Toimitusjohtaja Pekka Mettälä juoksi Lahden suurmäen huipulle ja heti sen jälkeen tuli romahdus, joka muutti elämän

Granon toimitusjohtaja Pekka Mettälä alkoi saada ahdistuskohtauksia elokuun lopussa. Siitä alkoi sairausloma, ja lopulta Mettälä irtisanoutui työstään.

Pörssiyhtiöissä toimitusjohtajan vaihdos julkistetaan usein varsin lakonisiin sanankäänteisiin.

Näin oli myös sijoitusyhtiö Panostajan tytäryhtiössä Granossa marraskuun alussa.

”Panostajan sijoituskohteen Granon hallitus ja toimitusjohtaja Pekka Mettälä ovat yhteisymmärryksessä sopineet, että Mettälä jättää Granon toimitusjohtajan tehtävät”.

Mutta mitä lyhyen pörssitiedotteen taakse oikein kätkeytyy?

Lahdessa järjestetään vuosittain Red Bull 400 -juoksutapahtuma, joka on esitteen mukaan ”tarkoitettu juoksijoille, jotka haluavat mitata oman suorituskykynsä rajoja”.

Käytännössä tämä tarkoittaa juoksemista Lahden suurmäen huipulle. Sinne tähtäsi myös roteva 46-vuotias Mettälä.

– Olin Lahdessa elokuun lopussa Granon viestijoukkueessa juoksemassa suurmäkeä alhaalta ylös. Se meni vielä ok, mutta seuraavana päivänä alkoivat vakavat ahdistuskohtaukset. Ilmeisesti juoksu oli laukaissut minussa jotakin.

Työterveyslääkärin ja -psykologin tapaamisen jälkeen alkoi parin kuukauden sairausloma. Ensimmäinen kuukausi kului lähinnä kotona Lohjalla nukkuessa.

” Kaikki mikä muistuttaa työstä, voi olla uupuneelle vaikeata

– Toinen kuukausi meni pitkälti liikkuessa luonnossa, johon kului useampikin tunti päivässä. Länsi-Uudenmaan luontopolut tulivat tutuiksi. Tämänkin jälkeen alkoi tuntua siltä, että on vielä hyvä ottaa lisää huilia.

Mettälä kertoo saaneensa työpaikalta tukea, mutta toisaalta pitäneensä töihin tarkoituksella etäisyyttä toipuakseen.

– Kaikki mikä muistuttaa työstä, voi olla uupuneelle vaikeata.

Tukea ovat tarjonneet myös vaimo sekä kaksi teini-ikäistä lasta. Perheeseen kuuluu lisäksi kaksi koiraa, joiden ulkoiluttamisessa menee oma aikansa.

Mettälällä on takanaan pitkä ura. Siihen kuuluu 13 vuotta tietoturvayhtiö F-Securessa ja neljä vuotta tietopalveluyhtiö MPY:ssä.

Mettälä oli F-Securessa aluksi myyntitehtävissä, mutta loppuvaiheessa jo 40 maata käsittäneen ja sadan miljoonan euron suuruisen tietoturvaliiketoiminnan vetäjä.

Alkuvaihe F-Securessa sujui Mettälän mukaan vauhdikkaasti ja ”kovalla kasvukulmalla”, kun yhtiö kasvoi sataan maahan levittäytyneeksi yhtiöksi.

– Tein hommia, jossa korjasin aika ongelmaisia liiketoimintoja. Hyppäsin muun muassa Englantiin, missä F-Secure oli epäonnistunut lähes kaikissa asioissa, Mettälä sanoo.

Joissain piireissä Mettälä tunnettiin tällöin vielä myös rock-muusikkona, mutta musiikki jäi pian taka-alalle. Yhtyeitä olivat muun muassa progressiivispainotteista rockia soittanut Discordia ja raskaampaan hard rockiin suuntautunut Brokenbliss.

Perhe oli jo kotiutunut Britanniasta Suomeen, kun Mettälään otti vuonna 2015 yhteyttä headhunter. Hän siirtyi järjestelemään mikkeliläislähtöistä it-palveluyhtiö MPY:tä uudelleen. Yhtiön liikevaihto oli supistunut vuosikausia ja Mettälän tehtävä oli kasvattaa myyntiä.

Mettälä aloitti haastattelemalla kymmeniä työntekijöitä sekä asiakkaita ja paneutumalla MPY:n heikkouksiin. Näitä korjattiin ja myynti kääntyikin kasvuun.

