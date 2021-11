Turkulainen lääkekehitysyhtiö myydään Yhdysvaltoihin – kaupan arvo nousee jopa 830 miljoonaan euroon

Forendo Pharma kehittää uudenlaista lääkettä endometrioosiin. Yrityskauppa tuo sille suuremmat muskelit kehitystyöhön ja kaupallistamiseen.

Organon listautui viime kesänä New Yorkin pörssiin.

Yhdysvaltalainen Organon ja turkulainen Forendo Pharma ilmoittivat eilen sopineensa kaupasta, jossa Organon ostaa Forendon.

Kaupan arvo kohoaa korkeimmillaan noin 954 miljoonaan dollariin eli noin 830 miljoonaan euroon. Summa koostuu 75 miljoonan dollarin etumaksusta, Forendon noin 9 miljoonan dollarin velkojen siirtymisestä ostajalle sekä tiettyihin saavutuksiin sidotuista etappimaksuista.

Forendon toimitusjohtaja Risto Lammintausta painottaa tiedotteessa kaupan merkitystä yhtiön tuotekehitykselle. Hän katsoo, että voimien yhdistäminen suuremman toimijan kanssa mahdollistaa tuotteiden nopeamman kehittämisen ja niiden saattamisen potilaiden saataville.

– Olemme pieni yhtiö, joka on kehittänyt lääkkeitä, joilla on valtavat markkinat. Hankkeemme tarvitsivat huomattavasti suurempia muskeleita kehitystyön jatkamiseen, lääkkeiden kaupallistamiseen ja markkinointiin, Lammintausta perusteli kaupan syitä Turun Sanomille.

Forendo on keskittynyt naisten terveyteen liittyvien uusien hoitomuotojen kehittämiseen. Yhtiö kehittää uudenlaista lääkettä endometrioosiin. Helsingin Sanomien mukaan lääkettä on jo testattu terveillä ihmisillä. Lammintausta kertoi lehdelle että tulokset ovat olleet lupaavia ja potilastutkimukset on määrä aloittaa ensi vuonna.

Endometrioosi on varsin yleinen sairaus, jota esiintyy noin 10 prosentilla naisista, mutta sen perussyytä ei tunneta. Sen suomenkielinen nimi on kohdun limakalvon sirottumatauti.

Yhtiöllä on myös toinen kehityshanke, joka liittyy munasarjojen monirakkulatautiin (PCOS).

Kaupan odotetaan toteutuvan joulukuussa 2021. Se edellyttää viranomaisten hyväksyntää.