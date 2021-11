Vasta toistasataa autoa valmistanut sähköautofirma on jo Volkswagenia ja Fordia arvokkaampi

Startupin osakkeen arvo on yli kaksinkertaistunut sen viimeviikkoisen listautumisen jälkeen.

Sähköautovalmistaja Rivianin häkellyttävä marssi pörssissä jatkuu. Viime viikolla Nasdaqiin listautunut, suurikokoisiin sähköautoihin erikoistunut startup on muutamassa päivässä pompannut maailman arvokkaimpien autonvalmistajien joukkoon, vaikka se ei ole valmistanut vielä tuhattakaan autoa.

Rivianin osakkeen hinta on yli kaksinkertaistunut sen 78 dollarin listautumishinnasta, ja se nousi tiistaina yli 15 prosenttia. Rivianin markkina-arvo on noussut jo yli 140 miljardin dollarin, ja se on Bloombergin mukaan markkina-arvoltaan suurempi kuin esimerkiksi Volkswagen, General Motors ja Ford, vaikka nämä autojätit valmistavat miljoonia autoja vuodessa.

Hurja arvostus perustuu Wall Streetin odotuksiin siitä, että yhtiö nousee yhdeksi sähköautomarkkinan johtajista Teslan rinnalle. Toistaiseksi Rivian on kuitenkin toimittanut asiakkaille vasta noin 150 autoa, ja yhtiö odottaa toimittavansa noin 1 000 autoa tämän vuoden loppuun mennessä.

Rivianin mallistoon kuuluu täyssähköinen lava-auto ja katumaasturi. Lava-auton myyntihinta Yhdysvalloissa on reilut 67 000 dollaria.

Odotuksia on kasvattanut se, että Amazon ja Ford kuuluvat Rivianin omistajiin. Yhtiöstä noin 20 prosenttia omistava verkkokauppajätti Amazon on tilannut Rivianilta 100 000 kuljetusautoa vuoteen 2030 mennessä. Ford omistaa Rivianista noin 12 prosenttia.

Rivianin listautumisanti oli suurin Yhdysvalloissa sitten vuoden 2014. Se oli jo ennen listautumistaan kerännyt lähes 12 miljardin dollarin rahoituksen.

Yhdysvalloissa sähköautomarkkina on vielä suhteessa pieni, ja täyssähköautojen osuus myydyistä autoista on vain kolme prosenttia. Valtion satsaukset sähköautojen latauspisteisiin ja ympäristötietoisten sijoittajien halukkuus investoida vihreään teknologiaan ovat kuitenkin vahvistaneet kasvuodotuksia.