan nyt erityisen kovaa, kun mökkejä varailevat suomalaisten lisäksi myös ulkomaiset turistit. Suosituimmat kohteet laskettelukeskusten ja lentokenttien läheltä ovat jo varattu täyteen.

Jos suunnittelee viettävänsä joulua kodin sijasta vuokramökillä Lapissa tai aivan laskettelukeskuksen kupeessa, varaus on syytä tehdä vikkelästi.

Vuosi sitten suomalaiset vuokrasivat mökkejä varsin ahkerasti joulun alla ja niin he näyttävät tänäkin jouluna tekevän.

Toisin kuin viime vuonna, jolloin mökkejä varasivat lähinnä suomalaiset, tänä jouluna niitä varaavat jälleen myös ulkomaiset turistit. Matkailu on osittain vapautunut korona-ajan rajoitteista, ja tästä syystä vuokramökkien kysynnän odotetaan nyt olevan erityisen kovaa.

Jos siis suunnittelee viettävänsä joulua kodin sijasta vuokramökillä Lapissa tai aivan laskettelukeskuksen kupeessa, varaus on syytä tehdä vikkelästi.

– Kyllä ne suosituimmat kohteet alkavat vähitellen olemaan kortilla. Ulkomailta Suomeen suuntautuvan matkailun avauduttua laskettelukeskusten ja kansainvälisten lentokenttien lähettyvillä sijaitsevat vuokramökit alkavat olla aika varattuja, Lomarenkaan toimitusjohtaja Juha-Pekka Olkkola sanoo.

Lomarenkaan sivuilta aikavälille 22. joulukuuta ja 29. joulukuuta löytyi keskiviikkona tehdyllä haulla yhteensä 438 mökkikohdetta.

Olkkola on oikeassa siinä, että hiihto- ja laskettelukeskusten sekä lentokenttien tuntumassa sijaitsevat vuokramökit alkavat käydä vähiin. Näiden kohteiden ulkopuolelta vaihtoehtoja löytyy kuitenkin vielä laidasta laitaan ja runsaasti.

Kohteista esimerkiksi Iso-Ylläksen hiihtokeskusta lähimpänä on alppitalotyylinen mökki, joka sijaitsee Kolarin kunnasta 40 kilometriä koilliseen. Hiihtokeskukseen kohteesta on matkaa vain sata metriä. Seitsemän vuorokautta mökissä maksaa 1 245 euroa.

Iso-Ylläksen hiihtokeskuksen läheltä löytyy alppitalotyylinen vuokramökki. Seitsemän vuorokautta mökissä jouluaaton molemmin puolin maksaa 1 245 euroa.

Jos taas haluaa lähteä joulunviettoon Vuokatin rinteille Kainuuseen, lähin mökki rinnekeskuksen liepeiltä löytyy 400 metrin päästä. Kohde on 46 neliön huoneisto kaksikerroksisessa luhtitalossa. Seitsemän vuorokautta mökissä maksaa 1 355 euroa.

Vuokatin rinnekeskuksen lähellä sijaitseva vuokramökki on kaksikerroksinen luhtitalo. Seitsemän vuorokautta mökissä jouluaaton molemmin puolin maksaa 1 355 euroa.

Suomen Mökkivuokraamoa pyörittävä Pilvi Palonen-Comber kertoo, että Lapin osalta lähes kaikki mökit ovat ehtineet jo täyttyä.

– Lapin kohteet ovat lähes täynnä. Ylläksellä meillä on vapaana jouluksi vielä yksi mökki ja Saariselällä on vapaana kaksi mökkiä. Lisäksi meillä on jouluksi vapaana myös kaksi pientä mökkiä Kittilän kunnassa, hän kertoi keskiviikkona.

Suomen Mökkivuokraamon Ylläksellä oleva mökki sijaitsee Äkäslompolon kylässä. Hiihtolatu kulkee aivan mökin vieressä, mutta laskettelukeskukseen mökiltä on matkaa viisi kilometriä. Seitsemän vuorokautta mökissä maksaa 1 310 euroa.

Ylläksellä oleva mökki sijaitsee Äkäslompolon kylässä. Seitsemän vuorokautta mökissä jouluaaton tienoilla maksaa 1 310 euroa.

Palonen-Comberin mukaan jouluksi mökkejä ovat vuokranneet enimmäkseen edelleen suomalaiset.

– Tuleva joulun aika vaikuttaa meillä aika samanlaiselta kuin viime vuonna. Asiakkaat ovat yhä suurelta osin suomalaisia, ja ulkomaalaisia asiakkaita on ollut liikkeellä yhä normaalijoulua vähemmän jatkuvasta koronapandemiasta johtuen, hän sanoo.

Joulun ajan mökinvuokraussesonki suuntautuu pääsääntöisesti lumirajan yläpuolelle. Joulu halutaan kokea valkoisena, jos se vain on mahdollista.

– Suomalaiset mieltävät lumen olevan keskeinen osa joulua ja se näkyy myös siinä, mistä päin Suomea mökkejä vuokrataan jouluisin. Suunta on lumirajasta kohti pohjoista, Lomarenkaan toimitusjohtaja Olkkola sanoo.

Vuokramökkejä löytyy kuitenkin ympäri Suomea ja valikoima on laaja. Halutessaan joulua voi viettää vaikka ulkoporeammeessa Kemiönsaaren Kasnäsissä.

Lomarenkaan sivuilta löytyvä Turun saaristossa sijaitseva kohde ei välttämättä ole perinteisin joulunviettopaikka, mutta jos hiihtokeskuksen sijaan haluaa esimerkiksi poiketa joulupäivänä kylpylässä, kohde on oikea. Kasnäsin kylpylän palvelut sijaitsevat vain 300 metrin päässä mökistä. Seitsemän vuorokautta mökissä maksaa 1 666 euroa.

Kemiönsaaren Kasnäsissä joulua voi halutessaan viettää porealtaassa. Jos haluaa kylpeä enemmän, läheisen kylpylän palvelut tavoittaa 300 metrin päästä. Viikko Turun Saaristossa sijaitsevassa mökissä joulun aikaan maksaa 1 600 euroa.

Olkkolan mukaan joulun ajan mökkeilyssä vallitseva trendi on viime vuosina ollut se, että vuokramökki varataan useimmiten oman asuinpaikkakunnan läheltä.

– Joulu ei ole mikään pitkä loma, vaan kyse on muutamasta päivästä. Ihmiset eivät välttämättä tahdo lähteä kovin kauas kotoa lyhyeksi aikaa, joten jos he viettävät joulua vuokramökillä, he katselevat mökkiä kohtuullisen automatkan päästä, hän sanoo.

Tänä vuonna jouluaatto ajoittuu perjantaille ja joulupäivä lauantaille. Vuokramökeissä mökinvaihtopäivä on perinteisesti ollut lauantai.

– Nykyisin saapumis- ja lähtöpäivän voi valita melko joustavasti eikä sen tarvitse välttämättä olla lauantai. Uskon, että suurimmassa osassa vuokramökkejä lähtöpäivän ei ole pakko olla juuri joulupäivänä, Olkkola sanoo.

Tässä jutussa olevat hinta- ja saatavuustiedot perustuvat keskiviikkona 17.11. tehtyyn hakuun.