Main ContentPlaceholder

Taloussanomat

Erikoisessa taloyhtiössä myydään hulppeaa 3,3 miljoonan euron katto­huoneistoa – asuntoon tullaan omalla hissillä

Helsingin Punavuoressa on historiallinen talo, jossa on vain kaksi asuntoa. Nyt toinen niistä, lähes 300-neliöinen asunto on myynnissä. Välittäjän mukaan kohde ei ole helpoimpia myytäviä.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Kommentoi

Mestaritalossa on vain kaksi asuntoa, muut tilat ovat toimistotiloja.