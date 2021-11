Lintilä KL:lle: ”Woltin poikien kanssa puhuttiin, että jos hakee sinkkuhenkilöä Suomeen...”

Veroporkkanat eivät ole ratkaisevia huippuosaajien houkuttelemisessa Suomeen, elinkeinoministeri Mika Lintilä sanoo Kauppalehdelle.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) ei pidä avainhenkilöveroprosentin laskua olennaisimpana porkkanana huippuosaajien houkuttelemiseksi Suomeen.

Suomessa avainhenkilöitä houkutellaan 32 prosentin tasaverolla. Esimerkiksi Ruotsissa ja Tanskassa on isommat veroporkkanat, Kauppalehti kertoo.

– Woltin poikien kanssa puhuttiin, että jos hakee sinkkuhenkilöä Suomeen, se on vaikeaa. Jos hakee perheellistä, se on helppoa. Perheellisen on helppo tulla Suomeen. Täällä asiat järjestyvät, Lintilä sanoo Kauppalehdelle.

Lintilä arvelee, että jos sinkku koodari muuttaa Brasiliasta, hän valitsee Suomea mieluummin Berliinin, jossa on elämää.

Elinkeinoelämän valtuuskunnan Evan marraskuun alussa julkaisemassa analyysissä viitattiin OECD:n houkuttelevuusindeksiin, jonka mukaan Suomi ei ole erityisen houkutteleva maa korkeasti koulutettujen keskuudessa.

Analyysin mukaan veroporkkanoiden toimivuudesta suurituloisten houkuttelemisessa on tutkimusnäyttöä.

Analyysissä listattiin houkuttelukeinoiksi myös muun muassa työnhakuviisumi.