Vuonna 2019 Mettälä siirtyi edelleen monitoimialayhtiö Granoon, josta edellinen toimitusjohtaja oli lähtenyt muutaman kuukauden pestin jälkeen. Pian tämän jälkeen Suomeen iski korona, joka vaikutti juuri Granon edustamaan markkinointitoimialaan.

” Aiemmin lomailu ja vapaiden pitäminen palauttivat, mutta nyt ei näin tapahtunutkaan

Emoyhtiö Panostajan sijoitussalkussa Grano on suurin yhtiö, johon kohdistuvat kovat suorituspaineet. Granossa oli tehty suuri joukko yritysostoja samaan aikaan, kun ala oli isossa murroksessa.

Mettälä joutui keskelle alkaneita yt-neuvotteluita.

– Hyppäsin prosessiin, jossa ei ollut omakohtaista tietoa niistä päätöksistä, jotka olivat taustalla. Yt-neuvottelut koskevat ihmisiä ja koska olen ihmiskeskeinen johtaja, ne olivat raskaat.

Työtä vaikeutti myös Granon organisaation repaleisuus.

– Yritys oli teknisesti saatu yhteen läjään, mutta oli kulttuurisesti hajanainen. Vanhat ostetut yhtiöt elivät omaa elämäänsä ja jokainen toimipaikka veti vähän omaan suuntaansa, Mettälä sanoo.

Koronan myötä yritysten markkinointibudjetteja alettiin leikata, ja Granon liikevaihdosta suli viime vuonna 20 miljoonaa euroa. Syynä oli lähinnä perinteisen arkkipainamisen alamäki.

– Granon historia on painoalassa, mutta tänä päivänä yhtiö on markkinointipalveluyhtiö. Potentiaalia on valtavasti, mutta yhtiö on alisuorittanut pitkään.

Grano sai kuitenkin myös koronaan liittyviä torjuntavoittoja, kun se alkoi keväällä 2020 valmistaa suojaesiliinoja terveydenhuollolle. Yhtiö markkinoi myös Clean Touch Medicalin kehittämää virusteippiä, jonka luvattiin tuhoavan viruksia sekunneissa.

– Jälki olisi voinut olla paljon rumempaa, mutta silloin innovoitiin, kuten monessa muussakin yhtiössä. Selvisimme tilanteesta, missä yritykset ja organisaatiot eivät markkinoineet niin paljon kuin aikaisemmin.

Strategiaa uusittiin, ja Mettälän työpäivät venyivät jopa 15-tuntisiksi. Osin mentiin jo viikonlopun puolelle. Työuupumus hiipi vähitellen, vaikka Granon liikevaihto ja kannattavuus kääntyivät jo nousuun.

– Vaikka oli saatu positiivinen muutos aikaan, haasteita oli vielä edessä. Aiemmin lomailu ja vapaiden pitäminen palauttivat, mutta nyt ei näin tapahtunutkaan.

Jostain syystä varsinkin keski-ikäisille miehille oman uupumisensa myöntäminen tuntuu olevan vaikeaa.

Mettäläkin peitti väsymyksensä ja mielialan vaihtelut, koska toimitusjohtaja on käytännössä yrityksen kasvot, sekä sisäänpäin että ulospäin.

– Naamasta luetaan, kuinka hyvin firmalla menee. Tämä on raskas rooli. Uupumuksesta ei mielellään myöskään keskustele kollegoiden kanssa, koska he huolestuisivat aivan hirveästi.

Mettälä siirtyi syyskuun alussa sairauslomalle, josta hän ei enää työpaikalleen palannut.

– Haluan rohkaista muitakin, että kannattaa repiä työterveyden kanssa kaikki uupumukseen johtaneet ongelmat auki. Johdamme itse omaa hyvinvointiamme. Sitä ei voi tehdä kukaan muu, niin raadollista kuin se onkin.

Mettälä sanoo pitävänsä tulevaisuutensa vielä avoimena. Työtä riittää toistaiseksi perheen, omakotitalon ja harrasteauton ylläpidon merkeissä. Aikoinaan taka-alalle jäänyt musiikkiharrastuskin on elpynyt.

– Menemme helposti laput silmillä ja vain suoritetaan päivästä toiseen. Emme enää tunnista, tuoko arki meille energiaa vai syökö se vain energian meistä. Minulle burn out oli pakollinen, muuten olisin vain jatkanut näyttelemistä ja selviytymistä päivästä toiseen.